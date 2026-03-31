Nhà vô địch TNSV Việt Nam khởi đầu suôn sẻ

Đội ĐH Lào thắp lại hy vọng

Sau trận thua 0-2 trước chủ nhà Trường ĐH Nha Trang ở khai mạc, đội ĐH Lào thi đấu ấn tượng trước đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia và giành chiến thắng sít sao 1-0, qua đó thắp lại cơ hội vào bán kết. Sự có mặt kịp thời của hậu vệ đội tuyển Lào Oun Phetvongsa giúp đội ĐH Lào củng cố được hàng phòng ngự. Các tuyển thủ U.23 trong màu áo đội ĐH Lào như Phudthachak Vongsili, Phetvisay Phimmasen, Soulisak Manpaseuth cũng bắt nhịp tốt hơn so với trận ra quân. Ngoài ra, như chia sẻ của HLV Chanthalavong Ampaivanh, rút kinh nghiệm ở trận thua trước, đội ĐH Lào chủ động chơi áp sát, phối hợp nhiều và tích cực dứt điểm.

Cơ hội vào bán kết vẫn còn với 2 đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia (phải) và ĐH Lào ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong khi đó, đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia cho thấy sự đáng gờm khi sở hữu dàn cầu thủ có thể hình, thể lực và nền tảng kỹ thuật tốt. Các cầu thủ Malaysia khởi đầu mạnh mẽ, tranh chấp quyết liệt tạo nên trận đấu hấp dẫn, gay cấn trong từng pha bóng. Cơ hội ghi bàn đến với đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia ngay ở phút thứ 2 nhưng tiền đạo Alif Irfan bỏ lỡ trong gang tấc. Phút 14, Phudthachak Vongsili bất ngờ mở tỷ số cho đội ĐH Lào khi tận dụng thành công cơ hội mà đội trưởng Thanousack tạo ra, dứt điểm cận thành đánh bại thủ môn Harris Bin Herman. Sau bàn thua, các cầu thủ đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia dồn lên tấn công, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể vượt qua sự vững chắc của thủ thành Soulisak. Khó khăn chồng chất với đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia khi đội trưởng Harith Hizamin nhận thẻ vàng thứ hai, phải rời sân ở phút 50.

Đội ĐH Lào kết thúc 2 lượt trận vòng bảng với 3 điểm (hiệu số -1) và trông chờ chủ nhà Trường ĐH Nha Trang (3 điểm, hiệu số 2) từ hòa đến thắng trước đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia (0 điểm, hiệu số -1) ở lượt trận cuối để giành vé đi tiếp. Với đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia, họ chỉ cần thắng đội Trường ĐH Nha Trang với bất kỳ tỷ số nào cũng có vé vào bán kết bởi khi đó sẽ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn so với đội ĐH Lào. Đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang lợi thế nhất, chỉ cần không thua quá 3 bàn ở trận cuối là giành vé đi tiếp.

Hat-trick ấn tượng của Bùi Xuân Trường

Nhà vô địch TNSV VN - đội Trường ĐH Thủy lợi quyết tâm giành trọn 3 điểm trước đội Trường ĐH Quốc gia Singapore để sớm giành vé vào bán kết. Được đông đảo người hâm mộ phố biển "tiếp lửa" từ khán đài, Nguyễn Hoàng Danh cùng các đồng đội tạo thế trận tấn công áp đảo. Tuy nhiên, sau trận ra quân thua đậm 1-5 trước đội Trường ĐH Svay Rieng Campuchia, các cầu thủ đội Trường ĐH Quốc gia Singapore cho thấy sự tiến bộ khi cầm cự được trước sức tấn công của đội Trường ĐH Thủy lợi. Sau bàn thua ở phút 35 từ cú đánh đầu sắc bén của Bùi Xuân Trường, đội Trường ĐH Quốc gia Singapore có bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 ở phút bù giờ hiệp 1.

Thi đấu bùng nổ ở đầu hiệp 2, đội Trường ĐH Thủy lợi ghi liên tiếp 2 bàn thắng do công của Bùi Xuân Trường (phút 43), Ngô Dương Mạnh (phút 49), vượt lên đối thủ với tỷ số 3-1. Trong đó, tiền đạo Xuân Trường cho thấy khả năng săn bàn nhạy bén khi tiếp tục di chuyển thông minh, chọn vị trí thuận lợi để đánh đầu tung lưới thủ môn Jaron Huang Zijie.

Màn kết không thể đẹp hơn với Bùi Xuân Trường khi anh ghi thêm bàn thắng ở phút 62 từ chấm phạt đền sau khi bị đối thủ phạm lỗi trong vòng cấm, hoàn thành hat-trick cho mình, đồng thời giúp đội Trường ĐH Thủy lợi gia tăng cách biệt lên 4-1. Nỗ lực của các cầu thủ đội Trường ĐH Quốc gia Singapore giúp họ có bàn thắng thu ngắn cách biệt 2-4 ở phút bù giờ.

Giành trọn 3 điểm trước đội Trường ĐH Quốc gia Singapore giúp đội Trường ĐH Thủy lợi có cùng 3 điểm với đội Trường ĐH Svay Rieng. Bảng B đã ngã ngũ với 2 tấm vé vào bán kết là đội Trường ĐH Thủy lợi và đội Trường ĐH Svay Rieng Campuchia, còn đội Trường ĐH Quốc gia Singapore dừng bước khi thua cả 2 trận vòng bảng.