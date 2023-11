Người trẻ bị đau lưng: Làm sao để khỏi bệnh?

Nhiều người thường nghĩ đau lưng thường xuất hiện ở người cao tuổi. Nhưng trên thực tế, ngay cả những người trẻ trong độ tuổi 20 cũng hay bị đau lưng. Nguyên nhân gây đau lưng khá đa dạng, chủ yếu là tư thế sai, căng cơ và chấn thương, theo tờ nhật báo The Times of India (Ấn Độ).

Dù còn trẻ nhưng những người đang trong độ tuổi 20 hoàn toàn có thể bị đau lưng, thậm chí đau mạn tính do nhiều nguyên nhân khác nhau SHUTTERSTOCK

Đau lưng được xem là mạn tính nếu tình trạng này kéo dài trên 3 tháng. Khi đã mắc đau lưng mạn tính, cơn đau có thể thuyên giảm trong một thời gian rồi sẽ sớm trở lại. Điều trị đau lưng mạn tính rất khó nếu không biết nguyên nhân gốc rễ. Tùy theo nguyên nhân mà bác sĩ sẽ áp dụng những cách điều trị sau:

Vật lý trị liệu

Các chuyên gia cho biết tập thể dục đúng cách là một trong những phương pháp tốt nhất để điều trị đau lưng mạn tính. Tuy nhiên, với vật lý trị liệu thì người bệnh chỉ nên thực hiện dưới sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia cột sống được đào tạo và cho phép hành nghề.

Các bài tập vật lý trị liệu sẽ được thiết kế để phù hợp với từng trường hợp. Những bài tập chủ yếu là rèn lại tư thế, kiểm tra giới hạn chịu đựng của cơn đau, kéo giãn, tăng cường sự linh hoạt, aerobic và tăng cường các nhóm cơ cốt lõi.

Điều chỉnh chế độ ăn

Nhiều loại thực phẩm sẽ khiến tình trạng viêm đau của cơ thể thêm nặng. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo những người đang bị đau nên tránh các loại thực phẩm có nhiều chất béo chuyển hóa, đường tinh luyện và thực phẩm chế biến.

Người trẻ bị đau lưng kéo dài cần tham khảo ý kiến bác sĩ để biết liệu chế độ ăn hiện tại có ảnh hưởng đến cơn đau hay không. Ngoài ra, duy trì cân nặng khỏe mạnh cũng giúp giảm áp lực lên cột sống và giảm đau lưng.

Điều trị bằng phương pháp phù hợp

Có nhiều phương pháp khác nhau để điều trị đau lưng mạn tính. Ngoài vật lý trị liệu và uống thuốc, bác sĩ có thể điều trị bằng xoa bóp, laser, kích thích dây thần kinh bằng điện và một số phương pháp điều trị cột sống không phẫu thuật khác.

Tăng cường canxi và vitamin D

Những người trẻ có thể gặp vấn đề về xương, đau lưng do thiếu canxi và vitamin D. Với vitamin D, ngoài phơi nắng buổi sáng thì có thể bổ sung qua các loại cá béo, lòng đỏ trứng và phô mai. Trong khi đó, các món có nhiều canxi là sữa tươi, sữa chua, rau lá xanh và viên bổ sung, theo The Times of India.