Ngày hội lớn đã bắt đầu, tất cả cùng vui và chờ những... cú sốc

Có bàn thắng, có những bi kịch, có các hoài nghi được gạt bỏ, những khán đài chật ních khán giả, và có rất nhiều lý do để hy vọng.



Hơn 75.000 khán giả đã lấp đầy sân vận động của nước chủ nhà Úc trong trận thắng 1-0 trước CH Ireland. Chiến thắng có phần khó khăn ấy đã khỏa lấp đi nỗi lo lắng về việc họ không có ngôi sao đội trưởng Sam Kerr trong 2 trận đầu vòng bảng. Chiến thắng ấy đã tạo ra một sự hào hứng và vui sướng ở Úc, với những trang báo ngập tràn những từ ngữ lạc quan và mạng xã hội trở nên thích thú với việc đội bóng xứ sở kangaroo có hy vọng lọt vào vòng sau.

World Cup 2023 hấp dẫn REUTERS

Trước đó, ở New Zealand, một vụ xả súng xảy ra vào đúng sáng của ngày khai mạc giải đã dẫn đến những suy nghĩ về việc liệu sự cố an ninh này có thể tác động tiêu cực lên tất cả, từ FIFA, các đội bóng cho đến các CĐV hay không. Mấy tiếng sau đó, sân Eden Park không còn một chỗ trống. Hơn 42.000 gương mặt vui tươi đã ở đó và chứng kiến New Zealand làm nên lịch sử của họ với chiến thắng đầu tiên ở World Cup nữ. Chiến thắng 1-0 trước đội mạnh hơn là Na Uy chính là cú sốc lớn đầu tiên của giải. Đương nhiên, người ta chờ mong có nhiều cú sốc hơn thế nữa. Màn ăn mừng của các cầu thủ sau trận cho thấy họ hạnh phúc thế nào trước kỳ tích mà họ làm được. "Matildas" (biệt danh của đội nữ Úc) và "Football Ferns" (biệt danh của đội nữ New Zealand) đã khởi đầu hơn cả trong mơ.

Cả hai nước đồng đăng World Cup đều đã chiến thắng, trong những ngày mà niềm vui của họ lớn hơn những nỗi lo lắng. Ở Auckland đêm khai mạc, trên đường trở về khách sạn, tôi đã chứng kiến những nụ cười, những niềm vui tỏa sáng trên các toa tàu về trung tâm. Cơn mưa lạnh bắt đầu từ sau khi trận đấu kết thúc đã làm nhiệt độ xuống thấp và khiến mọi thứ như trở nên ẩm ướt, nhưng niềm vui của các fans không hề giảm nhiệt.

Đội Úc (áo vàng) cũng có chiến thắng đầu tiên

Các CĐV chạy khắp nơi với những lá cờ hoặc những chiếc xe chạy trên phố với tiếng còi inh ỏi như ta vẫn thấy ở các kỳ World Cup nam sau những chiến thắng. Ở một quốc gia trước đó chưa từng nếm niềm vui thắng lợi nào từ các đội tuyển nam và nữ của họ ở World Cup, đó cũng là điều dễ hiểu. Họ mê bóng bầu dục và cricket hơn. Ảnh hưởng của All Blacks (đội tuyển bóng bầu dục) là quá lớn và những màn trình diễn điệu haka trước các trận đấu là điều người ta không thấy trong bóng đá, nhưng không khí bóng đá ở đây đang nóng lên từng ngày.

Có rất nhiều mà chúng ta cùng kỳ vọng ở giải đấu được mở rộng từ 24 lên 32 đội tuyển này. Cuộc đấu tranh của nhiều đội tuyển xung quanh việc đòi được hưởng thu nhập tương đương với các tuyển thủ nam vẫn tiếp diễn. Những tranh cãi về việc đeo các băng đội trưởng có màu cầu vồng để cổ vũ cho giới LGBT+ vẫn chưa có hồi kết. Những mục tiêu mà FIFA hướng tới, như qua giải này để thúc đẩy cuộc đấu tranh đòi bình đẳng cho nữ giới sẽ luôn tiếp tục. Nhưng đó là những câu chuyện ngoài sân cỏ. Điều mà tất cả mong đợi là những gì diễn ra trên thảm cỏ xanh, là những trận đấu hay, những bàn thắng, những cú sốc, những tấn bi kịch với các đội bóng, một cuộc lật đổ nào đó với những đội tuyển lớn, chẳng hạn như Mỹ, đương kim vô địch. Tất cả còn đang ở phía trước và đáng đợi chờ.