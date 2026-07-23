Ngày mới với tin tức sức khỏe: Đau xương kéo dài đừng chỉ nghĩ do tuổi tác

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Đi bộ ngắn sau bữa tối mang lại nhiều lợi ích; Đừng mang dép lê khi đi bộ thể dục; Cách giảm đau lưng do ngồi cả ngày...

Các triệu chứng ban đầu của ung thư xương

Đau xương thường bị nhầm với viêm khớp, chấn thương cũ hoặc tình trạng quá tải sau vận động. Tuy nhiên, nếu cơn đau kéo dài nhiều tuần, xuất hiện cả khi nghỉ ngơi hoặc về đêm và ngày càng nặng hơn, người bệnh nên đi khám sớm.

Người bệnh ung thư xương thường bỏ qua triệu chứng đau xương kéo dài Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Theo các chuyên gia, đây có thể là một trong những dấu hiệu ban đầu của ung thư xương. Ngoài đau, người bệnh còn có thể gặp tình trạng sưng vùng xương bị tổn thương, giảm khả năng vận động hoặc xương dễ gãy sau những va chạm nhẹ.

Ung thư xương là bệnh hiếm gặp nhưng việc phát hiện sớm có ý nghĩa rất quan trọng trong điều trị và cải thiện tiên lượng. Vì vậy, những triệu chứng đau xương bất thường, kéo dài không rõ nguyên nhân không nên xem nhẹ. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 23.7.

Đi bộ ngắn sau bữa tối mang lại nhiều lợi ích

Chỉ cần đi bộ nhẹ nhàng khoảng 10-15 phút sau bữa tối cũng có thể giúp cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn, từ đó hạn chế tình trạng đường huyết tăng cao sau ăn. Thói quen này còn hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột và góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ nếu thực hiện với cường độ vừa phải.

Đi bộ kích thích nhu động ruột, có thể giúp hạn chế đầy hơi, ít trào ngược axit và ít táo bón hơn Ảnh: P.H tạo từ AI

Các chuyên gia khuyến khích duy trì tốc độ vừa phải, tránh đi quá nhanh hoặc tập luyện cường độ cao ngay sau khi ăn no để không gây áp lực lên hệ tiêu hóa. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 23.7.

Đừng mang dép lê khi đi bộ thể dục

Không ít người chọn dép lê vì tiện lợi khi đi dạo quanh khu phố sau bữa tối. Tuy nhiên, đây lại là lựa chọn không phù hợp nếu mục tiêu là đi bộ thể dục.

Dép lê thiếu khả năng nâng đỡ bàn chân, không giữ gót chân ổn định và làm tăng nguy cơ trượt ngã, bong gân hoặc đau gan bàn chân. Khi phải liên tục dùng các ngón chân giữ dép, người đi bộ còn dễ bị mỏi cơ và thay đổi dáng đi tự nhiên.

Mang dép lê để tập đi bộ trong thời gian dài có thể gây ra một số vấn đề với bàn chân ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Các chuyên gia khuyến cáo nên sử dụng giày thể thao vừa chân, có đế chống trơn trượt và hỗ trợ tốt cho vòm bàn chân để giảm nguy cơ chấn thương khi vận động. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!

Ngày mới với tin tức sức khỏe chúc bạn một ngày nhiều năng lượng. Hãy duy trì thói quen đi bộ sau bữa tối bằng một đôi giày phù hợp và đừng bỏ qua những cơn đau xương kéo dài để bảo vệ sức khỏe của chính mình.