Ngân hàng vẫn lời hàng ngàn tỉ

Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm nay của ngân hàng An Bình, hay ABBank, chỉ đạt gần 679 tỉ đồng, giảm tới 59% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do hoạt động kinh doanh cốt lõi - thu nhập lãi thuần sụt giảm 13% xuống 1.566 tỉ đồng; lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng giảm 30% xuống 471 tỉ đồng.





Điểm sáng đến từ ngân hàng Sacombank với lợi nhuận trước thuế 6 tháng tăng mạnh 63,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 4.755 tỉ đồng. Nguyên nhân nhờ tổng thu nhập thuần 6 tháng đầu năm đạt hơn 13.500 tỉ đồng, tăng hơn 20% so cùng kỳ năm trước trong khi chi phí hoạt động được kiểm soát dưới tiến độ theo kế hoạch.