Ngắm chim chích bông 'trượt chân' khi làm tổ: Khoảnh khắc thú vị giữa TP.HCM

Giữa không gian TP.HCM nhộn nhịp, hình ảnh một con chim chích bông loay hoay làm tổ trên lá sen khiến anh Hùng nán lại ngắm nhìn và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Trong bộ ảnh được anh Hùng Phạm (ở TP.HCM) ghi lại con chim chích bông liên tục tha từng cọng rơm, sợi cỏ về làm tổ. Dù ở lá sen có gió lay mạnh, nó vẫn cần mẫn sắp xếp từng mẩu vật liệu. Khoảnh khắc khiến người xem bật cười là khi con chim bất ngờ "trượt chân", suýt rơi xuống nước. Không hề bỏ cuộc, nó nhanh chóng bay lên rồi tiếp tục công cuộc "xây nhà", dường như chẳng bận tâm đến mọi điều xung quanh. Bộ ảnh được anh Hùng chụp ở một ao sen trên địa bàn phường Thủ Đức, TP.HCM.
