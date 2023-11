Ngày mới với tin tức sức khỏe: Chế độ ăn giảm nguy cơ bệnh tim, đột quỵ

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Vì sao người bệnh thận không nên uống quá nhiều nước? Căng thẳng kéo dài gây tăng cân như thế nào?; 4 kiểu ngứa mà người mắc không nên gãi;...

Cách ăn được chứng minh là giảm cholesterol, bệnh tim, đột quỵ

Có một chế độ ăn được Hiệp hội Tim mạch Mỹ và các chuyên gia y tế cho rằng là cách dễ dàng để kiểm soát cholesterol, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Đó là chế độ ăn Portfolio. Đây là chế độ ăn trị liệu - dựa trên thực vật, được nhà nghiên cứu người Canada, tiến sĩ David J. Jenkins, tạo ra nhằm mục đích giảm cholesterol trong máu.



Chế độ ăn Portfolio có 4 thành phần thiết yếu gồm: Chất xơ hòa tan, protein đậu nành, sterol thực vật và các loại hạt. Đây là chế độ ăn ít chất béo bão hòa, nhiều chất xơ.

Một chế độ ăn có thể giúp kiểm soát cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ Shutterstock

Khoa học đã chứng minh lợi ích của chế độ ăn Portfolio. Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng chế độ ăn này có thể làm giảm cholesterol "xấu" LDL tương đương với thuốc statin.



Nghiên cứu mới được công bố trên tập san học thuật của Hiệp hội Tim mạch Mỹ Circulation, sau khi xem xét chế độ ăn của hơn 200.000 người tham gia, đã xác nhận chế độ ăn Portfolio có hiệu quả trong việc giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim.

Sau 30 năm theo dõi, những người có điểm số chế độ ăn Portfolio cao nhất có nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành và đột quỵ thấp hơn 14% so với những người có điểm thấp nhất. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 6.11.

Căng thẳng kéo dài gây tăng cân như thế nào?

Căng thẳng kéo dài làm tổn hại đến cơ thể theo nhiều cách khác nhau. Những tác động của căng thẳng sẽ tăng nguy cơ bị huyết áp cao, đau tim, lo âu, trầm cảm và rối loạn giấc ngủ. Đặc biệt, căng thẳng rất dễ gây tăng cân.

Căng thẳng kéo dài sẽ khiến cơ thể tăng cân theo những cách sau:

Tăng cảm giác thèm ăn. Căng thẳng sẽ làm tăng nồng độ ghrelin, loại hoóc môn khiến chúng ta cảm thấy đói. Do đó, nó kích thích cơn thèm ăn và khiến ăn nhiều hơn các món có nhiều đường và chất béo.

Căng thẳng kéo dài sẽ kích thích cảm giác thèm ăn, khiến cơ thể ăn nhiều hơn và dẫn đến tăng cân SHUTTERSTOCK

Các món này sẽ làm tăng chất dẫn truyền thần kinh serotonin trong não. Serotonin giúp tâm trạng cảm thấy dễ chịu và thực sự giúp giảm căng thẳng. Tuy nhiên, tác động này chỉ xuất hiện trong thời ngắn nhưng sau đó sẽ khiến đường huyết tăng cao và thặng dư calo. Hậu quả là gây tăng cân.

Dễ tích tụ mỡ thừa. Insulin là loại hóc môn giúp đưa đường glucose hấp thụ vào tế bào. Do đó, insulin đóng vai trò quan trọng giúp điều chỉnh đường huyết. Tuy nhiên, nếu chúng ta bị căng thẳng kéo dài thì insulin không thể đưa đường glucose vào tế bào một cách hiệu quả được. Lượng đường dư thừa trong máu sẽ được tích trữ thành mỡ thừa và gây tăng cân. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 6.11.

4 kiểu ngứa mà người mắc không nên gãi

Trong nhiều trường hợp, hành động gãi sẽ giúp cảm giác ngứa trên da. Do đó, gãi trở thành phản ứng mỗi khi da bị ngứa. Nhưng có một số tình trạng ở da mà người bệnh không nên gãi.

Khi bị ngứa da, gãi sẽ giúp cảm thấy dễ chịu và làm dịu cơn ngứa. Nhưng có một số tình trạng về da mà người mắc không nên gãi. Vì gãi có thể không làm giảm cơn ngứa là còn khiến tình trạng thêm nghiêm trọng.

Ngứa da do dị ứng cần hạn chế gãi vì sẽ gây đau và khiến da bị rách, dễ bị nhiễm trùng SHUTTERSTOCK

Những loại ngứa da mà người mắc không nên gãi gồm:

Bệnh vảy nến. Bệnh vảy nến là căn bệnh ngoài da đặc trưng với các mảng đỏ bong tróc trên da. Do tác động của hệ miễn dịch, các tế bào da phát triển nhanh hơn tốc độ bình thường. Thông thường, tế bào da sẽ phát triển và bong ra sau 3 đến 4 tuần. Nhưng ở bệnh vảy nến, quá trình này chỉ mất khoảng 7 ngày.

Hệ quả là khiến da bong tróc, hình thành những mảng khô và có vảy. Người mắc sẽ cảm thấy ngứa ngáy rất khó chịu nhưng các chuyên gia khuyến cáo là không nên gãi. Vì gãi có thể khiến da bong tróc nhiều hơn, thậm chí nhiễm trùng. Thay vào đó, các biện pháp như uống thuốc, bôi thuốc mỡ, tắm nước mát và thư giãn có thể giúp giảm ngứa.

Nổi mề đay do dị ứng. Khi da bị dị ứng sẽ hình thành những vết sưng tấy trên da gọi là mề đay. Tác nhân thường là do căng thẳng, tiếp xúc hóa chất, bụi bẩn, vi khuẩn hay virus. Cơn ngứa có thể dữ dội nhưng gãi lại gây đau đớn. Một số loại dị ứng lại có cảm giác ngứa như kim chích. Do đó, ngứa da do dị ứng cần hạn chế gãi.