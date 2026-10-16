Ngâm mình trong nước nóng: Nghiên cứu mới phát hiện điều bất ngờ với huyết áp

Theo trang tin khoa học ScienceAlert, nghiên cứu trên được công bố trên tạp chí European Journal of Applied Physiology, do các nhà khoa học tại Đại học Tây Úc thực hiện.

Ngâm nước nóng 40 độ C trong 30 phút

Nghiên cứu có sự tham gia của 25 người trưởng thành thừa cân hoặc béo phì, từ 45 - 70 tuổi, với độ tuổi trung bình khoảng 59.

Nghiên cứu có sự tham gia của 25 người trưởng thành thừa cân hoặc béo phì, từ 45 - 70 tuổi, với độ tuổi trung bình khoảng 59 Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Mỗi người tham gia trải qua 2 thử nghiệm theo thứ tự ngẫu nhiên, cách nhau ít nhất 72 giờ.

Ở thử nghiệm thứ nhất, họ ngồi ngâm mình trong nước nóng 40 độ C, mực nước ngang ngực, trong 30 phút.

Ở thử nghiệm còn lại, họ đạp xe 30 phút với cường độ vừa phải, tương đương 60 - 70% nhịp tim tối đa.

Các nhà nghiên cứu theo dõi nhịp tim, huyết áp động mạch trung bình và nhiệt độ lõi cơ thể. Đồng thời, họ sử dụng kỹ thuật chụp cắt lớp quang học kết hợp giao thoa để đánh giá các mạch máu nhỏ dưới da.

Kết quả cho thấy ngâm mình trong nước nóng tạo ra những thay đổi đáng kể hơn so với đạp xe về đường kính mạch máu, lưu lượng máu, vận tốc dòng máu và mật độ vi mạch có dòng máu lưu thông.

Đáng chú ý, sau khi ngâm nước nóng, huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương đều giảm nhiều hơn so với sau buổi đạp xe. Trong khi đó, tập thể dục làm nhịp tim tăng cao hơn.

Vì sao nước nóng có thể giúp giảm huyết áp?

Theo các nhà nghiên cứu, nhiệt độ nước cao làm tăng nhiệt độ cơ thể, thúc đẩy máu lưu thông đến da để giải phóng nhiệt. Quá trình này khiến các mạch máu giãn ra, đồng thời làm thay đổi lực tác động của dòng máu lên thành mạch, qua đó tạo ra những phản ứng có lợi đối với hệ mạch máu.

Những thay đổi này có một số điểm tương đồng với phản ứng xảy ra khi tập thể dục. Vì vậy, ngâm mình trong nước nóng đang được nghiên cứu như một hình thức tác động nhiệt thụ động, có tiềm năng hỗ trợ sức khỏe mạch máu.

Các tác giả cho rằng phương pháp này có thể mang lại lợi ích bổ sung hoặc là một lựa chọn đáng nghiên cứu đối với những người gặp khó khăn khi vận động thường xuyên.

Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ đánh giá phản ứng ngay sau một lần ngâm nước nóng hoặc tập thể dục ở 25 người. Thời gian can thiệp được so sánh là như nhau, nhưng mức độ tăng nhiệt và gánh nặng sinh lý đối với cơ thể không tương đương. Do đó, chưa thể kết luận ngâm nước nóng vượt trội hơn tập thể dục về lợi ích sức khỏe lâu dài.

Không nên tự ngâm mình trong nước nóng 40 độ C suốt 30 phút chỉ dựa trên kết quả nghiên cứu, cũng không dùng cách này thay thế thuốc hạ huyết áp hay hoạt động thể chất thường xuyên Ảnh: P.H tạo từ AI

Không nên bỏ tập thể dục hoặc tự ý ngừng thuốc

Tăng huyết áp không được kiểm soát có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, bệnh tim và tổn thương thận. Để kiểm soát huyết áp, người bệnh cần duy trì chế độ ăn giảm muối, vận động phù hợp, kiểm soát cân nặng và sử dụng thuốc theo chỉ định nếu được bác sĩ kê đơn.

Ngâm nước nóng cũng không phù hợp với tất cả mọi người. Nhiệt độ cao có thể gây choáng váng, mất nước hoặc tụt huyết áp ở một số trường hợp. Người mắc bệnh tim mạch, người cao tuổi hoặc người thường xuyên chóng mặt nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng phương pháp này.

Đặc biệt, không nên tự ngâm mình trong nước nóng 40 độ C suốt 30 phút chỉ dựa trên kết quả nghiên cứu, cũng không dùng cách này thay thế thuốc hạ huyết áp hay hoạt động thể chất thường xuyên.

Nghiên cứu mở ra hướng tìm hiểu mới về lợi ích của liệu pháp nhiệt đối với mạch máu. Dù vậy, cần có thêm các thử nghiệm dài hạn với số lượng người tham gia lớn hơn để xác định liệu việc ngâm nước nóng thường xuyên có thực sự giúp kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ tim mạch hay không.