Ngày mới với tin tức sức khỏe: Kỹ thuật mới có thể chữa ung thư trong 60 ngày?

Mỹ: Hy vọng kỹ thuật mới có thể chữa ung thư trong 60 ngày

Các nhà khoa học Mỹ phát minh ra một kỹ thuật mới để chữa ung thư chỉ trong 60 ngày - với mục tiêu giảm 50% tỷ lệ tử vong

Cơ quan Dự án Nghiên cứu nâng cao về y tế thuộc Viện Y tế Quốc gia Mỹ đã trao cho Đại học Rice (Mỹ) 45 triệu USD để nhanh chóng phát triển công nghệ cấy ghép có thể giảm hơn 50% số ca tử vong do ung thư ở Mỹ, theo tờ New York Post.



Đây là "công nghệ cấy ghép cảm giác và phản ứng" nhằm mục đích cải thiện kết quả của liệu pháp miễn dịch điều trị các loại ung thư thường khó điều trị bằng phương pháp thông thường.

Thử nghiệm đầu tiên sẽ nghiên cứu hiệu quả của thiết bị cấy ghép đối với ung thư buồng trứng tái phát SHUTTERSTOCK

Nhà nghiên cứu chính của dự án, tiến sĩ Omid Veiseh, phó giáo sư tại Khoa Kỹ thuật sinh học, Đại học Rice (Mỹ), cho hay bệnh nhân sẽ được cấy ghép một thiết bị nhỏ liên tục theo dõi tình trạng ung thư của họ và điều chỉnh liều thuốc miễn dịch theo từng thời điểm thực tế.

Tương tự như phương pháp điều trị bệnh tiểu đường bằng máy bơm insulin, bộ thiết bị cấy ghép 7,5 cm gọi là HAMMR này sẽ cung cấp thuốc trị liệu miễn dịch cho bệnh nhân trong một hệ thống "khép kín".

Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng chỉ cần sử dụng thiết bị cấy ghép trong thời gian ngắn, sẽ loại bỏ ung thư chỉ trong 60 ngày, theo New York Post.

Ngày mới với tin tức sức khỏe mời bạn xem tiếp nội dung bài Mỹ: Hy vọng kỹ thuật mới có thể chữa ung thư trong 60 ngày trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 8.10. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về ung thư như: Phát minh que thử nước tiểu có thể phát hiện ung thư giai đoạn sớm; 2 triệu chứng cảnh báo dấu hiệu 'sớm' của ung thư gan...

Chế độ ăn được khoa học chứng minh là có thể đẩy lùi bệnh tiểu đường

Có một chế độ ăn không chỉ giúp giảm cân nhanh mà đã được khoa học chứng minh là có thể đẩy lùi bệnh tiểu đường, đang được Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) triển khai trên khắp nước Anh.

"Chế độ ăn kiêng 800" đang được NHS và tổ chức về bệnh tiểu đường của Anh Diabetes UK đưa vào chương trình mang tên "Con đường thuyên giảm bệnh tiểu đường loại 2", theo NHS England.



Chương trình này nhằm đưa ra phương pháp điều trị bằng cách cung cấp chế độ ăn ít calo cho người bệnh tiểu đường loại 2 và béo phì hoặc thừa cân.

Chương trình "Con đường thuyên giảm bệnh tiểu đường loại 2" của NHS

"Chế độ ăn kiêng 800" không chỉ giúp giảm cân nhanh mà đã được khoa học chứng minh là có thể đẩy lùi bệnh tiểu đường SHUTTERSTOCK

Chương trình dựa vào kết quả rất khả quan của nghiên cứu trước đây cho thấy chế độ ăn "súp và lắc" được thiết kế đặc biệt trong 3 tháng đã giúp người bệnh tiểu đường loại 2 và béo phì hoặc thừa cân gặt hái được những lợi ích sau:

Giảm hơn 10 kg cân nặng

Cải thiện lượng đường trong máu

Giảm thuốc điều trị bệnh tiểu đường

Một nửa số người tham gia đã thuyên giảm bệnh tiểu đường.

Chương trình "Con đường thuyên giảm bệnh tiểu đường loại 2" của NHS - hiện đang được triển khai tại 21 khu vực của Anh, dự kiến sẽ được áp dụng cho bệnh nhân tiểu đường trên khắp nước Anh vào tháng 3.2024.

Chương trình sẽ cung cấp chế độ ăn uống ít calo cho người mắc bệnh tiểu đường loại 2 và béo phì hoặc thừa cân, bao gồm súp và món lắc chứa 800 - 900 calo mỗi ngày trong 12 tuần, theo NHS England.

Ngày mới với tin tức sức khỏe mời bạn xem tiếp nội dung bài Chế độ ăn được khoa học chứng minh là có thể đẩy lùi bệnh tiểu đường trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 8.10. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về chế độ ăn như: Bị cholesterol cao, ăn gì là tốt nhất?; Bác sĩ tiết lộ cách ăn giúp giảm 50% nguy cơ ung thư đại tràng...

Bí quyết trường thọ của người Okinawa (Nhật) nằm trong loại củ rẻ tiền này

Những hòn đảo nhiệt đới ấm áp ở Okinawa (Nhật Bản) là nơi sinh sống của nhiều người trên 100 tuổi khỏe mạnh, vui vẻ và nhanh nhẹn.

Nhà nghiên cứu tuổi thọ Dan Buettner đã dành hơn hai thập niên để nghiên cứu bí mật sống thọ của người dân nơi đây và học hỏi từ họ.



Kết quả ông đã phát hiện ra điều bí mật là chế độ ăn nhiều thực vật, gồm các loại rau và lá giàu dinh dưỡng, theo hãng tin Business Insider.

Những hòn đảo nhiệt đới ấm áp ở Okinawa, Nhật Bản là nơi sinh sống của rất nhiều người trên 100 tuổi khỏe mạnh, vui vẻ và nhanh nhẹn SHUTTERSTOCK

Trong một chuyến đi gần đây đến khu vực này, chuyên gia Buettner tò mò: liệu có thể có một loại thực phẩm đặc biệt nào đó có thể là "thuốc trường thọ" ở đây? Ông tự hỏi liệu bí quyết trường thọ của họ có nằm trong củ khoai lang tím nhỏ bé?

Trả lời thác mắc của ông, cô Yukie Miyaguni, giáo viên nấu ăn từ Okinawa đã tiết lộ trong loạt bài vừa ra mắt "Live to 100: Secrets of the Blue Zones" (tạm dịch: Sống đến 100 tuổi: Bí mật của các Vùng Xanh).

Trong đó, cô đã hé lộ 7 món ăn quan trọng giúp tăng cường sức khỏe và tuổi thọ của các vùng sống thọ ở Nhật Bản.

Ngày mới với tin tức sức khỏe mời bạn xem tiếp nội dung bài Bí quyết trường thọ của người Okinawa (Nhật) nằm trong loại củ rẻ tiền này trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 8.10. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về sống thọ như: Chuyên gia: Bài tập tốt nhất cho nam giới trên 50 tuổi để sống thọ hơn; Đâu là bí mật ăn uống của những người sống thọ nhất thế giới?...

Ngoài ra, trong ngày chủ nhật 8.10 còn có nhiều tin bài sức khỏe khác như: Hà Nội kiểm soát chặt kê đơn kháng sinh; Dầu thực vật: Nên dùng những loại nào để giảm cholesterol?...

Ngày mới với tin tức sức khỏe xin kính chúc các bạn ngày chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.