Sức khỏe

Ngâm hạt é với sữa thực vật: Nhiều tác dụng bất ngờ

Ngọc Quý
23/09/2025 00:08 GMT+7

Hạt é có hàm lượng cao chất xơ, a xít béo omega-3 và chất chống ô xy hóa. Khi kết hợp với sữa thực vật, thức uống này tạo cảm giác no lâu và ít calo hơn so với nhiều đồ uống ngọt hay sữa bò.

Hạt é khi ngâm trong nước sẽ nở và tạo thành lớp gel xung quanh tương tự hạt chia nhưng nở nhanh hơn, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Ngâm hạt é với sữa thực vật: thức uống giúp giảm cân an toàn - Ảnh 1.

Hạt é chứa chất xơ hòa tan giúp làm chậm hấp thu đường từ thực phẩm, tránh tăng đường huyết đột ngột sau bữa ăn

ẢNH: AI

Về thành phần dinh dưỡng, hạt é chứa hàm lượng chất xơ rất cao. Cụ thể, trong 100 gram hạt é có khoảng 22,6 gram chất xơ. Loại hạt nhỏ này cũng cung cấp protein, a xít béo omega-3 cùng với các khoáng chất như magiê, canxi, sắt.

Nhờ những đặc điểm trên mà hạt é giúp người uống no lâu hơn, làm chậm tốc độ tiêu hóa, giảm cảm giác đói. Đây là những yếu tố quan trọng giúp giảm lượng calo nạp vào hằng ngày.

Trong khi đó, sữa thực vật được làm từ nguyên liệu thực vật như các loại quả hạch, ngũ cốc, đậu hay trái cây. Chúng được chế biến thành màu trắng đục và độ sánh giống sữa bò. Các loại thực vật thường được dùng để làm sữa là đậu nành, đậu xanh, đậu phộng, hạnh nhân, yến mạch, gạo, quả óc chó, hạt điều và dừa.

Ngâm hạt é với sữa thực vật sẽ mang lại những lợi ích giảm cân sau:

No lâu hơn

Khi ngâm hạt é, lớp gel hình thành giúp giữ nước và phồng lên trong dạ dày, làm tăng thể tích mà không tăng nhiều lượng calo. Tác dụng này tương tự các loại thực phẩm chứa chất xơ hòa tan.

Một số loại sữa thực vật, chẳng hạn sữa yến mạch, cũng rất giàu chất xơ hòa tan. Chúng có tác dụng tạo cảm giác no, kiểm soát cơn đói, giảm hấp thu đường và chất béo, nhờ đó giảm cân dễ dàng hơn và cải thiện nhạy cảm insulin.

Hạt é giúp ổn định đường huyết

Chất xơ trong hạt é đóng vai trò làm chậm hấp thu đường từ thực phẩm, giúp tránh tăng đường huyết đột ngột sau bữa ăn. Điều này rất quan trọng với kiểm soát cân nặng và tránh tích mỡ bụng.

Khi lựa chọn sữa thực vật, nếu muốn kiểm soát đường huyết thì hãy ưu tiên sữa đậu nành. Nghiên cứu trên chuyên san Nutrients cho thấy sữa đậu nành giúp ổn định đường huyết và cải thiện chuyển hóa glucose, từ đó giảm nguy cơ tích mỡ bụng.

Thay thế thức uống giàu calo hơn

Khi dùng sữa thực vật không đường, ví dụ sữa hạnh nhân, sữa yến mạch, sữa dừa, pha với hạt é thì loại thức uống này chứa lượng calo ít hơn nhiều so với sữa bò có chất béo cao hoặc đồ uống pha đường. Lực chọn này giúp giảm tổng năng lượng nạp vào trong ngày.

Để pha chế sữa thực vật với hạt é, hãy cho 1 muỗng canh, khoảng 10-15 gram, hạt é ngâm trong khoảng 200-250 ml sữa thực vật. Ngâm 15-30 phút cho đến khi hạt mềm, lớp gel bao quanh hạt rõ ràng là có thể uống, theo Medical News Today (Anh).

Tin liên quan

Giảm cân: vì sao nên ăn rau trước, ăn cơm sau?

Rau thường chứa nhiều chất xơ và nước, giúp tạo cảm giác no nhanh hơn và hạn chế hấp thụ calo từ món chính.

Khám phá thêm chủ đề

hạt é Sữa hạt giảm cân tăng đường huyết Chất xơ sữa thực vật Đường huyết Chất béo đậu phộng Yến mạch
