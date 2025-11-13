Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Ngắm chim chích bông 'trượt chân' khi làm tổ: Khoảnh khắc thú vị giữa TP.HCM

Dương Lan
Dương Lan
13/11/2025 06:45 GMT+7

Giữa không gian TP.HCM nhộn nhịp, hình ảnh một con chim chích bông loay hoay làm tổ trên lá sen khiến anh Hùng nán lại ngắm nhìn và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Trong bộ ảnh được anh Hùng Phạm (ở TP.HCM) ghi lại con chim chích bông liên tục tha từng cọng rơm, sợi cỏ về làm tổ. Dù ở lá sen có gió lay mạnh, nó vẫn cần mẫn sắp xếp từng mẩu vật liệu. Khoảnh khắc khiến người xem bật cười là khi con chim bất ngờ "trượt chân", suýt rơi xuống nước. Không hề bỏ cuộc, nó nhanh chóng bay lên rồi tiếp tục công cuộc "xây nhà", dường như chẳng bận tâm đến mọi điều xung quanh. Bộ ảnh được anh Hùng chụp ở một ao sen trên địa bàn phường Thủ Đức, TP.HCM. 

Ngắm chim chích bông 'trượt chân' khi làm tổ: Khoảnh khắc thú vị giữa TP.HCM - Ảnh 1.

Chim chích bông tự làm tổ trên một lá sen bằng cách tha từng sợi cỏ. Tuy nhiên, khi bay ra không may bị vướng vào sợi cỏ nên ngã nhào xuống. Anh Hùng định giải cứu nhưng một lát sau nó có thể tự bay ra được

ẢNH: HÙNG PHẠM

Ngắm chim chích bông 'trượt chân' khi làm tổ: Khoảnh khắc thú vị giữa TP.HCM - Ảnh 2.

"Chỉ là trượt chân xây nhà thôi, làm cái gì cũng phải cẩn thận, nhất là khi làm nhà nha bạn ơi. Không sao, té ở đâu ta lại bay lên ở đó", anh Hùng viết vài dòng thú vị khi đăng tải khoảnh khắc đó lên mạng xã hội

ẢNH: HÙNG PHẠM

Ngắm chim chích bông 'trượt chân' khi làm tổ: Khoảnh khắc thú vị giữa TP.HCM - Ảnh 3.

Chim chích bông là một loài chim dạng sẻ thuộc chi chích bông trong họ chiền chiện. Bộ ảnh không chỉ ghi lại khoảnh khắc vụng về đáng yêu mà còn như một lời nhắc nhẹ về sự hiện diện của các loài chim giữa phố thị

ẢNH: HÙNG PHẠM

Ngắm chim chích bông 'trượt chân' khi làm tổ: Khoảnh khắc thú vị giữa TP.HCM - Ảnh 4.

"Tôi chụp khoảnh khắc đó hoàn toàn tự nhiên khi kiên trì quan sát nó làm tổ. Tôi nghĩ rằng có duyên mới gặp và muốn chụp lại cũng rất khó vì cảnh đó khó lặp lại", anh Hùng chia sẻ

ẢNH: HÙNG PHẠM

Ngắm chim chích bông 'trượt chân' khi làm tổ: Khoảnh khắc thú vị giữa TP.HCM - Ảnh 5.

Loài chim chích bông, được gọi vui là “chim quốc dân” vì hầu như vùng nào ở Việt Nam cũng gặp. Dù ở đô thị mảng xanh ngày càng bị thu hẹp, chúng vẫn thích nghi, thể hiện kỹ thuật thuần thục để tự làm tổ

ẢNH: HÙNG PHẠM

Ngắm chim chích bông 'trượt chân' khi làm tổ: Khoảnh khắc thú vị giữa TP.HCM - Ảnh 6.

Anh Hùng mong muốn các loài chim và động vật hoang dã sẽ không còn bị săn bắt, để thiên nhiên được hồi sinh, phát triển

ẢNH: HÙNG PHẠM

Ngắm chim chích bông 'trượt chân' khi làm tổ: Khoảnh khắc thú vị giữa TP.HCM - Ảnh 7.

Những khoảnh khắc thú vị của chim chích bông tại một hồ sen ở TP.HCM

ẢNH: HÙNG PHẠM

 

Xem thêm bình luận