Ngân hàng lãi đậm

Nhiều ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2026. Cụ thể, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) ghi nhận quy mô tín dụng hợp nhất đạt 1,06 triệu tỉ đồng, tăng 10,2% so với cuối năm 2025. Kết quả ngân hàng đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 6.329 tỉ đồng, tăng tới 60,85% so với cùng kỳ 2025, tương ứng tăng trên 3.900 tỉ đồng.

Lý giải về mức lợi nhuận tăng vọt nêu trên, VPBank cho biết tăng trưởng lợi nhuận đến từ cả ngân hàng mẹ và các công ty con. Ngân hàng cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần hợp nhất tăng 26,74% so với quý 1/2025 theo đà mở rộng quy mô tín dụng; đẩy mạnh thu nhập lãi ngoài để đa dạng hóa nguồn thu và tối đa hóa lợi nhuận.

Một nhà băng khác là Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) cũng công bố lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1/2026 đạt 408,48 tỉ đồng, tăng 39,45% so với cùng kỳ năm trước. Ngân hàng cho biết quy mô tổng tài sản, tín dụng trong quý đầu năm nay tăng trưởng tốt, đồng thời ngân hàng tối ưu cơ cấu danh mục tín dụng, huy động vốn với chi phí hợp lý; thu nhập từ hoạt động dịch vụ được cải thiện... giúp lợi nhuận gia tăng.

Trong khi đó, tại đại hội cổ đông vừa diễn ra, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng chia sẻ lợi nhuận trước thuế quý đầu năm của ngân hàng đạt 5.400 tỉ đồng, tăng 56% so với quý trước và tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng mạnh theo quý chủ yếu do nền lợi nhuận quý trước thấp vì chi phí dự phòng tăng vào cuối năm, trong khi mức tăng theo năm được đánh giá là phù hợp. Tương tự, chia sẻ tại kỳ họp cổ đông thường niên, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) ước tính kết quả kinh doanh quý 1/2026 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.620 tỉ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước. Hay lãnh đạo BVBank cũng thông tin, lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 của ngân hàng đạt khoảng 215 tỉ đồng, tăng trưởng "3 con số", lên tới 168% so với cùng kỳ năm trước...

Theo dự báo của các công ty chứng khoán, lợi nhuận ngành ngân hàng trong quý 1/2026 tiếp tục tăng nhưng phân hóa rõ rệt giữa các nhà băng, với một số duy trì tăng trưởng hai chữ số trong khi số khác tăng chậm hoặc suy giảm do chi phí vốn cao và nợ xấu. Chẳng hạn, Công ty Chứng khoán SSI dự báo kết quả kinh doanh quý đầu năm nay của 13 ngân hàng, trong đó 7 ngân hàng được kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số, 5 ngân hàng tăng một chữ số và 1 ngân hàng suy giảm...