Ngày đầu trở lại trường sau tết, giáo viên tặng học sinh chữ 'thuận'

Hôm nay, 23.2 (tức ngày mùng 7 tháng giêng), hơn 2,6 triệu học sinh của TP.HCM bắt đầu quay trở lại trường sau kỳ nghỉ tết dài ngày. Những ngày đầu xuân không chỉ là thời điểm gặp lại bạn bè, thầy cô mà còn là dịp để học sinh TP.HCM bắt nhịp tinh thần học tập mới bằng chuỗi hoạt động vui xuân đầy ý nghĩa, quyết tâm khởi đầu một học kỳ bứt phá.

Giáo viên chủ nhiệm Phạm Lê Thanh, Trường THPT Nguyễn Hiền (P.Bình Thới, TP.HCM), tổ chức các hoạt động chào năm mới cùng học sinh ẢNH: BẢO CHÂU

Với tinh thần đó, giáo viên Trường THPT Nguyễn Hiền (P.Bình Thới) đã tổ chức nhiều hoạt động khởi động nhẹ nhàng, tạo năng lượng tích cực cho học sinh trước khi quay lại guồng học tập. Từ những trò chơi nhỏ trong lớp, lời chúc đầu năm ở hành lang đến những khoảnh khắc sẻ chia chân thành, tất cả góp phần tạo nên một bức tranh mùa xuân đầy cảm xúc.

Tại lớp 12A10, thầy chủ nhiệm Phạm Lê Thanh đã mang đến một hoạt động đặc biệt: Mỗi học sinh viết lời chúc tết và gửi gắm tâm tình đầu xuân vào những phong bao lì xì để trao cho nhau. Sau đó, các em cùng bốc lì xì may mắn từ thầy – một khoảnh khắc giản dị nhưng chứa đựng thật nhiều yêu thương và động viên.

Đây là hoạt động thường niên của lớp nhằm giúp học sinh cảm nhận niềm vui, sự gắn kết và hạnh phúc ngay trong chính không gian học đường.

Nhân dịp đầu năm, thầy còn gửi tặng các em chữ thư pháp "Thuận" với lời chúc thuận thảo, thuận buồm xuôi gió, học hành hanh thông và đỗ đạt cao. Món quà tinh thần ấy không chỉ mang ý nghĩa may mắn mà còn là lời nhắn nhủ nhẹ nhàng: Hãy bước vào năm mới với tâm thế chủ động, tích cực và bền bỉ.

Từ những phong bao lì xì nhỏ bé đến chữ thư pháp đầu năm, tất cả đã góp phần tạo nên một khởi đầu ấm áp, nơi thầy trò cùng nắm tay nhau, gieo niềm tin và quyết tâm cho chặng đường học tập phía trước.

Học sinh cùng giáo viên chủ nhiệm cùng học sinh lớp 11A05 Trường THPT Nguyễn Hiền (P.Bình Thới, TP.HCM) hào hứng trong ngày đầu năm mới ẢNH: BẢO CHÂU

Không chỉ riêng 12A10, các lớp khác trong trường cũng hưởng ứng không khí khởi động đầu xuân với nhiều hoạt động đa dạng và giàu ý nghĩa.

Chẳng hạn ở lớp 12A01, 11A05, giáo viên chủ nhiệm cũng đã sáng tạo những hình thức chúc tết riêng mang đậm nét văn hóa Việt Nam như viết lời chúc đầu năm, chia sẻ mục tiêu học tập, chơi trò chơi gắn kết đến những phút sinh hoạt lớp nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.

Mỗi lớp một sắc màu nhưng tất cả đều chung một tinh thần: lan tỏa niềm vui, tiếp thêm động lực và cùng nhau bắt nhịp trở lại guồng học tập sau tết.

Cô Lê Thị Thùy, Hiệu trưởng Trường THCS Vân Đồn (P.Xóm Chiếu, TP.HCM), lì xì cho học sinh trong ngày đầu tiên trở lại trường ẢNH: BẢO CHÂU

Tại Trường THCS Vân Đồn (P.Xóm Chiếu), cô Lê Thị Thùy, Hiệu trưởng nhà trường, đứng ở sảnh để trao tặng bao lì xì với những lời chúc tốt đẹp nhất tới từng học sinh nhân dịp năm mới.

Được biết, đây là một món quà nhỏ đầu năm từ tiền cá nhân của cô như là một sự khích lệ, động viên tới từng học sinh trong ngày đi học đầu năm mới.

Thầy hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Văn Trị (P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) cùng học sinh chơi trò chơi đố vui về văn hóa truyền thống ngày tết ẢNH: BẢO CHÂU

Còn ở Trường tiểu học Phan Văn Trị (P.Cầu Ông Lãnh), trong tiết sinh hoạt dưới cờ đầu năm mới, thầy Lê Hồng Thái, Hiệu trưởng nhà trường, tổ chức hoạt động "Hái hoa dân chủ - Đoán trúng đúng lì xì" đầy hào hứng và ý nghĩa.

Những câu hỏi xoay quanh nội dung liên quan đến phong tục, truyền thống và những giá trị tốt đẹp của tết cổ truyền dân tộc Việt Nam giúp học sinh vừa ôn lại kiến thức vừa hiểu sâu sắc hơn về nét đẹp văn hóa của dân tộc.

Mỗi câu trả lời đúng không chỉ mang về một bao lì xì may mắn cho học sinh mà còn là sự khích lệ tinh thần học tập của các em, nhắc nhở học sinh chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho hành trình học tập của năm mới.

Học sinh Trường THPT Trần Quang Khải (P.Hòa Bình, TP.HCM) nhận lì xì ẢNH: BẢO CHÂU

Tại Trường THPT Trần Quang Khải (P.Hòa Bình), học sinh được tham dự hoạt động hái lộc đầu năm bằng cách trả lời những câu hỏi có liên quan đến Tết Nguyên đán, như các phong tục hay hoạt động, ý nghĩa truyền thống của ngày tết. Những học sinh trả lời đúng được nhận một bao lì xì may mắn, chúc tết đầu năm đến từ phía nhà trường.

Đồng thời, lớp trưởng của toàn bộ 55 lớp trong trường cũng được nhận lì xì trong ngày đầu tiên đi học của năm mới.

Gửi lời chúc tết tới toàn thể các cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng như học sinh nhà trường, thầy Nguyễn Tấn Tài, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Khải, mong tất cả mọi người đều có một năm mới an khang thịnh vượng, tràn ngập niềm vui và nhiều điều may mắn.

Đặc biệt, hiệu trưởng nhà trường gửi gắm mong muốn học sinh thực hiện tác phong đến trường nghiêm túc, chăm chỉ học tập ngay sau kỳ nghỉ tết dài ngày.



