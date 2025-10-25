Gala chính thức của Ngày hội Doanh nhân Quảng Ngãi và những người bạn 2025 diễn ra tối 15.10 tại TP.HCM nhằm kỷ niệm 15 năm thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM. Đêm Gala đón tiếp đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM cùng nhiều doanh nghiệp, doanh nhân không chỉ là người Quảng Ngãi mà còn là những người bạn ở nhiều nơi.

Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM - chia sẻ, năm nay là sự kiện đặc biệt, kỷ niệm 15 năm thành lập của Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM (2010 - 2025). Thế nên, Ngày hội Doanh nhân Quảng Ngãi và Những người bạn 2025 được tổ chức ngày càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh nhiều doanh nhân, doanh nghiệp đang đối mặt với không ít khó khăn và thách thức. Sự chuyển mình mạnh mẽ của thị trường, quá trình chuyển đổi, tái cấu trúc và tái đầu tư đã đòi hỏi mỗi doanh nhân phải dành trọn tâm sức của mình để phát triển chuyên nghiệp. 15 năm là một chặng đường không ngắn nhưng là dịp để chúng ta cùng nhìn lại, tri ân và kết nối. Bởi bên cạnh công việc kinh doanh, tinh thần gắn kết và trách nhiệm cộng đồng luôn là điều mà các doanh nhân Quảng Ngãi trân quý và gìn giữ.

Trong đêm Gala, ban tổ chức cũng thực hiện kết nạp hội viên mới, giới thiệu thường trực Ban chấp hành Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM (sau sáp nhập), đấu giá và phát động gây quỹ cho bà con nghèo trong tỉnh, trao giải vô địch Giải bóng đá Doanh nhân Quảng Ngãi - Nam Trung Cup, Giải Golf Doanh nhân Quảng Ngãi và Những người bạn 2025, Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Khát vọng.

Trước đó, nhiều hoạt động ý nghĩa cũng được tổ chức như Giải bóng đá Doanh nhân Quảng Ngãi - Nam Trung Cup, Giải Golf Doanh nhân Quảng Ngãi và Những người bạn 2025, Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Khát vọng Quảng Ngãi. Đặc biệt tọa đàm "Doanh nhân Quảng Ngãi - Trở về để cùng vươn xa" do Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức chiều 24.10 đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp, chia sẻ đầy tâm huyết của các doanh nghiệp với mong muốn góp phần phát triển mạnh hơn tỉnh Quảng Ngãi (mới) sau sáp nhập với Kon Tum , nâng cao đời sống người dân...



