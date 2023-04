Ngày mới với tin tức sức khỏe: Đau cổ lan xuống cánh tay có nguy hiểm?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết:...

Vì sao nên đi bác sĩ khi cơn đau cổ lan xuống cánh tay?

Đau nhức cổ là tình trạng xảy ra khá phổ biến, chủ yếu là do ngồi hoặc vận động sai tư thế. Tình trạng này dẫn đến căng cứng cơ cổ và đau nhức. Tuy nhiên, nếu cơn đau không chỉ ở cổ mà bắt đầu lan xuống vai, cánh tay thì người mắc không nên chủ quan mà cần sớm đến bác sĩ kiểm tra.

Nếu cơn đau nhức không chỉ ở cổ mà bắt đầu lan xuống cánh tay thì rất có thể người bệnh đang mắc hội chứng vai cánh tay. Cả người già và trẻ đều có thể mắc tình trạng này.

Cơn đau cổ nếu lan xuống cánh tay thì có thể là do chèn ép dây thần kinh ở cổ SHUTTERSTOCK

Hội chứng vai cánh tay xảy ra khi dây thần kinh ở cổ bị chèn ép. Nguyên nhân thường gặp dẫn đến tình trạng này là thoái hóa cột sống cổ hay thoát vị đĩa đệm cột sống. Cảm giác đau từ cổ lan xuống vai do chèn ép đốt sống cổ được miêu tả là cơn đau nhói, trong khi số khác lại cảm thấy nóng rát.

Nhưng nhìn chung, các triệu chứng của hội chứng vai cánh tay sẽ là mất cảm giác, ngứa ran ở bàn tay, ngón tay hoặc yếu ở cổ, vai và cơ bàn tay. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 8.4.

3 loại thức uống dễ tìm có khả năng làm giảm cholesterol

Nồng độ cholesterol cao trong thời gian dài sẽ tác hại đến sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt là đau tim. Tuy nhiên, cholesterol cao không có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng. Nhiều người chỉ biết khi xuất hiện triệu chứng tim mạch.

Cholesterol cao được ví như kẻ giết người thầm lặng vì không có triệu chứng rõ ràng. Tình trạng này chỉ được phát hiện khi đi bác sĩ khám. Nồng độ cholesterol cao sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, nếu không kiểm soát có thể gây tử vong.

Nước ép lựu có khả năng giảm cholesterol LDL trong máu, nhờ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch SHUTTERSTOCK

Để giảm nồng độ cholesterol trong máu, điều quan trọng là phải điều chỉnh chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh hơn. Theo các chuyên gia, bên cạnh ưu tiên ăn rau củ, trái cây thì mọi người cũng có thể lựa chọn một số loại thức uống có khả năng giảm nồng độ cholesterol trong máu.

Trà xanh. Trà xanh là một trong những loại thức uống được dùng nhiều nhất thế giới. Ngoài giảm nguy cơ ung thư, góp phần ổn định huyết áp thì trà xanh còn có tác dụng cải thiện nồng độ cholesterol trong máu ở cả người khỏe mạnh và béo phì.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san dinh dưỡng BMC cho thấy trà xanh còn có tác dụng chống lại tăng lipid máu. Các chuyên gia tin rằng lợi ích này có được là nhờ trà xanh làm giảm hấp thụ chất béo vào ruột và giảm khả năng tổng hợp a xít béo của cơ thể. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 8.4.

Mẹo hay dễ làm để bạn tránh tăng cân sau tuổi 50

Điều khó chịu đối với nhiều người, đặc biệt là phụ nữ và nam giới khoảng tuổi 50, là cứ tự nhiên... tăng cân.

Tất nhiên, một trong những yếu tố chính là sự thay đổi đột ngột của hoóc môn xảy ra trong thời kỳ mãn kinh. Thay đổi nội tiết tố khiến khó ngủ ngon hơn, đói và thèm ăn, đặc biệt là các loại thực phẩm nhiều calo.

Một nguyên nhân đáng chú ý của béo phì là thiếu đạm (protein) SHUTTERSTOCK

Nhưng các nhà nghiên cứu hàng đầu của Úc, giáo sư David Raubenheimer và giáo sư Steve Simpson, chuyên gia về nguyên nhân của bệnh béo phì, đã phát hiện ra một nguyên nhân đáng chú ý: Thiếu đạm (protein).

Họ cho rằng tăng cân ở tuổi trung niên xảy ra chủ yếu là do khi già đi, đặc biệt là khi phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh, nhu cầu về protein tăng lên, dẫn đến ăn nhiều hơn trong tiềm thức nhằm tăng lượng protein nạp vào. Nhưng lại tiêu thụ nhiều calo ở dạng đồ ăn vặt.

Rất may là trong một bài báo gần đây được đăng trên một tạp chí nghiên cứu của Đại học Royal College of Obstetricians and Gynecologists của Anh BJOG, hai nhà khoa học nói rằng để ngăn chặn điều này, chỉ cần tăng lượng protein lên vài phần trăm. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!