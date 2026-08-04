Ngắm tuyệt tác từ nham thạch triệu năm bên gành Đá Đỏ

Nằm ở phía tây thắng cảnh Ba Làng An, gành Đá Đỏ (xã Đông Sơn, Quảng Ngãi) hiện lên như nét chấm phá đặc biệt giữa vùng biển Quảng Ngãi. Ngay từ những bước chân đầu tiên, du khách lập tức bị thu hút bởi màu sắc khác lạ của gành đá trải dài theo bờ biển. Không mang màu đen đặc trưng của đá thường gặp ở nhiều vùng ven biển, đá tại đây có màu nâu đỏ sần sùi khác lạ...

Gành Đá Đỏ thuộc thôn Phú Quý, xã Đông Sơn (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Gành Đá Đỏ được hình thành từ những dòng nham thạch núi lửa phun trào cách đây hàng triệu năm. Qua quá trình phong hóa và bào mòn của sóng biển, các lớp đá dần lộ ra với màu đỏ đặc trưng, tạo nên một địa hình hiếm gặp. Người dân địa phương xem đây là loại đá quý của vùng biển Ba Làng An bởi màu sắc và cấu tạo hoàn toàn khác biệt so với những khối đá đen nằm xen kẽ ở khu vực xung quanh.

Ngày trước, loại đá này từng được người dân khai thác để xây dựng nhà cửa, thay thế cho đá ong. Theo kinh nghiệm của nhiều người cao tuổi, nhà xây bằng đá đỏ mùa hè mát mẻ, mùa mưa lại giữ được hơi ấm. Đá có kết cấu rất cứng, nặng và bền chắc. Dọc theo bờ biển mũi Ba Làng An khoảng 800 m là những dải đá đỏ nối tiếp nhau, tạo nên nét đặc trưng mà hiếm nơi nào có được.

Những tảng đá có hình thù khác nhau, nhô lên từ bờ biển ẢNH: HẢI PHONG

Từ phía cây phong ba nhìn ra bãi đá đỏ với khung cảnh hoang sơ ẢNH: HẢI PHONG

Ông Nguyễn Văn Dưỡng, người dân ở gần gành Đá Đỏ ẢNH: HẢI PHONG

Ông Nguyễn Văn Dưỡng (63 tuổi, ở xã Đông Sơn) cho biết, những năm gần đây, nhất là vào mùa hè, lượng khách đến gành Đá Đỏ ngày càng đông.

"Khung cảnh nơi đây còn rất hoang sơ, mộc mạc. Những tảng đá được thiên nhiên tạo tác thành nhiều hình thù đẹp mắt nên ai đến cũng thích chụp ảnh. Người dân luôn nhắc nhở du khách không mang đá về làm kỷ niệm để giữ nguyên hiện trạng. Ngoài ra, cách gành Đá Đỏ khoảng 200 m ngoài khơi còn có rạn san hô rất đẹp và vẫn còn khá nguyên vẹn", ông Dưỡng chia sẻ.

Đá có màu nâu đỏ trầm mặc rất đặc trưng ẢNH: HẢI PHONG

Theo thời gian, những dòng nham thạch cổ xưa đã được sóng biển gọt giũa thành vô số hình khối độc đáo. Mỗi con sóng bạc đầu ngày đêm xô vào ghềnh đá rồi rút ra để lộ mặt nước trong veo nhìn thấy tận đáy cát. Sự hòa quyện giữa màu đỏ trầm của đá, màu xanh của biển và bầu trời tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa mạnh mẽ vừa bình yên.

Không chỉ hấp dẫn những người yêu thiên nhiên, gành Đá Đỏ còn trở thành "tọa độ" check-in được nhiều bạn trẻ yêu thích. Những ngày nắng đẹp, từng nhóm du khách tìm về đây để ghi lại những khoảnh khắc giữa khung cảnh biển trời nguyên sơ.

Dưới những tán phong ba xanh mát hay trên các mỏm đá nhô ra biển, chỉ cần đưa máy ảnh lên là đã có thể ghi lại những khung hình ấn tượng. Không gian rộng mở, ít chịu tác động của hoạt động thương mại giúp nơi đây giữ được vẻ thanh bình hiếm thấy. Tiếng sóng vỗ đều, gió biển mát lành và bầu không khí trong trẻo khiến nhiều người có cảm giác như được tạm rời xa nhịp sống tất bật thường ngày.

Du khách đến gành Đá Đỏ lặn bắt hải sản ẢNH: HẢI PHONG

Anh Quang Lý (ở phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết gần như tháng nào anh cũng cùng nhóm bạn đến Gành Đá Đỏ để dã ngoại.

"Nơi đây rất mát mẻ, phong cảnh hoang sơ. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là những tảng đá màu đỏ rất khác lạ, lên ảnh đẹp mà nhìn trực tiếp còn ấn tượng hơn nhiều", anh Lý nói.

Anh Quang Lý chụp ảnh ở gành Đá Đỏ ẢNH: HẢI PHONG

Du khách chụp ảnh bên gành Đá Đỏ ẢNH: THANH NHÀN

Không chỉ mang giá trị cảnh quan, Gành Đá Đỏ còn là minh chứng cho sự kỳ diệu của quá trình kiến tạo địa chất kéo dài hàng triệu năm. Những khối đá mang dấu tích của hoạt động núi lửa kết hợp với hệ sinh thái biển còn khá nguyên vẹn tạo nên tiềm năng lớn để phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và khám phá thiên nhiên.

Theo người dân địa phương, điều đáng mừng là phần lớn du khách đều có ý thức giữ gìn cảnh quan. Việc không lấy đá về làm kỷ niệm, không xả rác, hạn chế tác động đến môi trường và hệ sinh thái biển là những hành động nhỏ nhưng góp phần giúp "viên ngọc thô" của vùng biển Quảng Ngãi tiếp tục giữ được vẻ đẹp vốn có.

Một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận tại gành Đá Đỏ vào đầu tháng 8.2026:

Bãi đá đỏ dưới làn nước trong veo bên bờ biển Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Dưới gành Đá Đỏ cá, cua, ốc... trú ẩn rất nhiều ẢNH: HẢI PHONG

Gành Đá Đỏ nằm bên cạnh bãi đá nham thạch màu đen rộng lớn ẢNH: HẢI PHONG

Nhiều người cũng đến bãi đá nham thạch sát gành Đá Đỏ để câu cá ẢNH: HẢI PHONG

Dây leo mọc bám trên đá ẢNH: HẢI PHONG

Gành Đá Đỏ nằm cạnh miệng núi lửa ở Ba Làng An, một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG



