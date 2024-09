Nga lấn tới ở miền đông Ukraine, tình hình Vuhledar nguy ngập

Theo Reuters ngày 25.9 dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, hai ngôi làng mà quân đội nước này vừa giành được là Hostre và Hryhorivka (thuộc vùng Donetsk).

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushilin (do Nga bổ nhiệm) cho biết giao tranh đang diễn ra bên trong thị trấn Vuhledar, nơi có dân số trước cuộc xung đột Nga-Ukraine là 14.000 người.

Khi được hỏi về các báo cáo cho rằng lực lượng Nga đã bao vây Vuhledar, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Đây là động thái tích cực”.

Trong khi đó, phía Ukraine khẳng định rằng quân đội Nga chưa đến vùng ngoại ô Vuhledar, nhưng các nhóm trinh sát của Moscow đang hoạt động ở đó.

Thống đốc tỉnh Donetsk Vadym Filashkin (do Ukraine bổ nhiệm) tuyên bố: “Lực lượng phòng vệ của chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn quân đội Nga. Họ vẫn chưa giành quyền kiểm soát thị trấn”.

Một cảnh sát lái xe qua đám cháy trong quá trình sơ tán dân thường khỏi vùng ngoại ô thị trấn Kurakhove tại khu vực Donetsk (Ukraine), ngày 16.9.2024 ẢNH: REUTERS

Trong một báo cáo vào tối 25.9, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã xảy ra 8 cuộc đụng độ vũ trang ở khu vực Vuhledar. Theo tuyên bố, “Bảy cuộc tấn công của địch đã bị chặn gần Vuhledar và Vodiane. Còn một trận chiến vẫn đang diễn ra. Tình hình đang nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng phòng thủ Ukraine”.

Tuyên bố của phía Ukraine không đề cập đến hai ngôi làng mà giới chức Nga đề cập.

Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington (Mỹ) đánh giá Nga dường như đang tăng cường tấn công vùng Vuhledar nhưng việc giành được thị trấn này sẽ không làm thay đổi đáng kể triển vọng tiến quân xa hơn của Moscow.

Tuy nhiên, trả lời báo The Kyiv Independent, ông Federico Borsari, thành viên Trung tâm Phân tích chính sách châu Âu (CEPA) lại cho rằng: “Việc mất Vuhledar không chỉ là đòn giáng mạnh vào tinh thần của lực lượng Ukraine, mà còn là diễn biến rất nghiêm trọng có khả năng đe dọa đến an ninh của toàn bộ khu vực phía tây nam Donetsk do Ukraine kiểm soát, cùng với mối đe dọa đối với sườn phía nam của thành trì Pokrovsk”.