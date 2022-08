Ngày mới với tin tức sức khỏe: Loại sữa giúp kiểm soát mức đường huyết

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Một lợi ích tuyệt vời của cà phê, bạn đã biết chưa?; Nấc cụt vào buổi sáng cảnh báo bệnh khó ngờ; Phẫu thuật kéo dài chân: Những cơn đau buốt xương và nhiều đêm thức trắng...

Một trong những loại sữa tốt nhất để kiểm soát mức đường huyết

Tiểu đường là một vấn đề sức khỏe toàn cầu lớn của thế kỷ 21. Thay đổi chế độ ăn uống rất quan trọng đối với việc kiểm soát bệnh tiểu đường.

Trong số nhiều loại thực phẩm lành mạnh, sữa đậu nành rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường, đồng thời cũng làm giảm nguy cơ mắc bệnh này.

Sự hiện diện của carbohydrate phức hợp, chất xơ, protein, saponin, phytosterol, axit phytic, isoflavone, oligosaccharides, phytoestrogen, peptit và khoáng chất, đã tạo nên lợi ích trị tiểu đường tuyệt vời của đậu nành.

Cholesterol cao là yếu tố nguy cơ chính đối với bệnh tiểu đường. Đậu nành có thể giúp giảm mức cholesterol, kiểm soát độ nhạy insulin và cải thiện lượng đường trong máu, chủ yếu là nhờ carbohydrate phức hợp, chất xơ, isoflavone và lecithin trong đậu. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trang sức khỏe ngày 30.8.

Một lợi ích tuyệt vời của cà phê, bạn đã biết chưa?

Các bằng chứng khoa học cho thấy caffein trong cà phê có thể giúp kiểm soát cơn đau.

Bạn có biết caffein là thành phần của nhiều loại thuốc giảm đau? Các loại thuốc giảm đau - khi kết hợp với caffein sẽ hoạt động nhanh hơn, tốt hơn và thời gian tác dụng lâu hơn.





Thêm caffein vào thuốc giảm đau có thể làm tăng hiệu quả của thuốc lên 40%.

Và đôi khi bạn có thể giải tỏa cơn đau bằng cách uống cà phê. Chắc bạn cũng đã nghe một tách cà phê đậm có thể làm giảm đau đầu và chứng đau nửa đầu. Tại sao caffein có tác dụng giảm đau? Câu trả lời sẽ có trên trang sức khỏe ngày 30.8.

Nấc cụt vào buổi sáng cảnh báo bệnh khó ngờ

Nấc cụt dù gây khó chịu và phiền phức nhưng thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn rồi hết. Trong một số trường hợp, nấc cụt khi vừa thức dậy vào buổi sáng có thể là dấu hiệu của trào ngược a xít dạ dày.

Nấc cụt xảy ra khi không khí đi vào cơ thể bị nghẽn lại, khiến cơ hoành co thắt đột ngột và không tự chủ. Những cơn co thắt này đồng thời cũng khiến thanh quản co lại, danh thanh âm đóng và tạo ra tiếng nấc.

Nấc cụt có thể xảy ra ngẫu nhiên hay theo từng cơn. Có khá nhiều nguyên nhân có thể gây nấc cụt, chẳng hạn như uống nước ngọt có gas, nuốt không khí vào bụng, ăn cay. Thậm chí, căng thẳng cũng có thể gây nấc cụt.

Trong một số trường hợp, nấc cụt còn có thể do một số bệnh lý về đường tiêu hóa gây ra, chẳng hạn như trào ngược a xít. Trào ngược a xít là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất làm nấc cụt khi vừa thức dậy vào buổi sáng.

Nguyên nhân gây nấc cụt là do khi nằm ngủ, a xít từ dạ dày sẽ dễ trào ngược lên thực quản, từ đó gây nấc cụt. May mắn là một số cách có thể giúp giảm nấc cụt vào buổi sáng. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!