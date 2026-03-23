Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Ngăn việc xô xát leo thang ở điểm tham quan du lịch Hava - Thung lũng Ngọc Bích

Thanh Lộc
Thanh Lộc
23/03/2026 15:37 GMT+7

Trước nhiều thông tin, hình ảnh được tung lên mạng xã hội về việc có những xô xát tại điểm tham quan du lịch Hava - Thung lũng Ngọc Bích (xã Phong Nha, Quảng Bình), các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc ngăn chặn, chấn chỉnh…

Ngày 23.3, thông tin từ Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị cho hay, hiện tại điểm tham quan du lịch Hava - Thung lũng Ngọc Bích xảy ra tình trạng tranh chấp dân sự giữa 2 công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch, Công an xã Phong Nha và các cơ quan chức năng đang vào cuộc.

Trước đó, trong những ngày qua, tại điểm tham quan này có xảy ra một số sự việc xô xát giữa các cá nhân được cho là liên quan đến quyền tổ chức hoạt động du lịch ở khu vực này, xuất phát từ việc "tranh chấp" giữa cổ đông Công ty CP Thương mại và du lịch Phù Sa Đỏ (đã được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Phù Sa Đỏ và cổ đông Công ty CP Thương mại và du lịch Phù Sa Đỏ đang khởi kiện).

Trên mạng xã hội phát tán nhiều hình ảnh về việc có sự xô xát giữa 2 bên tại điểm tham quan du lịch Hava - Thung lũng Ngọc Bích

ẢNH: THANH LỘC

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị, đây là việc tranh chấp dân sự giữa các bên liên quan đến quyền và lợi ích. Tuy nhiên, trong những ngày qua, nhiều thông tin nêu việc tranh chấp công ty gây náo loạn nhiều ngày tại điểm du lịch nổi tiếng Phong Nha - Kẻ Bàng hoặc có chứa thuật ngữ điểm du lịch nổi tiếng Phong Nha - Kẻ Bàng. Bên cạnh đó, một số cá nhân đăng lên mạng xã hội các bài viết, video với nội dung là tranh chấp, xô xát tại điểm du lịch nổi tiếng ở Phong Nha - Kẻ Bàng.

Điều này làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của tỉnh, gây ra sự lo lắng của khách du lịch về an ninh trật tự đối với Phong Nha - Kẻ Bàng, ảnh hưởng đến công tác quảng bá, thu hút khách du lịch khi mùa cao điểm du lịch hè đang đến.

Được biết, điểm tham quan du lịch Hava - Thung lũng Ngọc Bích là tên gọi thương mại của một hạng mục đã đưa vào phục vụ khách du lịch thuộc dự án Khu phức hợp du lịch sinh thái và vui chơi thể thao dưới nước thôn Chày Lập, xã Phúc Trạch và thôn Trằm Mé, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ (nay là xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị).

Công ty CP Thương mại và du lịch Phù Sa Đỏ được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Du lịch sinh thái và vui chơi thể thao dưới nước tại quyết định số 3318, ngày 25.10.2016 của UBND tỉnh Quảng Bình cũ.

Cũng theo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị, điểm du lịch Hava - Thung lũng Ngọc Bích chỉ là một điểm tham quan, hiện cũng đang tạm dừng hoạt động (từ cuối năm 2025) chưa đưa vào hoạt động trong năm 2026.

Khám phá thêm chủ đề

thung lũng Ngọc Bích Hava Quảng Trị tham quan du lịch Xô xát
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận