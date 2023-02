Ngày mới với tin tức sức khỏe: 4 dấu hiệu cảnh báo từ ruột thừa

Ngoài ra, trong ngày chủ nhật 12.2.2023 còn có các tin bài sức khỏe đáng chú ý sau: Xét nghiệm PSE giúp phát hiện ung thư tuyến tiền liệt chính xác đến 94%, Người dân ở đâu sống thọ nhất thế giới?...

4 dấu hiệu cảnh báo từ ruột thừa, chớ coi thường!

Ruột thừa nằm ở bụng dưới bên phải. Hiện vẫn còn nhiều tranh cãi về chức năng của ruột thừa. Tuy nhiên, nếu ruột thừa bị tắc nghẽn và nhiễm trùng thì có thể đe dọa tính mạng.

Ruột thừa có hình dạng khá giống ngón tay, dài khoảng 9 cm. Cơ thể có cần ruột thừa hay không hiện vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi. Một số giả thuyết cho rằng ruột thừa giúp tạo lợi khuẩn cho ruột, hỗ trợ chức năng miễn dịch và cần thiết cho sức phát triển khi còn là bào thai trong bụng mẹ, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Viêm ruột thừa có thể dẫn đến nhiễm trùng máu và gây tử vong SHUTTERSTOCK

Dù có nhiều ý kiến khác nhau về vai trò của ruột thừa nhưng nhìn chung, các nhà khoa học tin rằng trong quá trình tiến hóa, ruột thừa ngày càng không cần thiết. Dù vậy, nếu ruột thừa bị tắc và nhiễm trùng thì có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng.





Khi đó, ruột thừa sẽ rất đau, chứa nhiều mủ. Trong vòng 48 đến 72 giờ sau khi xuất hiện triệu chứng, nếu ruột thừa không được cắt bỏ kịp thời thì có thể bị vỡ, gây nhiễm trùng huyết và tử vong.

Cần bao nhiêu kem đánh răng cho 1 lần chải răng?

Kem đánh răng là một trong những thứ chúng ta sử dụng đầu tiên sau khi thức dậy vào buổi sáng. Kem đánh răng không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe răng nướu mà còn làm miệng thơm mát. Trên thực tế, mỗi lần đánh răng, chúng ta không cần dùng quá nhiều kem.

Kem đánh răng thường chia ra làm 5 loại chính, gồm loại dành cho trẻ em, làm trắng răng, dành cho răng nhạy cảm, kem thảo dược và dùng cho người hút thuốc để loại bỏ vết ố. Một số loại có chứa florua, số khác thì không, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Người trưởng thành chỉ cần một lượng kem đánh răng bằng hạt đậu là đủ dùng cho một lần SHUTTERSTOCK Lượng kem đánh răng cần dùng mỗi lần phụ thuộc nhiều vào việc chúng có tạo ra nhiều bọt hay không. Nhưng nhìn chung, các chuyên gia tin rằng chúng ta chỉ cần cho một lượng kem nhỏ bằng hạt đậu lên bàn chải là đủ dùng. Điều này đúng bất kể loại kem bạn dùng có chứa florua hoặc loại bàn chải sử dụng là cầm tay, điện, lông cứng hoặc lông mềm.

3 dấu hiệu mắc bệnh, bạn nên xin nghỉ để tránh lây nhiễm

Nhiều người dù bị bệnh nhưng vẫn phải đến nơi làm việc. Họ xuất hiện các triệu chứng như ho, sốt, chảy nước mũi và rất khó có thể nghỉ ở nhà.

Tuy nhiên, trong một số tình huống, người bệnh cần chủ động xin nghỉ làm. Điều này không chỉ vì sức khỏe của họ mà còn tránh lây nhiễm cho đồng nghiệp.

Ho, sốt, chảy nước mũi và đau họng là những triệu chứng điển hình của cảm lạnh, cúm, thậm chí là Covid-19. Trong môi trường làm việc, đặc biệt là các phòng kín có máy lạnh, thì người bệnh có thể phát tán virus ra không khí và lây cho những người xung quanh, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Người bệnh cần xin nghỉ việc, ở nhà điều trị nếu bị cúm SHUTTERSTOCK Khi thấy các triệu chứng sau, người bệnh nên chủ động xin nghỉ ở nhà để phục hồi sức khỏe và giảm nguy cơ lây nhiễm cho người khác:

Sốt cao Sốt là triệu chứng thường gặp, báo hiệu cơ thể đang chiến đấu chống lại tác nhân gây bệnh. Một số trường hợp bị sốt cần phải đến bác sĩ kiểm tra ngay. Khi đó, tạm nghỉ việc là cần thiết. Người bị sốt nên đến bác sĩ kiểm tra nếu sốt cao trên 38,5 độ C. Dù nếu có uống thuốc, chườm ấm và thử các biện pháp hạ sốt khác nhưng sau 2 ngày cơn sốt vẫn không khỏi thì cần đến bác sĩ khám.

