Ngày mới với tin tức sức khỏe: Cách tập này có thể giúp bạn sống thọ hơn

Bí quyết tập thể dục để sống thọ

Có một số thói quen nhỏ hằng ngày bạn có thể thêm vào thói quen của mình để giúp kéo dài tuổi thọ.

Ví dụ, bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng dùng chỉ nha khoa thực sự có thể làm giảm nguy cơ bị đột quỵ hoặc phát triển bệnh tim. Ngoài ra, theo đuổi những sở thích bạn yêu thích, nghỉ ngơi đầy đủ, lập kế hoạch xã hội, giảm căng thẳng, không lạm dụng rượu và tập thể dục có thể giúp bạn sống lâu hơn.

Heesun Kim, một huấn luyện viên cá nhân trên Fyt, dịch vụ huấn luyện cá nhân lớn nhất trên toàn quốc, đã tiết lộ lý do tại sao duy trì sự năng động và giữ gìn vóc dáng là điều bắt buộc khi bạn già đi.

Thức dậy và hoạt động khi bạn lớn lên giúp bạn duy trì cân nặng hợp lý, tăng cường chức năng não, giúp bạn kiểm soát cơn đau mạn tính, kiểm soát mức năng lượng và tâm trạng, đồng thời giảm bớt căng thẳng.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Circulation, những người tuân thủ các nguyên tắc tối thiểu cho hoạt động thể chất, bao gồm 150 đến 300 phút tập thể dục cường độ vừa phải hoặc 75 đến 150 phút tập thể dục mạnh mẽ mỗi tuần, giảm nguy cơ tử vong sớm của họ lên đến 21%. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 4.12.

Súc nước muối có thực sự giúp giảm đau răng?

Mức độ đau răng thường phụ thuộc vào nguyên nhân gây đau. Những cơn đau nhẹ hay răng ê ẩm có thể đơn giản do một mảnh thức ăn nào đó mắc kẹt giữa các kẽ răng.

Trong khi đó, cơn đau nhói có thể do răng bị gãy, lung lay hay viêm nướu. Nếu cơn đau răng xảy đến đột ngột thì có thể là dấu hiệu men răng bị tổn thương nghiêm trọng.





Khi cơn đau răng xuất hiện, nhiều người thường có xu hướng áp dụng các biện pháp giảm đau tại nhà trước khi đến gặp nha sĩ. Súc miệng bằng nước muối là cách được sử dụng khá phổ biến.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of Indian Society of Pedodontics and Preventive Dentistry phát hiện súc miệng bằng muối có hiệu quả giảm mảng bám tương đương như dùng nước súc miệng khử trùng chlorhexidine. Nhờ đó, súc miệng bằng nước muối có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh răng miệng. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 4.12.

Cần ăn những món nào để sàn chậu khỏe mạnh?

Các cơ và mô liên kết ở sàn chậu có chức năng hỗ trợ các cơ quan như ruột, bàng quang. Không những vậy, cơ sàn chậu còn giúp ích cho chức năng tình dục.

Cơ sàn chậu nằm ở vùng đáy bụng, kéo dài từ xương mu đến xương cụt. Với phụ nữ, cơ sàn chậu còn đóng vai trò quan trọng đến quá trình sinh con.

Cơ sàn chậu có thể bị suy yếu do béo phì, táo bón mạn tính hay phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt. Dù là nam hay nữ thì việc tăng cường sức khỏe cơ sàn chậu là rất quan trọng. Để đạt được việc này, ngoài tập luyện thể thao thì chế độ ăn uống phù hợp cũng rất quan trọng.

Đứng đầu danh sách các món tốt nhất cho sức khỏe sàn chậu là trái cây và rau củ, đặc biệt là các loại trái cây có tính a xít thấp như chuối, đậu hay khoai tây. Nguyên nhân là vì các loại thực vật này có hàm lượng magiê cao, hỗ trợ chức năng thần kinh và cơ bắp. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!