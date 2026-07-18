Ngắm 'Mình hạc xương mai' cùng Đặng Kim Long

Chiều 18.7 tại không gian mỹ thuật Gallery 3B (38/6i Nguyễn Văn Trỗi, P.Cầu Kiệu, TP.HCM), họa sĩ Đặng Kim Long (hội viên Hội Mỹ thuật TP.HCM) giới thiệu đến công chúng gần 50 tác phẩm tranh sơn mài tuyển chọn, với tên gọi Mình hạc xương mai - đánh dấu cột mốc nghệ thuật bền bỉ, kết tinh từ tình yêu sâu sắc đối với những giá trị văn hóa truyền thống VN kết hợp với tư duy tạo hình đương đại của người nghệ sĩ tài hoa.
Mình hạc xương mai gợi mở một thế giới hội họa thanh khiết, nơi vẻ đẹp không đến từ sự rực rỡ ồn ào mà từ những rung động dịu dàng, lặng lẽ lan tỏa như ánh nắng đầu ngày, lung linh giọt sương mai còn đọng trên cánh lá non tơ. Xuyên suốt không gian triển lãm là dòng chảy của ký ức văn hóa đầy xúc cảm, cùng hình ảnh của mùa xuân rộn ràng sắc hoa, hay lễ hội truyền thống và thanh âm của những nhạc cụ dân tộc bằng những mảng màu trừu tượng, biểu cảm.
Họa sĩ Đặng Kim Long sinh năm 1955 tại Sài Gòn - TP.HCM. Ông tốt nghiệp Trường Quốc gia trang trí Mỹ thuật Gia Định danh tiếng vào năm 1975. "Chiếc nôi" đã giúp hình thành nền tảng kiến thức sâu rộng và toàn diện cho người họa sĩ tài năng. Bằng niềm say mê hội họa, ông nghiên cứu và thực hành qua nhiều trường phái, thể loại khác nhau, trước khi dành trọn tâm huyết cho chất liệu sơn mài truyền thống. Theo họa sĩ - giám tuyển Phan Trọng Văn: "Mỗi tác phẩm giới thiệu tại triển lãm là một minh chứng cho kỹ thuật mài vô cùng công phu. Qua nhiều lớp sơn trùm phủ, sự kết hợp tài tình giữa vàng quỳ, bạc quỳ, vỏ trứng cùng ánh sáng nội tại đã giúp cho mỗi tác phẩm mang một vẻ lung linh riêng biệt, thay đổi diệu kỳ theo từng góc nhìn. Ánh sáng trong tranh của ông cũng dường như không phải được chiếu rọi từ bên ngoài, mà được phát ra từ chính chiều sâu thẳm của chất liệu và màu thời gian".
Ngắm Mình hạc xương mai cùng Đặng Kim Long, người xem còn nhận ra sự khéo léo trong việc tiếp thu tinh hoa thủ công. Ông tôn trọng quy trình nghiêm ngặt của nghệ thuật sơn mài truyền thống nhưng lại thể hiện sáng tạo dưới một nhãn quan hiện đại, lãng mạn và đầy ắp… thơ. Những đường nét mềm mại, bảng màu son, vàng, nâu cánh gián ấm áp kết hợp với ánh kim trầm ấm tạo nên một không gian hội họa vừa mộng vừa thực, hòa tan trong tính hiện đại. Nhờ vậy mà các tác phẩm như luôn có sự giao thoa giữa nền tảng cổ điển Gia Định và tư duy hội họa đương đại độc đáo, khiến người xem cứ nhìn, ngắm xuýt xoa.
Bình luận (0)