Ngày mới với tin tức sức khỏe: Giải mã giấc mơ: Mơ thấy chết có nghĩa gì?

Độ tuổi nào, đối tượng nào cần ngủ bao nhiêu giờ mỗi ngày?, Bác sĩ chia sẻ mẹo hay chữa nhanh táo bón tại nhà...

Chuyên gia giải nghĩa giấc mơ: Mơ thấy chết nghĩa là gì?

Không có giới hạn nào trong thế giới mơ, và chúng có thể thay đổi từ đáng sợ đến thú vị, đến hết sức khó xử.

Hãy tìm hiểu xem các chuyên gia về giấc mơ nghĩ gì về ý nghĩa của những giấc mơ, theo trang tin của Mỹ Cnet.

Giấc mơ của bạn có ý nghĩa gì?

Tiến sĩ Meir Kryger, bác sĩ y học giấc ngủ tại Trường Y Yale (Mỹ), nói rằng những giấc mơ "chủ yếu là suy đoán về những ý nghĩa cụ thể".

Trong cộng đồng khoa học, có 2 luồng tư tưởng chính: Một là mọi giấc mơ đều có ý nghĩa riêng, và hai là giấc mơ hoàn toàn tự phát và không có ý nghĩa gì.

Luồng tư tưởng đầu tiên do Sigmund Freud, tác giả của cuốn sách “Giải nghĩa những giấc mơ” - giới thiệu lý thuyết về vô thức liên quan đến việc giải thích giấc mơ - khởi xướng. Theo tác giả, việc mơ về vua và nữ hoàng có nghĩa là mơ về cha và mẹ của mình.

Chuyên gia Lauri Quinn Loewenberg, nhà phân tích giấc mơ chuyên nghiệp, thành viên của Hiệp hội Quốc tế về Nghiên cứu Giấc mơ (IASD), cho biết: "Những giấc mơ và ý nghĩa của chúng mang tính cá nhân vì dựa trên kinh nghiệm sống của mỗi người”.

Sau đây, chuyên gia Loewenberg, tiến sĩ Kryger, và chuyên gia Alan Kuras - chuyên gia lâm sàng được cấp phép tại trung tâm y tế Westmed Medical Group (Mỹ), thảo luận về ý nghĩa của những giấc mơ, theo Cnet.

Mời bạn xem tiếp nội dung bài Chuyên gia giải nghĩa giấc mơ: Mơ thấy chết nghĩa là gì? trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 9.5.2022.

5 thói quen ăn uống để giảm lượng đường trong máu

Máu của bạn liên tục có đường trong đó. Nó thực sự cần thiết cho sức khỏe và năng lượng của cơ thể bạn.

Lượng đường trong máu này đến từ thực phẩm và đồ uống bạn tiêu thụ, có nghĩa là chế độ ăn uống của bạn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ cao hay thấp của những mức này.

Và mặc dù bạn luôn cần một lượng đường trong máu nhất định, nhưng việc có mức đường huyết quá cao trong thời gian dài có thể dẫn đến các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng.

Quản lý lượng đường trong máu của bạn không chỉ tập trung vào thực phẩm bạn ăn mà còn là một thành phần quan trọng.

Dưới đây là ý kiến của một số chuyên gia dinh dưỡng về thói quen ăn uống lành mạnh giúp giảm lượng đường trong máu khi bạn ở tuổi 50, theo trang web về sức khỏe của Mỹ Eat This, Not That!

1. Kết hợp carbohydrate và protein

Protein đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của bạn, đặc biệt nếu bạn đang cố gắng theo dõi lượng đường trong máu và ngăn ngừa tăng đột biến.

"Protein giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, có nghĩa là nó giúp bạn no nhanh hơn và giữ cho bạn no lâu hơn. Nó cũng làm chậm tốc độ đường hoặc glucose đi vào máu của bạn", Amy Goodson, chuyên gia dinh dưỡng, tác giả của The Sports Nutrition Playbook và là thành viên của Hội đồng chuyên gia y tế của Eat This, Not That!, cho biết.

"Vì vậy, khi carbohydrate kết hợp với protein trong bữa ăn, lượng đường trong máu tăng chậm và ổn định hơn nhiều. Kết hợp các loại thực phẩm như trứng và bánh mì nướng ngũ cốc, bột yến mạch và sữa chua, thịt gà và gạo, thịt bò và khoai lang, bánh quy giòn và pho mát… sẽ giữ cho lượng đường trong máu thấp hơn và ổn định hơn trong suốt cả ngày", chuyên gia Goodson giải thích, theo Eat This, Not That!





2. Bỏ qua nước ngọt

Không may là nước ngọt thông thường lại là một trong những thức uống có hại cho sức khỏe, đặc biệt là đối với những người mắc bệnh tiểu đường hoặc những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn.

"Uống nước ngọt sẽ nạp vào cơ thể bạn lượng đường mà không có bất kỳ protein, chất xơ hoặc chất béo lành mạnh nào có thể giúp hỗ trợ lượng đường trong máu khỏe mạnh", chuyên gia y tế Lauren Manaker, tác giả của The First Time Mom's Pregnancy Cookbook and Fueling Male Fertility, cho biết.

"Thay vào đó, hãy uống nước hoặc đồ uống không đường”, chuyên gia Manaker nói.

Mời bạn xem tiếp nội dung bài 5 thói quen ăn uống để giảm lượng đường trong máu trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 9.5.2022.

Phát hiện mới: Ăn sáng giờ này giúp kéo dài tuổi thọ

Tuổi thọ và chế độ ăn uống luôn đi đôi với nhau. Mọi người thường chú ý đến nên ăn những gì nhưng ít người biết rằng thời điểm ăn cũng ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ, theo nhật báo Anh Express.

Một nghiên cứu mới phát hiện, ăn sáng sớm là bí quyết để giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim và cholesterol cao, từ đó kéo dài tuổi thọ.

Chế độ ăn uống kém lành mạnh là nguyên nhân dẫn đến nhiều ca tử vong trên toàn cầu hơn bất kỳ nguyên nhân nào khác, kể cả hút thuốc, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet.

Nhiều nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng chế độ ăn uống có thể làm tăng tuổi thọ. Thực tế, nghiên cứu đã phát hiện ăn uống lành mạnh có thể kéo dài tuổi thọ từ 6 - 7 năm đối với người trung niên và đến 10 năm ở người trẻ.

Các yếu tố nguy cơ tử vong hàng đầu trong chế độ ăn uống là chế độ ăn có nhiều muối, ít ngũ cốc nguyên hạt, ít trái cây, ít các loại hạt, ít rau và ít chất béo omega-3.

Vậy đâu là thời điểm tốt nhất để ăn sáng?

Bữa sáng được cho là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày - nhưng các chuyên gia hiện tin rằng ăn bữa sáng vào lúc bình minh có thể giúp bạn sống lâu hơn.

Nghĩa là ăn bữa sáng lúc 7 giờ sáng có thể tăng tuổi thọ của bạn. Nhưng đợi đến 10 giờ mới ăn lại làm tăng nguy cơ tử vong sớm, theo nghiên cứu.

Mời bạn xem tiếp nội dung bài Phát hiện mới: Ăn sáng giờ này giúp kéo dài tuổi thọ trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 9.5.2022.

