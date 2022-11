Ngày mới với tin tức sức khỏe: 6 thói quen để giảm lượng đường trong máu

Ngoài ra, trong ngày chủ nhật 6.11.2022 còn có các tin bài sức khỏe đáng chú ý sau: Hội chứng đột tử ở trẻ nhỏ, Đi vệ sinh: 'Bật mí' tác hại của tư thế ngồi 'sợ bẩn' của chị em, Nghiên cứu mới mở ra tia hy vọng cho nam giới bị rối loạn cương...

6 thói quen buổi sáng tốt nhất để giảm lượng đường trong máu

Cách bạn bắt đầu ngày mới có thể ảnh hưởng lâu dài đến lượng đường trong máu của bạn.

Tạo một vài thói quen đơn giản, lành mạnh vào buổi sáng sẽ bắt đầu giảm lượng đường trong máu và duy trì nó cả ngày.

Dưới đây là những thói quen tốt nhất vào buổi sáng để có lượng đường trong máu tốt hơn, theo các chuyên gia dinh dưỡng và bệnh tiểu đường, theo Eat This, Not That!

1. Uống nước

Không gì cơ bản hơn là luôn uống đủ nước. Uống đủ nước giúp giảm lượng đường trong máu bằng cách làm loãng lượng đường trong máu.

Trên thực tế, lượng đường trong máu cao và tình trạng mất nước đi đôi với nhau.

Chuyên gia dinh dưỡng Justine Chan giải thích: "Uống nước có thể ngăn lượng đường trong máu trở nên cô đặc, có thể làm giảm lượng đường trong máu. Khi bạn uống nhiều nước hơn, bạn cũng có thể kiểm soát cảm giác thèm ăn và giảm lượng đồ uống có đường".

2. Ăn sáng

Một số người nhận thấy rằng họ không ăn càng lâu thì lượng đường trong máu của họ càng tiếp tục tăng.

Quá trình này được gọi là quá trình tạo gluconeogenesis, hay quá trình tạo ra lượng đường trong máu được lưu trữ trong gan để giữ cho mức năng lượng tăng lên mà không cần thức ăn.

Chuyên gia dinh dưỡng Patricia Kolesa giải thích: "Không ăn trong thời gian dài hoạt động như một tác nhân gây căng thẳng cho cơ thể, khiến lượng đường trong máu tăng. Khi chúng ta thức dậy vào buổi sáng, lượng đường trong máu của chúng ta có thể tăng cao, và ăn bữa sáng cân bằng có thể giúp ổn định hoặc hạ thấp chúng".

6 loại thực phẩm nên ăn hằng tuần để giảm cân

Nếu bạn đang ăn một loại thức ăn duy nhất và nghĩ rằng nó sẽ làm tan mỡ bụng của bạn, thì bạn đã nhầm.

Để giảm cân, bạn có thể chọn từ nhiều chế độ ăn uống lành mạnh. Những thực phẩm này có thể bổ sung dinh dưỡng và hỗ trợ bạn trong hành trình giảm cân.

Khi được đưa vào kế hoạch bữa ăn lành mạnh hằng tuần của bạn, những thực phẩm này có thể là một bổ sung cho các yêu cầu chế độ ăn uống của bạn.

Những món ăn này rất ngon, chứa nhiều chất xơ và protein giúp bạn no lâu hơn.

Dưới đây là những thực phẩm bạn nên ăn hằng tuần để giảm cân, theo Times of India.

1. Hạt chia

Hạt chia được cho là thực phẩm thân thiện với việc giảm cân. Để giảm cân, chất xơ là vua.

Hạt chia rất giàu chất xơ nên thêm khoảng 2 muỗng canh hạt này vào bữa ăn có thể chiếm 40% nhu cầu chất xơ hằng ngày của bạn.

Khi được ngâm, chúng có tác dụng làm no, cung cấp nước cho cơ thể và giúp chúng ta cảm thấy no lâu hơn.





Việc cắt giảm lượng calo trở thành một nhiệm vụ dễ dàng cho bạn bằng cách tiêu thụ hạt chia thường xuyên.

Bạn có thể rắc hạt chia lên món salad và ăn theo nhiều cách khác.

2. Trứng

Lựa chọn ăn kiêng tốt nhất và thân thiện với túi tiền để giảm cân là trứng.

Trứng giàu dinh dưỡng và chứa hầu hết tất cả các chất dinh dưỡng.

Các nguyên tố như choline và vitamin D được tìm thấy trong lòng đỏ và lòng trắng trứng chứa 4-6 gram protein mỗi loại.

Mặc dù ăn nhiều trứng có thể làm tăng mức cholesterol LDL, nhưng nếu bạn ăn một lượng vừa phải (cả lòng trắng và lòng đỏ) thì rất cần thiết.

Trứng giúp bạn no lâu hơn, giúp duy trì trọng lượng khỏe mạnh hơn.

Chuyên gia dinh dưỡng: Đây là thức uống tồi tệ nhất cho thận của bạn

Thận đóng nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể, bao gồm loại bỏ các chất thải ra khỏi máu, cân bằng chất lỏng và huyết áp, đồng thời loại bỏ thuốc khỏi cơ thể.

Mặc dù một số người có thể dễ mắc bệnh thận về mặt di truyền, nhưng các yếu tố lối sống như tập thể dục, chế độ ăn uống, hút thuốc, mức huyết áp và bệnh tiểu đường cũng có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh thận mạn tính (CKD).

Ngay cả những thức uống bạn thưởng thức cũng có thể có tác động đáng kể đến sức khỏe thận của bạn.

Với điều này, điều quan trọng cần biết là soda (nước ngọt), cả loại ăn kiêng và thông thường, là một trong những thức uống tồi tệ nhất đối với thận của bạn, theo Eat This, Not That!

Soda đứng đầu danh sách đồ uống tồi tệ nhất đối với sức khỏe thận của bạn. Mặc dù bạn có thể biết soda không phải là thức uống bổ dưỡng nhất, nhưng bạn có thể không nghĩ về cách nó tác động cụ thể đến thận của bạn.

Để bắt đầu, hàm lượng đường trong một loại soda thông thường là một trong những vấn đề.

Theo một nghiên cứu năm 2015, uống nhiều hơn 4 đồ uống có ga có đường mỗi tuần có liên quan đến việc gia tăng tỷ lệ mắc bệnh thận mạn tính, theo Eat This, Not That!

Hàm lượng đường cao trong máu có thể làm hỏng các mạch máu trong thận, làm cho lượng đường trong máu cao và các yếu tố nguy cơ tiểu đường phát triển bệnh thận mạn tính.

Hàm lượng đường cô đặc trong soda có thể khiến việc kiểm soát lượng đường trong máu trở nên khó khăn hơn và nên hạn chế đối với những người mắc bệnh tiểu đường hoặc bệnh thận hiện tại. Ngay cả những người có tiền sử gia đình mắc bệnh thận cũng nên theo dõi chặt chẽ lượng đường tiêu thụ và lượng đường trong máu của họ.

Một thành phần khác được tìm thấy trong nước ngọt loại thông thường và loại ăn kiêng, và đặc biệt là nước ngọt cola, là axit photphoric.

Nghiên cứu chỉ ra rằng đồ uống cola có chứa thành phần này có liên quan đến những thay đổi về đường tiết niệu, thúc đẩy hình thành sỏi thận, làm tăng nguy cơ phát triển bệnh thận mạn tính.

