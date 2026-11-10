Ngày hội lớn bắt đầu

Sẵn sàng khai hội

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 là lần đầu tiên sau 20 năm TP.HCM trở lại đăng cai. Đại hội có sự góp mặt của 36 đoàn thể thao, tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung. Tính đến hôm qua 9.11, đại hội đã hoàn thành thi đấu ở một số môn, phân môn như karate, muay, bóng bàn, marathon. Các môn tiếp tục thi đấu từ nay đến ngày khai mạc (21.11) rồi bước vào cao điểm tranh tài đến trước ngày bế mạc (12.12).

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, cho biết BTC địa phương đã xây dựng phương án hậu cần tương đối toàn diện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn trong suốt thời gian tham dự đại hội. Về ăn ở, các đoàn được tư vấn lựa chọn khách sạn phù hợp với địa điểm thi đấu, đồng thời được hỗ trợ giảm từ 20 - 40% chi phí lưu trú và một số dịch vụ ăn uống…

Nhà thi đấu Phú Thọ được nâng cấp khang trang, là nơi tổ chức các môn đấu kiếm, TDDC tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Về giao thông, TP.HCM dự kiến bố trí ô tô từ 4 - 7 chỗ phục vụ miễn phí trưởng đoàn, cấp mã ưu tiên lưu thông và hỗ trợ phương tiện vận chuyển VĐV. Đặc biệt, khoảng 10.000 VĐV, 2.000 trọng tài, quan chức và gần 600 phóng viên tác nghiệp được miễn phí di chuyển trên 107 tuyến xe buýt công cộng và hệ thống metro. Các hãng taxi, xe công nghệ cũng được vận động tham gia chương trình giảm giá trong thời gian diễn ra đại hội. Gần 200 tình nguyện viên từ các trường ĐH trên địa bàn sẽ hỗ trợ, hướng dẫn các đoàn tại địa điểm thi đấu. Công tác đón tiếp cũng được chú trọng với các cụm trang trí, nhận diện đại hội tại sân bay, bến tàu…

Chia sẻ về công tác chuẩn bị cho đại hội, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, cho biết thành phố đã thành lập 9 tiểu ban nghiệp vụ, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị, đồng thời thường xuyên theo dõi tiến độ, kịp thời xử lý những nội dung còn chậm.

Về cơ sở vật chất, nhiều công trình trọng điểm đã được đầu tư, sửa chữa và nâng cấp. Sân vận động Thống Nhất hoàn thành các hạng mục phục vụ môn điền kinh; Nhà thi đấu Phú Thọ cùng những địa điểm thi đấu khác đã hoàn thiện. Trang thiết bị chuyên môn phục vụ các môn đặc thù như bắn súng, đua thuyền cũng được chuẩn bị theo kế hoạch.

Đảm bảo khách quan, minh bạch

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương, Trưởng BTC Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, nhấn mạnh đại hội phải được tổ chức theo 5 tiêu chí: an toàn, trang trọng, chuyên nghiệp, tiết kiệm và hiệu quả. Thứ trưởng đề nghị các tiểu ban, Cục TDTT VN và đơn vị đăng cai TP.HCM rà soát toàn diện điều kiện tổ chức, đặc biệt là công tác chuyên môn, kỹ thuật, bảo đảm kết quả thi đấu khách quan, minh bạch.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cũng yêu cầu thành lập bộ phận thường trực để tiếp nhận, giải đáp những thắc mắc liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật; rà soát lịch thi đấu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến sân xem, cổ vũ. Những thay đổi phát sinh về lịch trình, thời gian thi đấu cần được cập nhật kịp thời để các đoàn chủ động kế hoạch.

Vừa qua, Cục TDTT VN có công văn gửi các đơn vị tham dự đại hội yêu cầu chấp hành nghiêm điều lệ và quy định chuyên môn. Cục nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm những trường hợp tự ý bỏ cuộc không có lý do chính đáng. Các cá nhân vi phạm có thể bị hủy kết quả thi đấu, thậm chí bị kiến nghị hạn chế cơ hội tham dự các giải quốc tế.

Giới chuyên môn kỳ vọng đại hội là bệ phóng để phát hiện, mài giũa những gương mặt trẻ tài năng, bổ sung lực lượng kế cận cho các đội tuyển hướng tới các giải đấu châu lục và thế giới (như ASIAD, Olympic). Sự góp mặt của các tên tuổi lớn cùng nhiều tài năng trẻ hứa hẹn tạo nên những màn so tài quyết liệt, hấp dẫn.

Việc đăng cai tổ chức thành công Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 cũng có ý nghĩa đặc biệt với TP.HCM, như chia sẻ của Giám đốc Sở VH-TT Trần Thế Thuận: "TP.HCM là địa phương có truyền thống năng động, sáng tạo, cởi mở và nghĩa tình. Chúng tôi mong muốn thông qua đại hội lần này, hình ảnh thành phố không chỉ được nhìn nhận qua những công trình, địa điểm thi đấu hay các hoạt động tổ chức, mà còn được cảm nhận từ chính sự thân thiện của người dân, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ phục vụ và sự chu đáo của chính quyền thành phố".