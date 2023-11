Ngày mới với tin tức sức khỏe: Lợi ích không ngờ của tách cà phê đen

Người trẻ bị đau lưng: Làm sao để khỏi bệnh?

Nhịp sống xung quanh quá nhanh khiến nhiều người bỏ bê và ít quan tâm đến sức khỏe. Với người trẻ, đau lưng là vấn đề sức khỏe khá phổ biến. Nếu không điều trị đúng cách, cơn đau này có thể trở thành mạn tính.

Nhiều người thường nghĩ đau lưng thường xuất hiện ở người cao tuổi. Nhưng trên thực tế, ngay cả những người trẻ trong độ tuổi 20 cũng hay bị đau lưng. Nguyên nhân gây đau lưng khá đa dạng, chủ yếu là tư thế sai, căng cơ và chấn thương, theo tờ nhật báo The Times of India (Ấn Độ).

Dù còn trẻ nhưng những người đang trong độ tuổi 20 hoàn toàn có thể bị đau lưng, thậm chí đau mạn tính do nhiều nguyên nhân khác nhau SHUTTERSTOCK

Đau lưng được xem là mạn tính nếu tình trạng này kéo dài trên 3 tháng. Khi đã mắc đau lưng mạn tính, cơn đau có thể thuyên giảm trong một thời gian rồi sẽ sớm trở lại. Điều trị đau lưng mạn tính rất khó nếu không biết nguyên nhân gốc rễ. Tùy theo nguyên nhân mà bác sĩ sẽ áp dụng những cách điều trị sau:

Vật lý trị liệu

Các chuyên gia cho biết tập thể dục đúng cách là một trong những phương pháp tốt nhất để điều trị đau lưng mạn tính. Tuy nhiên, với vật lý trị liệu thì người bệnh chỉ nên thực hiện dưới sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia cột sống được đào tạo và cho phép hành nghề.

Các bài tập vật lý trị liệu sẽ được thiết kế để phù hợp với từng trường hợp. Những bài tập chủ yếu là rèn lại tư thế, kiểm tra giới hạn chịu đựng của cơn đau, kéo giãn, tăng cường sự linh hoạt, aerobic và tăng cường các nhóm cơ cốt lõi.

Đi bộ bao nhiêu bước mỗi ngày là tốt nhất để sống thọ?

Nghiên cứu mới, vừa được công bố trên tạp chí y khoa Journal of the American College of Cardiology, đã phát hiện đi bộ 8.000 bước mỗi ngày có khả năng giúp bạn kéo dài tuổi thọ.

Ngày càng nhiều nghiên cứu tiếp tục chứng minh đi bộ mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe, nhưng mỗi nghiên cứu lại đưa ra một mức độ đi bộ cần đạt được khác nhau, theo tạp chí nghiên cứu Study Finds.



Giờ đây, một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Đại học Granada (Tây Ban Nha), phối hợp với các tổ chức quốc tế khác, đã giải quyết được cuộc tranh luận này.

Đi 8.000 bước là tốt nhất để giảm nguy cơ tử vong sớm do mọi bệnh tật, giúp kéo dài tuổi thọ SHUTTERSTOCK

Nghiên cứu toàn diện, quy mô lớn đã tiến hành đánh giá có hệ thống và phân tích tổng hợp 12 nghiên cứu quốc tế, bao gồm hơn 110.000 người tham gia.

Kết quả đã phát hiện đi bộ 7.000 bước mỗi ngày có khả năng làm giảm nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch.

Đặc biệt, đi 8.000 bước là tốt nhất để giảm nguy cơ tử vong sớm do mọi bệnh tật, giúp kéo dài tuổi thọ, theo Study Finds.

Các tác giả cũng lưu ý 8.000 bước tương đương với khoảng 6,4 km mỗi ngày.

Lợi ích sức khỏe không ngờ của tách cà phê đen buổi sáng

Cà phê đen là đồ uống được tiêu thụ rộng rãi trên toàn thế giới. Nó chứa ít calo nhưng lại chứa caffein và nhiều chất dinh dưỡng có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Để tối đa hóa lợi ích, đặc biệt là khả năng chống lại bệnh tiểu đường, tốt nhất nên uống cà phê đen không đường, theo chuyên trang sức khỏe Healthline.



Có rất nhiều lợi ích sức khỏe của việc tiêu thụ cà phê đen vào buổi sáng. Sau đây là những lợi ích quan trọng nhất của tách cà phê đen vào buổi sáng.

1. Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Cà phê đen là đồ uống được tiêu thụ rộng rãi trên toàn thế giới. Nó chứa ít calo nhưng lại chứa caffein và nhiều chất dinh dưỡng có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe PEXELS

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng uống cà phê đen có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường một cách hiệu quả. Cơ thể có thể sản xuất nhiều insulin hơn để phản ứng với cà phê, điều này có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu, theo đài NDTV.

Một đánh giá cho thấy uống 3 - 4 tách cà phê đen mỗi ngày có thể chống lại bệnh tiểu đường, có thể nhờ hàm lượng caffein và axit chlorogen trong cà phê.

Thật ấn tượng, đánh giá lớn của 28 nghiên cứu bao gồm hơn 1,1 triệu người tham gia đã phát hiện những người không bao giờ hoặc hiếm khi uống cà phê có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao nhất, và cứ uống thêm 1 tách cà phê đen lại giúp giảm thêm nguy cơ này.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thêm nhiều đường vào cà phê đen có thể làm mất tác dụng chống lại bệnh tiểu đường này.

