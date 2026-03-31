Trợ lý HLV Lào: 'Chúng tôi cổ vũ hết mình cho Trường ĐH Nha Trang’

'CĐV' đặc biệt của Trường ĐH Nha Trang

Cục diện bảng A giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế 2026 - cúp THACO vẫn khó đoán đến lượt cuối, khi cả ba đội Trường ĐH Nha Trang, Trường ĐH Quốc gia Malaysia và Trường ĐH Lào vẫn đang trong vòng tranh chấp tấm vé vào chơi bán kết.

Trường ĐH Nha Trang dẫn đầu bảng A với 3 điểm sau trận ra quân (hiệu số +2). Trường ĐH Lào cũng có 3 điểm, nhưng đã chơi đủ 2 trận (hiệu số -1). Trường ĐH Quốc gia Malaysia đứng cuối bảng với 0 điểm, hiệu số -1.

Ở lượt đấu cuối, diễn ra lúc 16 giờ ngày mai (1.4), Trường ĐH Nha Trang sẽ gặp Trường ĐH Quốc gia Malaysia.

Trường ĐH Lào (giữa) phải chờ kết quả trận cuối để biết cơ hội đi tiếp ẢNH: ĐỘC LẬP

Quyền tự quyết vẫn nằm trong tay Trường ĐH Quốc gia Malaysia, khi chỉ cần thắng, đội bóng này chắc chắn có vé đi tiếp. Còn trong trường hợp hòa hoặc thua, Trường ĐH Quốc gia Malaysia sẽ rời cuộc chơi, để lại tấm vé bán kết cho Trường ĐH Nha Trang và Trường ĐH Lào.

Trường ĐH Nha Trang sẽ đoạt vé bán kết nếu thắng, hòa, hoặc thua với cách biệt dưới 4 bàn trước Trường ĐH Quốc gia Malaysia ở lượt hạ màn. Đội bóng bất lợi nhất là Trường ĐH Lào, khi đã không còn quyền tự quyết. Để đi tiếp, đội bóng xứ triệu voi phải chờ đợi Trường ĐH Nha Trang không thua Trường ĐH Quốc gia Malaysia.

"Chúng tôi phải chờ trận cuối để biết cơ hội đi tiếp. Nếu Trường ĐH Quốc gia Malaysia thắng, chúng tôi sẽ bị loại. Còn nếu Trường ĐH Nha Trang có điểm, chúng tôi sẽ đi tiếp. Tôi rất vui lòng trở thành CĐV của Trường ĐH Nha Trang ở trận đấu cuối cùng này", trợ lý Vongvilay Saiyabandith của Trường ĐH Lào khẳng định.

Ông Vongvilay cùng toàn đội Trường ĐH Lào khẳng định sẽ cổ vũ chủ nhà hết mình, nhưng dù có vé đi tiếp hay không, đại diện xứ triệu voi vẫn hài lòng vì đã nỗ lực.

Chiến thắng lịch sử

Sau khi loại Trường ĐH Malaysia ở bán kết TNSV quốc tế mùa trước, Trường ĐH Lào một lần nữa đánh bại đại diện Malaysia.

Lần này là Trường ĐH Quốc gia Malaysia, đội bóng thậm chí còn được đánh giá cao hơn.

Chiến thắng năm nay còn giá trị hơn, khi Trường ĐH Lào hạ đối thủ Malaysia trong 80 phút thi đấu chính thức, nhờ bàn thắng duy nhất của Phudthachak Vongsili, cầu thủ từng khoác áo U.23 Lào đá SEA Games 33, đối đầu với Hiểu Minh, Đình Bắc.

Trường ĐH Quốc gia Malaysia (áo đỏ) còn quyền tự quyết ẢNH: ĐỘC LẬP

"Trường ĐH Lào đã cố gắng chơi bóng tốc độ và gắn kết hơn. Các cầu thủ được yêu cầu chơi gần nhau để sẵn sàng bọc lót, tạo ra sự gắn kết chặt chẽ hơn so với trận đầu", trợ lý Vongvilay bày tỏ, bằng vốn tiếng Việt cực "sõi" sau thời gian theo học tại Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội.

"Chúng tôi cũng khuyến khích cầu thủ là dứt điểm ngay khi có cơ hội, nhờ vậy có bàn thắng. Tôi rất tiếc khi chúng tôi chỉ ghi 1 bàn trận này".

Theo ông Vongvilay, sự có mặt của tuyển thủ quốc gia Oun Phetvongsa cũng giúp Trường ĐH Lào chơi hay hơn trận ra quân.

"Oun Phetvongsa có trận đấu rất tốt, tham gia điều tiết trận đấu. Sẽ tốt hơn nữa nếu Phetvongsa hỗ trợ đồng đội nhiều hơn.

Trường ĐH Quốc gia Malaysia cũng chơi ổn, nhưng các cầu thủ dường như có thời điểm mất bình tĩnh. Tôi đã dặn cầu thủ Lào phải bình tĩnh, giữ cái đầu 'lạnh'. Tôi nói học trò rằng mình đang dẫn 1-0 rồi, nếu không bình tĩnh là bị thẻ đỏ ngay", ông Vongvilay khẳng định.