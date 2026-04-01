Ngày định đoạt suất bán kết

Lửa thử vàng

Lúc 14 giờ diễn ra trận đấu tại bảng B giữa đội Trường ĐH Thủy lợi với đội Trường ĐH Svay Rieng Campuchia. Ở bảng đấu này, đội ĐH Quốc gia Singapore đã dừng bước khi toàn thua hai trận. Vé bán kết đã thuộc về đội Trường ĐH Thủy lợi và đội Trường ĐH Svay Rieng Campuchia nên cuộc chạm trán giữa 2 đội bóng này nhằm phân định ngôi nhất, nhì bảng. Có cùng 3 điểm nhưng đội Trường ĐH Svay Rieng Campuchia sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (4 so với 2) của đội Trường ĐH Thủy lợi. Vì thế chỉ cần hòa nhà vô địch TNSV THACO cup 2026 là đội bóng đến từ Campuchia sẽ bảo vệ thành công ngôi nhất bảng B. Với những gì thể hiện ở trận ra quân đánh bại đội ĐH Quốc gia Singapore với tỷ số 5-1, đội Trường ĐH Svay Rieng Campuchia cho thấy mình là đối thủ rất đáng gờm. Điểm nổi bật trong lối chơi đội Trường ĐH Svay Rieng Campuchia là sự phối hợp nhuần nhuyễn, ăn ý và dứt điểm cực kỳ hiệu quả. Bộ ba Sary Taimou, Rith Tola, Chea Navis thi đấu nổi bật trên hàng công với các pha phối hợp mang tính đột biến cao. Trong đó Sary Taimou ghi 2 bàn thắng, 2 đường kiến tạo ở trận ra quân là cái tên mà hàng phòng ngự đội Trường ĐH Thủy lợi phải chăm sóc kỹ.

Đội ĐH Quốc gia Malaysia (9) chỉ cần thắng đội Trường ĐH Nha Trang với bất kỳ tỷ số nào là giành vé vào bán kết ẢNH: DUY ANH

Trong khi đó, đội Trường ĐH Thủy lợi dù thắng 4-2 trước đội ĐH Quốc gia Singapore nhưng HLV Vũ Văn Trung chưa thật sự hài lòng bởi vẫn còn một số sai sót dẫn đến 2 bàn thua và cần phải điều chỉnh. Tuy nhiên nhà vô địch TNSV THACO cup 2026 vẫn cho thấy khả năng bùng nổ từ các nhân tố chủ lực như Bùi Xuân Trường, Nguyễn Hoàng Danh để đạt mục tiêu cuối cùng là chiến thắng. Đội Trường ĐH Svay Rieng Campuchia sẽ là "thuốc thử liều cao" cho tham vọng của đội Trường ĐH Thủy lợi tại TNSV quốc tế.

Gian nan thử sức

Lượt trận cuối bảng A diễn ra lúc 16 giờ là cuộc chạm trán đáng xem giữa đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang với đội ĐH Quốc gia Malaysia. Cục diện ở bảng A vẫn chưa ngã ngũ khi cơ hội vào bán kết còn nguyên với cả ba đội là Trường ĐH Nha Trang (3 điểm, hiệu số 2), ĐH Lào (3 điểm, hiệu số -1) và ĐH Quốc gia Malaysia (0 điểm, hiệu số -1). Đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang có ưu thế lớn nhất khi chỉ cần không thua quá 3 bàn trước đại diện Malaysia ở lượt trận cuối là giành vé đi tiếp. Đội ĐH Quốc gia Malaysia sẽ vào bán kết nếu thắng đội Trường ĐH Nha Trang với bất kỳ tỷ số nào, còn đội ĐH Lào đã hoàn tất 2 trận đấu, sẽ vào bán kết nếu đội bóng đến từ Malaysia không thắng được chủ nhà hoặc thắng cách biệt trên 3 bàn.

Khí thế ở đội Trường ĐH Nha Trang đang lên rất cao sau chiến thắng ấn tượng ở trận mở màn trước đội ĐH Lào. Đội bóng phố biển cũng chính thức có sự hỗ trợ chuyên môn từ ông Hoàng Anh Tuấn, cựu HLV U.23 VN trong vai trò GĐKT. Ngay khi nhận lời sát cánh cùng đội bóng sinh viên quê hương, ông Tuấn đã cùng HLV Nguyễn Anh Tú có những hướng dẫn sát sườn về đấu pháp, rèn luyện các mảng miếng chiến thuật sẵn sàng cho trận đấu với đội ĐH Quốc gia Malaysia. Hồ Thanh Phước, Nguyễn Thành Tây là những gương mặt được kỳ vọng giữ vững phong độ cao như trận ra quân. Bên cạnh đó các cầu thủ đội Trường ĐH Nha Trang cũng hứa hẹn phát huy tinh thần sức mạnh tập thể, tạo hệ thống phòng ngự vững chắc. Sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà cũng là động lực to lớn cho thầy trò HLV Nguyễn Anh Tú ở trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp.

Dù thua trận ra quân trước đội ĐH Lào nhưng đội ĐH Quốc gia Malaysia cho thấy tiềm năng lớn. Với dàn cầu thủ có thể hình, thể lực cùng kỹ thuật tốt, các cầu thủ đội ĐH Quốc gia Malaysia trong tình thế không còn đường lùi sẽ tìm mọi cách xuyên thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang.