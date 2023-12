Ngày mới với tin tức sức khỏe: Làm sao để nhận biết có bị viêm ruột thừa?

Đau bụng: Làm sao để nhận biết có bị viêm ruột thừa?

Các triệu chứng của viêm ruột thừa thường có thể bị nhầm lẫn với các vấn đề về đường tiêu hóa.

Tiến sĩ Jyotir Jani, bác sĩ y học gia đình tại Phòng khám Piedmont (Mỹ), cho biết: Viêm ruột thừa thường bị nhầm lẫn với khó tiêu, đầy hơi hoặc táo bón. Một số bệnh nhân bị tiêu chảy, nôn mửa và buồn nôn, giống như ngộ độc thực phẩm.

Bác sĩ Jani lưu ý: Ruột thừa bị vỡ có thể gây tử vong, vì vậy cần phải nhận biết sớm tình trạng này để tìm kiếm sự chăm sóc y tế kịp thời.

Bất cứ ai cũng có thể bị viêm ruột thừa, nhưng phổ biến nhất là ở lứa tuổi từ 10 đến 30.

Khi ruột thừa bị tắc nghẽn do phân, dị vật, nhiễm trùng hoặc ung thư, nó có thể bị viêm và cần được điều trị y tế khẩn cấp.

Làm sao để kiểm tra viêm ruột thừa tại nhà?

Nếu nghi ngờ viêm ruột thừa, cần đi khám ngay. Nhưng có một dấu hiệu để nhận biết viêm ruột thừa. Đó là vị trí cơn đau, đặc biệt nếu bắt đầu đau xung quanh rốn rồi đau xuống bụng dưới bên phải, theo Cleveland Clinic.

Nhưng một số người lại đau ở nơi khác. Trong trường hợp này, cần làm các bài kiểm tra sau...

Cảm thấy lạnh ở 2 bộ phận này, có thể tim của bạn có vấn đề

Bệnh tim mạch gây ra khoảng 1/4 số ca tử vong mỗi năm. Trong đó, bệnh tim mạch vành là một trong những bệnh nguy hiểm nhất. Nó xảy ra khi nguồn cung cấp máu cho tim bị tắc nghẽn hoặc gián đoạn do sự tích tụ các chất béo trong động mạch vành.

Nếu không được chẩn đoán và điều trị, bệnh này có thể gây tử vong. Vì vậy, biết bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào đều rất quan trọng.



Một số triệu chứng của bệnh tim mạch vành được biết đến nhiều hơn, chẳng hạn như đau ngực.

Trong số các bệnh về tim, bệnh tim mạch vành là một trong những bệnh nguy hiểm nhất SHUTTERSTOCK

Tuy nhiên, có những triệu chứng ít rõ ràng hơn. Chúng thậm chí có thể ảnh hưởng đến các bộ phận của cơ thể mà bạn không ngờ tới.

Theo Phòng khám Mayo Clinic (Mỹ), lạnh tay chân là một trong những triệu chứng như vậy.

Ngoài ra, cảm thấy yếu hoặc tê ở tay, chân cũng cho thấy tim có vấn đề nghiêm trọng. Mayo Clinic ghi rõ: Đau, tê, yếu hoặc lạnh ở chân hoặc tay là dấu hiệu của bệnh tim mạch vành, khi các mạch máu ở những vùng này bị thu hẹp, theo tờ Express.

Người tập thể dục cần chú ý gì khi trời trở lạnh?

Thời tiết lạnh có thể tác động đáng kể đến cơ bắp, từ đó ảnh hưởng đến hiệu suất vận động và nhiều chức năng tổng thể khác của cơ thể. Khi tiếp xúc với nhiệt độ thấp, cơ bắp của chúng ta có xu hướng co lại và trở nên kém linh hoạt, khiến chúng dễ bị chấn thương hơn.

Một trong những lý do chính dẫn đến tình trạng này là do lưu lượng máu đến cơ giảm khi thời tiết lạnh. Khi phản ứng với nhiệt độ thấp, các mạch máu sẽ co lại. Tình trạng này khiến lượng oxy và chất dinh dưỡng cung cấp cho các mô cơ sẽ giảm, theo trang sức khỏe Livestrong (Mỹ).

Khi thời tiết lạnh, người tập cần khởi động kỹ để giảm thiểu nguy cơ chấn thương SHUTTERSTOCK

Hệ quả của phản ứng sinh học này là có thể dẫn đến cứng cơ, giảm phạm vi chuyển động và tăng khả năng bị căng cơ và bong gân. Hơn nữa, thời tiết lạnh cũng có thể ảnh hưởng đến sự phối hợp cơ bắp và thời gian phản ứng.

Nhiệt độ giảm cũng cản trở tốc độ dẫn truyền thần kinh, khiến tín hiệu từ não khó đến được các khối cơ một cách hiệu quả. Điều này có thể dẫn đến phản xạ chậm hơn và giảm khả năng kiểm soát cơ, làm tăng nguy cơ tai nạn hoặc té ngã.

