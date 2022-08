4 sự kết hợp độc đáo đồ ăn và thức uống giúp giảm cân gấp đôi

Thay vì chỉ tập trung vào cái này hay cái kia, bạn có thể tìm các loại thực phẩm và đồ uống kết hợp với nhau một cách độc đáo để giúp thúc đẩy quá trình giảm cân.

Chuyên gia dinh dưỡng Kimberly Snodgrass, người phát ngôn của Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng (Mỹ), đã đưa ra những cách kết hợp thực phẩm và đồ uống tốt nhất để giảm cân theo các bữa ăn trong ngày: bữa sáng, bữa trưa, bữa ăn nhẹ và bữa tối, để đảm bảo bạn tận dụng tối đa nỗ lực giảm cân của bạn.

Những sự kết hợp độc đáo này thường coi protein là một nhóm thực phẩm quan trọng, vì nó giúp bạn cảm thấy no lâu hơn.

Mặt khác, đồ uống đã được chứng minh là hỗ trợ quá trình trao đổi chất và tiêu hóa để giúp đường ruột của bạn luôn vui vẻ và khỏe mạnh.

1. Bữa sáng: Trứng và cà phê

Bắt đầu bữa ăn quan trọng nhất trong ngày bằng cách kết hợp “bộ đôi quyền lực”: trứng và cà phê.

Chuyên gia dinh dưỡng Snodgrass nói: “Trứng có thể giúp tăng cường sự trao đổi chất của bạn trong vài giờ. Đó là vì protein yêu cầu cơ thể bạn sử dụng nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa chúng. Đây được gọi là hiệu ứng nhiệt của thực phẩm (TEF)", theo Eat This, Not That!

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Journal of Nutrition and Metabolism đã chỉ ra rằng thực phẩm giàu protein làm tăng TEF nhiều nhất.

Bà Snodgrass nói: “Protein cũng có thể giúp bạn no lâu hơn, điều này có thể ngăn chặn việc ăn quá nhiều”.

Về việc uống cà phê, bà Snodgrass gợi ý rằng đồ uống có chứa caffein này có thể hỗ trợ giảm cân bằng cách tăng cường trao đổi chất, giảm lượng calo và kích thích đốt cháy chất béo.

Tuy nhiên, phần quan trọng nhất là đảm bảo rằng bạn uống cà phê đen, không thêm các chất như kem hoặc đường.

Cuối cùng, bà Snodgrass gợi ý rằng trứng nên được chế biến sẵn mà không cần thêm calo.

Ví dụ, bạn có thể ăn một quả trứng luộc với ớt bột để tăng hương vị, nhưng không nên cho vào các loại thực phẩm tiêu thụ nhiều calo như pho mát hoặc bơ.

2. Bữa trưa: Cá và trà xanh

Khi chọn món ăn cho bữa trưa, hãy nhớ rằng combo cá và trà này có thể giúp giảm cân.

Bà Snodgrass cho biết, tương tự như trứng, cá nướng có thể giúp tăng cường sự trao đổi chất của bạn trong vài giờ do các protein yêu cầu cơ thể bạn sử dụng nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa chúng (TEF).





Điều này một lần nữa có thể giúp bạn no lâu hơn.

Đối với trà xanh, đây có thể là thức uống tăng lực hoàn hảo vào giữa ngày của bạn (nếu bạn đang uống trà đơn thuần).

Bà Snodgrass cho biết: “Trà xanh có thể giúp thúc đẩy quá trình giảm cân bằng cách tăng mức năng lượng và cải thiện hiệu suất trong khi tập thể dục.

Và, trà xanh có chứa một lượng catechin cao, là chất chống oxy hóa có thể làm tăng quá trình đốt cháy chất béo và thúc đẩy sự trao đổi chất”, theo Eat This, Not That!

3. Bữa tối: Salad với các loại hạt, đậu đen, đậu gà và trà gừng

Bà Snodgrass nói rằng tất cả là các nguồn protein tuyệt vời, các loại hạt, hạt giống, đậu đen ít natri và đậu gà là những chất thúc đẩy trao đổi chất tuyệt vời và có thể giúp bạn no suốt đêm.

Ví dụ, đậu đen không chỉ là một nguồn protein tuyệt vời có thể giúp trao đổi chất mà còn rất tốt cho tiêu hóa.

Chất xơ hòa tan trong đậu đen có thể giúp bạn no lâu và cũng giúp bạn duy trì đường ruột khỏe mạnh, do đó có thể ảnh hưởng tích cực đến khả năng giảm cân.

Trà gừng là sự kết hợp hoàn hảo để thúc đẩy giảm cân với món salad của bạn.

Bà Snodgrass cho biết: “Khi được kiểm tra trong các nghiên cứu trên người, gừng chỉ ra rằng nó có thể thúc đẩy cảm giác no, giảm cảm giác thèm ăn và tăng cường trao đổi chất”.

4. Bữa ăn nhẹ: Sữa chua Hy Lạp nguyên chất với các loại quả mọng và nước

Nếu bạn cảm thấy cần một bữa ăn nhẹ để đưa bạn từ bữa ăn này sang bữa ăn khác, thì đây là sự kết hợp hoàn hảo.

Bà Snodgrass nói rằng sữa chua Hy Lạp chứa đầy protein sẽ giúp bạn no lâu và giảm cân. Nó cũng chứa đầy vi khuẩn tốt cho đường ruột của bạn, có thể thúc đẩy sức khỏe đường ruột tốt. Thêm quả mọng sẽ giúp thêm một lớp chất xơ vào hỗn hợp.

Món ăn trên, cùng với nước (lọc) lạnh là bạn đã có một bữa ăn nhẹ thịnh soạn.

Uống nước lạnh làm tăng tiêu hao năng lượng khi nghỉ ngơi, là số calo bạn đốt cháy khi nghỉ ngơi. Nếu bạn đang muốn tạo hương vị cho nước lã, bà Snodgrass gợi ý thêm dưa chuột hoặc bạc hà vào, theo Eat This, Not That!