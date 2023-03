Ngày mới với tin tức sức khỏe: Buổi sáng nên ăn hay tập thể dục trước?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc của việc 'ngủ trần'; Không có con do vòng tránh thai nằm trong tử cung suốt 29 năm mà không biết; Cụ ông 90 tuổi vẫn tập thể hình, tham gia thi đấu...

Nên ăn sáng trước hay sau khi tập thể dục?

Các chuyên gia sức khỏe cho hay việc quyết định có nên ăn sáng trước khi tập thể dục hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Trả lời trang tin The Huffington Post, chuyên gia dinh dưỡng Kristen Smith - phát ngôn viên của The Academy of Nutrition and Dietetics (tạm dịch: Học viện Dinh dưỡng và ăn kiêng, Mỹ), cho biết: "Ăn sáng hay tập thể dục trước là một lựa chọn mang tính cá nhân. Không phải ai cũng cần ăn trước khi tập luyện, nhưng đối với một số người, ăn một bữa sáng nhẹ nhàng sẽ có ích".



Đối với một số người, ăn một bữa sáng nhẹ nhàng sẽ có ích SHUTTERSTOCK

Cùng quan điểm này, chuyên gia Carol Espel - giám đốc chuyên môn của trung tâm thể hình Pritikin Longevity Center (Mỹ) nói rõ các buổi tập đều cần năng lượng. Với những buổi tập thể dục nhẹ nhàng, năng lượng dự trữ từ bữa ăn tối hôm trước của bạn có thể sẽ đủ, tuy nhiên nếu bạn tập cường độ cao thì việc ăn sáng nhẹ nhàng trước đó ít nhất 1 tiếng có thể giúp bạn duy trì hiệu suất tập luyện lâu hơn.

Đồng tình với hai chuyên gia, huấn luyện viên sức khỏe Cat Kom - người sáng lập trung tâm thể hình Studio Sweat onDemand (Mỹ), nói thêm nhu cầu ăn trước khi tập luyện còn phụ thuộc vào việc bạn đã quen với việc tập thể dục hay chưa.

Lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc của việc 'ngủ trần'

Trời nắng nóng, nhiều đàn ông thích 'ngủ trần', nhưng có một điều thú vị có thể bạn chưa biết là không mặc quần áo khi ngủ có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Sau đây là một số lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên của việc 'ngủ trần'.

Có một điều thú vị có thể bạn chưa biết là không mặc quần áo khi ngủ có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe SHUTTERSTOCK

Giảm căng thẳng và lo lắng. "Ngủ trần" (ngủ không mặc quần áo) có thể giúp giảm căng thẳng và lo lắng nói chung, đặc biệt nếu ngủ với bạn đời. Sự tiếp xúc da kề da có thể làm tăng nồng độ oxytocin, giúp giảm mức độ căng thẳng.

Nếu ngủ không mặc quần áo một mình, chất lượng giấc ngủ tốt hơn do nhiệt độ cơ thể mát có thể giúp bạn giảm mức độ căng thẳng và lo lắng.

Không có con do vòng tránh thai nằm trong tử cung suốt 29 năm mà không biết

Một bác sĩ ở Anh xác định vòng tránh thai của bà Jayne Huddleston đã tuột ra ngoài nên đã cấy vòng tránh thai thứ hai. Đến khi muốn có con, họ đã tháo vòng tránh thai thứ hai ra.

Nhưng thực tế, vòng tránh đầu tiên vẫn nằm trong tử cung nhưng bác sĩ lại không hay biết. Hậu quả là suốt 29 năm, dù rất muốn nhưng vợ chồng bà Jayne không thể có con.

Vì vòng tránh thai đặt trong tử cung bà Jayne Huddleston suốt 29 năm nên bà và chồng đã không thể có con MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Câu chuyện không may này đã xảy ra với bà Jayne (63 tuổi) và ông David Huddleston (61 tuổi). Họ đã kết hôn hơn 34 năm và sống ở thị trấn Wistaston, hạt Cheshire (Anh).

Trong cuộc hôn nhân trước, bà Jayne đã có một người con trai sinh năm 1985. Do đó, khi tái hôn với ông David, bà đã đặt vòng tránh thai vào tháng 5.1989. Nhưng đến 1990, sau khi thực hiện một số kiểm tra, trong đó có phết tế bào cổ tử cung và siêu âm, một bác sĩ đa khoa thông báo là vòng tránh thai đã bị tuột ra ngoài. Vì vậy, bà đã đặt một vòng tránh thai thứ hai.