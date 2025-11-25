Ngành ngân hàng thi đua kiến tạo, đồng hành, chia sẻ, vì dân, hiệu quả

Cùng dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; các Ủy viên T.Ư Đảng, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan T.Ư...

Tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho các tập thể, cá nhân ngành ngân hàng, trong đó Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: NHẬT BẮC

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành giai đoạn 2026 - 2030 với chủ đề "Ngành ngân hàng thi đua đổi mới, sáng tạo, tiên phong cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng".

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, NHNN Việt Nam trao tặng 150 tỉ đồng do cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành ngân hàng ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đồng thời, ngành cam kết giảm tới 2% lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ gần đây.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư và của cá nhân tới các đại biểu. Thủ tướng trân trọng gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với các gia đình, tổ chức, cá nhân các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, các địa phương khu vực miền Trung khác do những mất mát to lớn do thảm họa thiên tai gần đây.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành ngân hàng, huyết mạch của nền kinh tế, Thủ tướng đánh giá 5 năm qua, ngành đã kịp thời hoàn thiện và có đột phá thể chế về tiền tệ, hoạt động ngân hàng. Chính sách tiền tệ tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời, hợp lý, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác…

Phân tích những chuyển biến sâu sắc chưa từng có trên phạm vi toàn cầu, Thủ tướng cho biết, trong bối cảnh hiện nay, chúng ta đang ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững, ổn định để phát triển, phát triển để ổn định, người dân phải được thụ hưởng, ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ về thi đua - yêu nước đã được ngành ngân hàng xác định, Thủ tướng nêu một số định hướng quan trọng với phương châm: "Kiến tạo - đồng hành - chia sẻ - linh hoạt - vì dân - hiệu quả, góp phần ổn định, phát triển đất nước, người dân được thụ hưởng thành quả". Ngành cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai hiệu quả, sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và công tác thi đua, khen thưởng…

Thủ tướng tin tưởng và kỳ vọng vào ngành ngân hàng tiếp tục phát huy các phong trào thi đua - yêu nước, giữ vững bản lĩnh, tự tin, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao phó, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước, trong đó có mục tiêu ưu tiên hiện nay là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính, các lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trong mưa lũ tại miền Trung và ủng hộ ít nhất mỗi người một ngày lương để giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi thiên tai.

Tối cùng ngày, Thủ tướng dự lễ khai mạc Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2025 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội).