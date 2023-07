Nếu bị đau lưng, bạn hãy thử nằm ngủ với tư thế này

Lưng có chức năng nâng đỡ sức nặng của cơ thể. Nhưng thật không may, có rất nhiều người gặp phải vấn đề đau lưng. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính rằng, số người bị đau lưng dưới sẽ tăng lên khoảng 843 triệu người vào năm 2050. Nguyên nhân có thể dẫn đến thực trạng này là do tư thế ngủ không đúng.

Các chuyên gia đã chỉ ra những tư thế ngủ giúp giảm đau lưng và những tư thế nên tránh, theo chuyên trang Real Simple.

Các chuyên gia khuyên nên thường xuyên đổi bên khi nằm nghiêng Shutterstock

Tư thế ngủ tốt nhất là nằm nghiêng hoặc nằm ngửa

Ông Todd Sinett, bác sĩ chỉnh hình ở Tru Whole Care, thành phố New York (Mỹ) cho biết rằng, không có tư thế ngủ nào là hoàn hảo, nhưng điều chỉnh tư thế ngủ phù hợp sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng đau nhức và cứng khớp.

Một nghiên cứu năm 2015 về ảnh hưởng của các tư thế ngủ khác nhau đối với chứng đau lưng của Giáo sư Bart Haex, Đại học Maastricht (Hà Lan) đã giải thích rằng, nằm nghiêng là một trong những tư thế phổ biến nhất và cũng là tư thế tối ưu được sự thẳng hàng và độ cong tự nhiên của cột sống, vai và xương chậu.

Theo nghiên cứu, Haex giải thích rằng tư thế ngủ nằm ngửa hoặc nằm nghiêng, đặc biệt là có gối hoặc vật nâng cao để dưới đầu gối sẽ giảm bớt trọng lượng của chân khỏi lưng dưới. Nhưng để ngăn chặn sự mất cân bằng cơ bắp, các chuyên gia khuyên nên thường xuyên đổi bên khi nằm nghiêng.

Tư thế ngủ nên tránh là nằm sấp

Nghiên cứu trên cũng lưu ý rằng tư thế ngủ nằm sấp hay nằm úp mặt xuống là tư thế nên tránh. Cách tốt nhất là không nằm tư thế này trong lúc ngủ. Mặc dù vậy, đây là tư thế ngủ khá phổ biến của nhiều người. Nếu phải nằm sấp, các chuyên gia khuyến cáo nên đặt một chiếc gối bên dưới cạnh xương chậu, ngay phần dưới cơ bụng để giảm bớt căng thẳng cho lưng.

Ngoài ra, ông Sinett cũng khuyến nghị không nên kê gối quá cao và chỉ nên sử dụng một cái gối duy nhất để kê đầu. Nếu có nhiều gối dưới đầu và cổ có thể gây kích ứng hoặc thậm chí làm tổn thương cấu trúc lưng.

Thêm vào đó, còn có rất nhiều bài tập vào ban ngày để giúp ngủ thoải mái hơn như bài tập duỗi cơ bụng, giãn cơ hông.

Đau lưng là vấn đề sức khỏe cần được cần được quan tâm, đặc biệt nếu nó ảnh hưởng đến giấc ngủ. Nếu bạn thực hiện những hướng dẫn trên mà vẫn bị đau lưng thì hãy đến gặp bác sĩ để tìm ra nguyên nhân gốc rễ và cách điều trị phù hợp.