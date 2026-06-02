Ngày đầu 'phủ xanh' xăng E10: Người tiêu dùng phản hồi tích cực

Người đổ xăng E10 đông

Tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên đường Lý Thường Kiệt (TP.HCM), tài xế công nghệ Nguyễn Thành Nhân vào đổ xăng E10 cho biết, trung bình anh đổ xăng mỗi lần khoảng 80.000 đồng, có ngày đổ 2 lần. "Ban đầu nhiều người cứ nói dùng xăng E10 bị yếu máy này nọ, rồi mau hư xe. Tôi đã từng đổ thử xăng E10 từ ngay khi có cửa hàng bán thí điểm, sau đó dùng lại xăng khoáng vì lúc đó mới có ít cửa hàng có xăng E10. Khoảng hơn tuần trở lại đây, tôi toàn đổ xăng E10. Trải nghiệm cá nhân thời gian qua cho thấy xe chạy xăng E10 không có vấn đề gì, ổn và chưa gặp bất kỳ tình huống khó xử nào như không đề được hay đang chạy bị tắt máy…", anh Nhân nói.

Xăng E10 được sử dụng đại trà từ ngày 1.6, thay thế hoàn toàn xăng khoáng trước đó ẢNH: NHẬT THỊNH

Chị Nguyên Khanh (P.Tây Hồ, TP.Hà Nội) đã đổ xăng cho chiếc ô tô VinFast Lux SA 2.0 hơn 1 tuần nay và thấy "chạy bình thường, không thấy có gì khác biệt so với lúc đổ xăng khoáng". Tương tự, anh Nguyễn Tuấn Anh (P.Phú Xuân, TP.Huế) đổ xăng E10 cho chiếc Mazda 2 chạy đường dài cũng thấy xe "bốc" như thường. "Dùng xăng E10 có vẻ hao hơn so với xăng khoáng trước đây. Nhưng đó cũng chỉ là nghi ngại thôi. Phải chạy vài bình mới kết luận được", anh Tuấn Anh nói.

Theo ghi nhận, lượng khách đến đổ xăng khá đông trong ngày đầu triển khai bán xăng E10. Một số còn dừng xe tìm hiểu thông tin trước khi quyết định sử dụng loại nhiên liệu mới. Anh Trương Minh Khang, ngụ P.Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM), chia sẻ: "Sau khi dùng hết bình xăng cũ cho chiếc ô tô Honda City đời 2022, sáng nay (1.6) tôi đã đổ xăng E10 và thấy không quá lo ngại như những gì đồn thổi trên mạng xã hội. Xe vẫn chạy êm bình thường, không giật cục, không tỏa nhiệt nóng hơn. Tuy nhiên, cảm nhận ban đầu là xe có hao xăng hơn. Mức tiêu hao thế nào cần phải có thêm thời gian mới đánh giá chính xác cũng như tìm cách thích nghi hiệu quả".

Còn ông Lưu Hoàng Tuấn, tài xế xe công nghệ, ngụ tại xã Đông Thạnh (TP.HCM), cảm nhận chiếc xe máy Wave của ông sau khi đổ xăng E10 có vẻ chạy bốc hơn, không bị tắt máy như lời đồn. "Sáng nay tôi đổ đầy bình xăng E10 hết 85.000 đồng, đến chiều về phải đổ thêm 30.000 đồng; trong khi nếu dùng xăng khoáng thì đến hôm sau mới phải đổ tiếp. Đối với tài xế, shipper thì rất ảnh hưởng vì phải tốn thêm chi phí, nhưng đổi lại giá thấp hơn chút xíu. Nếu giá xăng E10 thấp hơn chút nữa thì chẳng có gì phải lo ngại", ông Tuấn bày tỏ.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Hùng, một tài xế văn phòng, ngụ tại P.Tân Bình (TP.HCM), cũng nói chưa có thời gian để đánh giá mức độ tiêu hao xăng vì anh chủ yếu lái xe trong nội thành. "Cần phải có thời gian trải nghiệm cả đường cao tốc, đường trường và đường hỗn hợp thì mới có thể đánh giá chính xác được. Nhưng cảm nhận chung là xăng sinh học này chạy ổn, có thể do được pha chế xăng nền EURO cao", anh Hùng nhận xét.

Ông Chu Ngọc Sơn, một kỹ sư tại Hà Nội, cho biết xe máy của ông mua từ năm 2009, đã chạy khoảng 16.000 km. Khi đổ xăng E10, ông thấy khó đề hơn một chút vào buổi sáng, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Còn hao xăng hơn thì ông không cảm nhận thấy. "Theo tôi, đi xe khi đến kỳ phải bảo dưỡng để ngăn ngừa việc đóng cặn bình xăng hay chế hòa khí, với xăng nào cũng cần thực hiện. Xe có bảo dưỡng định kỳ thì mới chạy bền được. Cảm nhận chung của tôi là xăng E10 khá ổn, không đáng băn khoăn nhiều", ông Sơn nói.

Có chatbot trả lời "tất tần tật" những thắc mắc về xăng E10

Để phục vụ nhu cầu tìm hiểu của người dân về xăng E10, Bộ Công thương ngày 1.6 cũng đã đưa vào vận hành chatbot hỏi đáp trên Cổng thông tin Bộ Công thương và Báo Công thương. Chatbot hoạt động dựa trên bộ dữ liệu hàng trăm câu hỏi - đáp tập trung vào các vấn đề người dân quan tâm, từ khái niệm đến chính sách, loại phương tiện dùng được xăng E10, cách sử dụng, mức tiêu hao nhiên liệu hay lộ trình bắt buộc chuyển đổi… Thú vị nhất là các câu hỏi được bấm vào, sau đó loạt câu gợi mở khác để người tiêu dùng dễ dàng khám phá, tìm hiểu.

Giá bán lẻ xăng E10 trên thị trường ngày 1.6 ĐỒ HỌA: CHATGPT

Chẳng hạn, khi phóng viên Thanh Niên bấm vào chủ đề cần hỏi là "tương thích phương tiện", chatbot hiện lên loạt câu hỏi thường gặp. Chọn câu "E10 có làm nóng máy hơn không?". Câu trả lời ngay lập tức: "Không có bằng chứng cho thấy E10 gây nóng máy bất thường nếu phương tiện vận hành đúng kỹ thuật". Nếu hỏi tiếp xe máy, ô tô và động cơ xăng nào dùng được E10, chatbot cho biết các loại xe đang lưu hành trên lãnh thổ VN đều sử dụng được E10, ngoại trừ một dòng xe tải hạng nhẹ sản xuất từ 1995 đến 2023 thì dừng sản xuất hoặc một số xe máy đời cũ của Suzuki. Ngoài ra, phần trả lời này còn thông tin chi tiết thêm các loại động cơ của máy cắt cỏ, bơm nước, thổi lá, máy nông nghiệp dùng xăng được sản xuất những năm gần đây đều có thể tương thích với xăng E10.

Khi bạn đọc nhập câu hỏi, hệ thống tìm trong kho dữ liệu này và đưa ra câu trả lời phù hợp nhất. Bên cạnh đó, chatbot cũng gợi ý các câu hỏi liên quan để bạn đọc chọn hỏi và nhận được câu trả lời chính xác, tức thì dựa trên nội dung đã được biên soạn và kiểm duyệt. Việc này giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian và không phải tra cứu nhiều nguồn khác nhau.

Tỏ ra khá hứng thú với bộ chatbot trên Cổng thông tin Bộ Công thương, chị Thùy My (TP.Đồng Nai) nhận xét, ý tưởng xây dựng và đưa ra chatbot để người dân có thể tham khảo và xác nhận các thông tin nhiều chiều trên mạng là động thái kịp thời, đúng đắn và rất được lòng người tiêu dùng. "Chẳng hạn, sáng nay 1.6, tôi đang băn khoăn là lượng xăng RON 95-V đã từng đổ trước đó còn trong xe, giờ đi đường xa, liệu có đổ dồn xăng E10 vào được không. Trước khi lái xe vào cây xăng, tôi bấm trên chatbot hỏi: "Có cần súc bình xăng trước khi chuyển sang E10 không?", ngay lập tức nhận được câu trả lời: "Thông thường không cần. Tuy nhiên, nếu xe quá cũ và bình xăng có hiện tượng han rỉ thì nên vệ sinh bình sạch các han rỉ trước khi dùng E10". Xe tôi không quá cũ, đời 2023, tất nhiên tôi yên tâm đổ dồn E10 và xăng khoáng. Tuy nhiên, cũng có lưu ý nhân viên cây xăng là chỉ đổ loại E10 RON 95-V để tương thích với xăng khoáng cũ, không đổ loại E10 RON 95-III", chị My kể.

Trước đó, Bộ Công thương cũng đã ban hành Cẩm nang sử dụng xăng sinh học E10, cung cấp nhiều thông tin về lợi ích, cách sử dụng và những lưu ý dành cho người tiêu dùng. Danh sách gồm 85 câu hỏi và giải đáp thắc mắc của người tiêu dùng về xăng E10. Nhiều nội dung trong bộ câu hỏi này được đưa vào trong chatbot để tiện cho người sử dụng. Trong Cẩm nang sử dụng xăng sinh học E10, giải thích về hiện tượng "hao xăng", Bộ Công thương cho biết, thường có một số trường hợp có thể tăng tiêu hao nhẹ, nhưng mức tiêu hao không lớn trong điều kiện vận hành bình thường.