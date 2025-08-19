Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ngày 19.8.1945 lịch sử

Thanh Thảo
Thanh Thảo
19/08/2025 10:28 GMT+7

Sáng 19.8.1945, trong đoàn người biểu tình kéo về Nhà hát Lớn Hà Nội, nhạc sĩ Xuân Oanh, khi đó mới 22 tuổi, đã vừa đi trong đoàn biểu tình vừa xé một mẩu giấy cuốn thuốc lá để viết nên bài hát 'Mười chín tháng tám'.

Viết xong tới đâu, nhạc sĩ tập cho đoàn biểu tình cùng hát và đoàn người góp ý sửa chữa từng lời chữ để bài hát trở nên quen thuộc với đoàn biểu tình. Điều kỳ diệu là chính nhân dân đã góp phần sáng tác nên bài hát lịch sử này:

"Toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày. Thề đem xương máu quyết lòng chiến đấu cho tương lai. Mười chín tháng tám khi quốc dân căm hờn kêu thét. Tiến lên cùng hô: Mau diệt tan hết quân thù chung.

Mười chín tháng tám. Ánh sao tự do đưa tới. Cờ bay nơi nơi muôn ánh sao vàng. Máu tươi pha đều trên lá cờ bay khắp chốn giang sơn.

Người Việt Nam ta giữ vững trong tim lời thề. Mười chín tháng tám chớ quên là ngày khởi nghĩa. Hạnh phúc thắm tươi non sông Việt Nam".

Ngày 19.8.1945 lịch sử- Ảnh 1.

Nhân dân Hà Nội giành chính quyền trong ngày 19.8.1945

ẢNH TƯ LIỆU

Vào sáng 19.8.1945, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, lá cờ đỏ sao vàng đã được treo lên, đánh dấu một mốc son quan trọng trong cuộc Cách Mạng Tháng Tám. Người trực tiếp kéo lá cờ này là ông Nguyễn Tấn Ngọc, khi đó mới 17 tuổi và đang là học sinh trường Văn Lang. Ông tham gia vào đoàn người dự mít - tinh tại Nhà hát Lớn và sau đó cùng với những người khác đã thực hiện việc treo cờ.

Cờ đỏ sao vàng phất cao và bài hát Mười chín tháng tám vang lên tại quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội, sau đó đoàn người biểu tình đã tiến vào chiếm Bắc Bộ phủ, báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa và Cách Mạng Tháng Tám thành công.

Ngày 23.8.1945 khởi nghĩa giành thắng lợi tại Huế. Và ngày 25.8 khởi nghĩa thành công tại Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Riêng Quảng Ngãi là địa phương giành chính quyền vào hàng sớm nhất trong nước. Ngày 14.8.1945 khởi nghĩa thành công tại Quảng Ngãi.

Để có được thắng lợi lịch sử ấy, phải nhớ ngày 3.2.1930 là ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua việc hợp nhất 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn. Hội nghị hợp nhất diễn ra tại Hương cảng (Hồng Kông), do Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) chủ trì.

Nhớ thêm, An Nam Cộng sản Đảng là Đảng Cộng sản ở miền Trung, trong đó có Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Thiệu (1903 - 1989) là một trong 2 đại biểu đại diện An Nam Cộng sản Đảng tham dự hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Ông người làng Thạch Trụ, Quảng Ngãi. Ông đỗ tú tài tân học năm 1923, thường được gọi là Tú Thiệu.

Sau ngày 19.8.1945 khởi nghĩa thành công, đất nước chúng ta lại chuẩn bị công cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp quay trở lại.

Lịch sử Việt Nam thực sự là một lịch sử oai hùng.

