Ngày mới với tin tức sức khỏe: Hoạt động hơn 4 phút/ngày giúp ngăn ngừa ung thư

Cách tập thể dục giúp giảm 1/3 nguy cơ ung thư

Nghiên cứu mới vừa được công bố hôm 27.7 trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ JAMA Oncology, đã phát hiện chỉ 4,5 phút hoạt động thể chất mạnh mẽ mỗi ngày có thể giúp giảm đến gần 1/3 nguy cơ ung thư.

Các tác giả nghiên cứu định nghĩa hoạt động thể chất mạnh mẽ ngắt quãng (HIIT) là các lần hoạt động thể chất ngắn được lặp đi lặp lại trong khoảng 1-2 phút, như các đợt đi bộ nhanh, leo cầu thang, mang vác đồ nặng, làm việc nhà...

Nghiên cứu đã phát hiện chỉ 4,5 phút hoạt động mạnh mẽ mỗi ngày đã có thể giúp giảm đến gần 1/3 nguy cơ ung thư Shutterstock

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Sydney (Úc) đã phân tích dữ liệu của 22.398 người, ở độ tuổi trung bình là 62, từ cơ sở dữ liệu của Anh. Những người tham gia chưa bị ung thư và không tập thể dục thường xuyên. Họ được kiểm tra mức độ tập thể dục và được theo dõi sức khỏe trong 7 năm.



Kết quả đã phát hiện điều không thể tin được là hoạt động thể chất mạnh mẽ ngắt quãng chỉ 4,5 phút mỗi ngày đã giảm đến 31 - 32% nguy cơ mắc ung thư, so với người không thực hiện loại hoạt động này.

Chưa hết, ngay cả hoạt động tối thiểu 3,4 - 3,6 phút mỗi ngày cũng đã giảm được 17 - 18% tổng nguy cơ ung thư. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 31.7.

Tắm nước lạnh mang lại nhiều lợi ích

Tắm nước lạnh dù chỉ trong thời gian ngắn cũng có tác dụng kỳ diệu đối với sức khỏe và chống lại các triệu chứng trầm cảm và lo lắng.

Ngoài việc giảm đau và tăng cường lưu thông máu, tiếp xúc với nước lạnh có thể giúp chống lại các triệu chứng trầm cảm và lo lắng, bác sĩ Uma Naidoo, Trưởng khoa Tâm thần chuyển hóa - Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Massachusetts, Trường Y Harvard (Mỹ), cho hay.



Sau đây, bác sĩ Naidoo chia sẻ 6 lợi ích sức khỏe tuyệt vời của tắm nước lạnh:

Tắm nước lạnh dù chỉ trong thời gian ngắn cũng có tác dụng kỳ diệu đối với sức khỏe Shutterstock

Nâng cao tâm trạng. Một thử nghiệm lâm sàng đã chứng minh tắm nước lạnh trong 5 phút, 2 - 3 lần mỗi tuần giúp giảm các triệu chứng trầm cảm. Nước lạnh giúp giải phóng chất dẫn truyền thần kinh norepinephrine, có thể góp phần tạo cảm giác sảng khoái và cải thiện tâm trạng.

Cải thiện lưu thông máu. Tắm nước lạnh thường xuyên giúp lưu thông máu hiệu quả hơn. Khi tiếp xúc với nhiệt độ lạnh, các mạch máu co lại khiến máu được chuyển hướng đến các cơ quan cốt lõi. Sự chuyển hướng này tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm giàu máu một cách tự nhiên với oxy và chất dinh dưỡng. "Khi cơ thể ấm lên trở lại lúc tắm xong, các mạch máu sẽ giãn ra cho phép máu chứa oxy lưu thông trở lại các mô", bác sĩ Naidoo giải thích. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 31.7.

Phát hiện lợi ích dâu tây với tim mạch, có hiệu quả chỉ sau 1 giờ ăn

Một nghiên cứu mới đây phát hiện các dưỡng chất trong dâu tây giúp ngăn sự tích tụ cholesterol có hại trong mạch máu, nhờ đó phòng tránh đau tim, đột quỵ. Lợi ích này bắt đầu có được chỉ sau khoảng 1 giờ ăn.

Dâu tây là loại trái cây rất giàu chất xơ, vitamin C, kali, canxi và nhiều dưỡng chất khác. Thậm chí, hàm lượng vitamin C của dâu tây còn nhiều hơn cả cam. Trong 100 gram dâu tây có khoảng 58,8 mg vitamin C, trong khi hàm lượng này ở cam chỉ khoảng 53 mg.

Dâu tây được chứng minh giúp giảm tích tụ mảng bám cholesterol trong máu, từ đó giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ SHUTTERSTOCK

Do đó, dâu tây mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, kháng viêm, ngăn ngừa ung thư và một số lợi ích khác.

Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học tại Đại học Setsunan (Nhật Bản) đã xác định thêm một lợi ích khác của dâu tây. Đó là ngăn chặn sự tích tụ cholesterol làm tắc nghẽn động mạch. Sự tích tụ này có thể dẫn đến các biến cố tim mạch gây tử vong.

Các nhà khoa học thử nghiệm trên 23 tình nguyện viên khỏe mạnh. Tất cả đều là phụ nữ khoảng hơn 20 tuổi. Họ được chia ra làm 2 nhóm. Nhóm đầu tiên uống dâu tây xay nhuyễn, nhóm thứ hai chỉ uống đồ uống có đường.