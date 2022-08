Ngày mới với tin tức sức khỏe: Điều gì làm tăng 80 lần nguy cơ tiểu đường?

Ngoài ra, trong ngày chủ nhật 28.8.2022 còn có các tin bài sức khỏe đáng chú ý sau: BV Từ Dũ: Cứu cô gái bị ung thư di căn 'ngàn cân treo sợi tóc', Bài vè thở bụng mở đường đến giấc ngủ ngon, Vì sao HIV tăng nhanh trong nhóm đồng giới nam?...

Nghiên cứu: Điều làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường của bạn lên 80 lần

Người béo phì có thể phát triển nhiều vấn đề sức khỏe, như bệnh tiểu đường, bệnh tim và đột quỵ.

Béo phì là nguyên nhân trực tiếp của bệnh tiểu đường, theo trang web về bệnh tiểu đường của Anh Diabetes.co.uk.

Những con số gây sốc từ nhiều nghiên cứu khác nhau

Béo phì chiếm 80-85% nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2.

Theo nhật báo Guardian (Anh), tổ chức về bệnh tiểu đường của Anh Diabetes UK cảnh báo những người béo phì có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao gấp 80 lần so với những người có cân nặng bình thường.

Nghiên cứu cho biết những người có chỉ số BMI trên 30 có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao gấp 10 lần. Và trong khoảng thời gian 10 năm, những người có chỉ số BMI trên 35 có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn 80 lần so với những người có chỉ số BMI khỏe mạnh dưới 22, theo Guardian.

Còn nghiên cứu, được công bố trên tạp chí chuyên khoa Academy of Managed Care Pharmacy, người béo phì có nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường vượt 27,6 lần so với những người có cân nặng bình thường.

Người béo phì nghiêm trọng - với BMI trên 40, có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn 53 lần.

Nghiên cứu Nurses’ Health Study cũng báo cáo phụ nữ có BMI từ 24-24,9 có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao gấp 5 lần so với người có BMI dưới 22.

4 sự kết hợp độc đáo đồ ăn và thức uống giúp giảm cân gấp đôi

Khi nghĩ đến việc giảm cân, bạn có thể tự động chuyển sang ăn ít hơn, bỏ bữa và hình thành các thói quen không lành mạnh khác.

Thay vì chỉ tập trung vào cái này hay cái kia, bạn có thể tìm các loại thực phẩm và đồ uống kết hợp với nhau một cách độc đáo để giúp thúc đẩy quá trình giảm cân.

Chuyên gia dinh dưỡng Kimberly Snodgrass, người phát ngôn của Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng (Mỹ), đã đưa ra những cách kết hợp thực phẩm và đồ uống tốt nhất để giảm cân theo các bữa ăn trong ngày: bữa sáng, bữa trưa, bữa ăn nhẹ và bữa tối, để đảm bảo bạn tận dụng tối đa nỗ lực giảm cân của bạn.

Những sự kết hợp độc đáo này thường coi protein là một nhóm thực phẩm quan trọng, vì nó giúp bạn cảm thấy no lâu hơn.

Mặt khác, đồ uống đã được chứng minh là hỗ trợ quá trình trao đổi chất và tiêu hóa để giúp đường ruột của bạn luôn vui vẻ và khỏe mạnh.

1. Bữa sáng: Trứng và cà phê





Bắt đầu bữa ăn quan trọng nhất trong ngày bằng cách kết hợp “bộ đôi quyền lực”: trứng và cà phê.

Chuyên gia dinh dưỡng Snodgrass nói: “Trứng có thể giúp tăng cường sự trao đổi chất của bạn trong vài giờ. Đó là vì protein yêu cầu cơ thể bạn sử dụng nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa chúng. Đây được gọi là hiệu ứng nhiệt của thực phẩm (TEF)", theo Eat This, Not That!

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Journal of Nutrition and Metabolism đã chỉ ra rằng thực phẩm giàu protein làm tăng TEF nhiều nhất.

Bà Snodgrass nói: “Protein cũng có thể giúp bạn no lâu hơn, điều này có thể ngăn chặn việc ăn quá nhiều”.

Về việc uống cà phê, bà Snodgrass gợi ý rằng đồ uống có chứa caffein này có thể hỗ trợ giảm cân bằng cách tăng cường trao đổi chất, giảm lượng calo và kích thích đốt cháy chất béo.

Tuy nhiên, phần quan trọng nhất là đảm bảo rằng bạn uống cà phê đen, không thêm các chất như kem hoặc đường.

Cuối cùng, bà Snodgrass gợi ý rằng trứng nên được chế biến sẵn mà không cần thêm calo.

Ví dụ, bạn có thể ăn một quả trứng luộc với ớt bột để tăng hương vị, nhưng không nên cho vào các loại thực phẩm tiêu thụ nhiều calo như pho mát hoặc bơ.

Cô gái bị liệt tay chân do kéo căng cổ sai cách

Khi bị mỏi cổ, cô gái 28 tuổi ở Mỹ thường xuyên thực hiện các động tác kéo căng và xoay cổ. Nhưng sau một lần thực hiện động tác này, cô bỗng dưng cảm thấy chân tay bị tê liệt hoàn toàn.

Cô Amanda Borish, 28 tuổi, sống ở bang California (Mỹ). Vào đầu năm 2022, cô Borish bắt đầu bị tình trạng đau mỏi cổ dai dẳng, theo tờ The Sun (Anh).

Do đó, để giảm cảm giác đau mỏi, cô Borish thường xuyên thực hiện các động tác kéo căng và xoay cổ. Nhiều ngày trôi qua, cô Borish vẫn thực hiện thói quen này để xoa dịu cảm giác đau mỏi.

Nhưng đến một hôm nọ, sau động tác kéo căng cổ thì cô Borish bỗng dưng cảm thấy tay chân bị tê liệt và không cử động được.

“Mọi lần, sau khi kéo căng cổ thì tôi đứng dậy và đi lại bình thường. Nhưng đến lần đó, tay và chân tôi hoàn toàn bị tê liệt”, cô Borish kể lại.

Cô Borish đi ngủ với hy vọng sau giấc ngủ, tình trạng này sẽ hết. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn không thay đổi. Cô sau đó được đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Kính chúc các bạn ngày chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.