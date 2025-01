Ngày mới với tin tức sức khỏe: Bác sĩ chỉ cách ăn trứng không lo cholesterol tăng

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy tim cấp vào dịp tết; 5 loại thực phẩm giàu protein nên ăn mỗi ngày để khỏe mạnh, chắc cơ; Người hay lo âu nên ăn những món nào?...

Bác sĩ trả lời: Ăn trứng mỗi ngày có ảnh hưởng đến cholesterol?

Trứng là nguồn dinh dưỡng dồi dào, cung cấp protein, chất béo lành mạnh, vitamin và khoáng chất. Một quả trứng chứa khoảng 186 mg cholesterol, chủ yếu trong lòng đỏ.

Vậy liệu ăn trứng mỗi ngày có làm tăng mức cholesterol xấu không? Sau đây, bác sĩ Chatterjee, Bệnh viện Apollo (Ấn Độ), sẽ lý giải câu hỏi này.

Ông Chatterjee nói rằng: Bệnh nhân của tôi thường hỏi tôi rằng liệu họ có thể ăn trứng nếu họ bị cholesterol cao không?

Một quả trứng mỗi ngày là an toàn với nhiều người Ảnh: AI

Với mức 186 mg cholesterol trong 1 quả trứng lớn, trong nhiều năm, các chuyên gia y tế đã cảnh báo không nên ăn quá nhiều trứng, vì lo ngại sẽ làm tăng mức cholesterol xấu - có khả năng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây đưa ra góc nhìn mới về mối quan hệ giữa trứng và cholesterol.

Hiện các nghiên cứu đã chỉ ra rằng đối với hầu hết mọi người, tiêu thụ thực phẩm giàu cholesterol như trứng ít ảnh hưởng đến mức cholesterol xấu trong máu. Gan sản xuất cholesterol một cách tự nhiên và khi lượng cholesterol hấp thụ từ thức ăn tăng lên, gan thường điều chỉnh bằng cách giảm sản xuất cholesterol.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ trứng ở mức độ vừa phải - khoảng 1 quả trứng mỗi ngày - là an toàn đối với hầu hết mọi người và không làm thay đổi đáng kể mức cholesterol trong máu hoặc làm tăng nguy cơ các biến cố tim mạch. Nội dung tiếp theo bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 22.1.

5 loại thực phẩm giàu protein nên ăn mỗi ngày để khỏe mạnh, chắc cơ

Các món giàu protein nhưng không nên ăn thường xuyên là thịt đỏ, thịt chế biến, thịt nướng... Ăn quá nhiều các món này sẽ làm tăng nồng độ cholesterol trong máu và gây tăng cân không lành mạnh.

Đặc biệt, ăn quá nhiều cá ngừ sẽ gây hại vì các loại cá biển lớn thường có nồng độ thủy ngân và kim loại nặng cao.

Hạnh nhân không chỉ giàu protein mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi khác ẢNH: AI

Bên cạnh đó, có nhiều thực phẩm giàu protein tốt cho sức khỏe mà chúng ta có thể ăn thường xuyên như sau:

Đậu lăng. Đậu lăng là nguồn protein thực vật rất bổ dưỡng.Trong 100 gram đậu nấu chín sẽ có khoảng 9 gram protein. Ngoài protein, đậu lăng còn chứa chất xơ, sắt và folate, rất tốt cho sức khỏe tiêu hóa và hệ tim mạch. Nhờ đó, đậu lăng có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết và bảo vệ tim mạch.

Trứng gà. Protein trong trứng gà chứa đủ 9 loại a xít amin thiết yếu cho cơ thể. Một quả trứng trung bình chứa khoảng 6-7 gram protein. Lòng trắng trứng nhiều protein hơn lòng đỏ. Trứng gà còn giàu các chất dinh dưỡng khác như vitamin B12, selenium và choline. Những dưỡng chất này giúp tăng cường chức năng cơ bắp. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 22.1.

Người hay lo âu nên ăn những món nào?

Bên cạnh các bài tập thở, bài tập thể dục giúp giảm các triệu chứng của lo âu mạn tính, thì nhiều loại thực phẩm cũng có tác dụng tương tự.

Lo âu kéo dài là vấn đề tâm lý rất phổ biến, ảnh hưởng đến khoảng 8% dân số toàn cầu. Nhiều loại thực phẩm chứa các hợp chất giúp tăng cường chức năng não, từ đó làm giảm các triệu chứng lo âu.

Một số dưỡng chất trong ớt chuông có thể giúp giảm triệu chứng của lo âu mạn tính ẢNH: AI

Những món có thể giúp giảm triệu chứng lo âu có thể kể đến, gồm:

Hạt bí ngô. Dù có kích thước nhỏ bé nhưng hạt bí ngô lại chứa hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Một khẩu phần hạt bí ngô chứa khoảng 30 gram magiê, tương đương 40% nhu cầu magiê hằng ngày. Magiê là loại khoáng chất giúp điều chỉnh các chất dẫn truyền thần kinh trong não.

Magiê đóng vai trò quan trọng với hoạt động của vùng dưới đồi trong não. Đây là vùng não kiểm soát tuyến yên và tuyến thượng thận, những tuyến nội tiết giúp điều chỉnh căng thẳng. Do đó, nạp đủ magiê sẽ giúp điều chỉnh phản ứng căng thẳng của não.

Ớt chuông. Ớt chuông rất giàu vitamin C. Thiếu loại vitamin này sẽ dễ dẫn đến cảm giác mệt mỏi, chán nản. Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy những người nạp đủ vitamin C sẽ ít cảm thấy lo âu hơn. Nguy cơ bị rối loạn lo âu và trầm cảm của họ cũng giảm. Để đảm bảo sức khỏe, lượng vitamin C mỗi ngày nên nạp là từ 75 đến 90 mg.

Việt quất. Việt quất từ lâu được biết đến là nguồn cung cấp chất chống ô xy hóa dồi dào. Không những vậy, việt quất còn chứa vitamin C, khoáng chất và nhiều dưỡng chất quan trọng khác. Một số dưỡng chất trong việt quất có thể tác động tích cực đến hệ thần kinh, đặc biệt là các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin, dopamine, giúp điều chỉnh tâm trạng và giảm cảm giác lo lắng.