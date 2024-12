Ngày mới với tin tức sức khỏe: Lợi ích tuyệt vời của vài phút vận động mạnh

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Vì sao xoa bóp có thể gây tử vong?; Giật mắt liên tục cảnh báo cơ thể đang thiếu chất gì?; 4 vấn đề sức khỏe tiềm ẩn có dấu hiệu cảnh báo là mụn trứng cá...

Phát hiện tác dụng bất ngờ của 4 phút leo cầu thang với cơn đau tim

Các nhà khoa học vừa phát hiện leo cầu thang 4 phút mang lại kết quả không ngờ trong việc ngăn ngừa bệnh tim mạch.

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa British Journal of Sports Medicine, đã phát hiện những đợt vận động ngắn nhưng mạnh mẽ trong ngày - dù trong thời gian rất ngắn, cũng có thể giúp ích cho tim.

Nghiên cứu quốc tế do các chuyên gia từ nhiều quốc qia thực hiện, đã xem xét dữ liệu từ khoảng 22.000 người trong độ tuổi từ 40 đến 69 từ ngân hàng dữ liệu sinh học Anh UK Biobank.

Những đợt vận động mạnh mẽ như leo cầu thang chỉ 4 phút rất có lợi cho sức khỏe Ảnh: AI

Những người tham gia hầu như không tập thể dục, được đeo máy theo dõi hoạt động để theo dõi mức độ vận động cơ thể. Trung bình, nam giới thực hiện 11 đợt hoạt động mạnh mẽ trong ngày, một số đợt kéo dài chưa đến 1 phút và phụ nữ được 9 đợt.

Người dẫn đầu nghiên cứu, giáo sư - tiến sĩ Emmanuel Stamatakis, Đại học Sydney (Úc), cho biết hoạt động mạnh mẽ có nghĩa là phải làm ở cường độ cao.

Trong suốt 9 năm theo dõi, có khoảng 800 người từng gặp vấn đề tim mạch nghiêm trọng.

Kết quả hết sức bất ngờ, không tập thể dục nhưng hoạt động mạnh mẽ - như mang vác đồ tạp hóa ra xe hoặc leo cầu thang, chỉ 3,4 phút mỗi ngày, giúp giảm đến 45% nguy cơ mắc bệnh tim nghiêm trọng. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 11.12.

Giật mắt liên tục cảnh báo cơ thể đang thiếu chất gì?

Trong nhiều trường hợp, tình trạng co giật mắt chỉ là thoáng qua và kết thúc ngay sau đó. Nếu co giật mắt diễn ra nhiều lần, liên tục thì rất có thể là dấu hiệu cơ thể đang thiếu chất.

Tình trạng giật mắt có tên gọi riêng là co thắt mí mắt, xảy ra khi các cơ quanh mắt co thắt không tự chủ. Dù xuất hiện ở mắt nhưng vấn đề sức khỏe triệu chứng này cảnh báo lại không liên quan gì đến mắt. Nguyên nhân có thể do cơ thể đang thiếu một dưỡng chất quan trọng là magiê.

Thiếu chất có thể là nguyên nhân gây co giật mí mắt Ảnh minh họa: AI

Magiê là loại khoáng chất rất cần thiết cho hoạt động của cơ bắp, xương, mạch máu và tim. Loại khoáng chất này cũng giúp điều chỉnh đường huyết. Nếu thiếu magiê, cơ thể sẽ không thể hoạt động ở trạng thái tối ưu, chẳng hạn như dễ gây mệt mỏi, chuột rút cơ hoặc khó kiểm soát các bệnh viêm nhiễm mạn tính.

Mí mắt được cấu tạo gồm cơ, gân và dây chằng. Do đó, thiếu magiê cũng ảnh hưởng đến mí mắt, khiến mí mắt bị co giật. Thiếu magiê trong thời gian dài có thể dẫn đến những đợt co giật mí mắt tái đi tái lại. Nội dung tiếp theo bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 11.12.

4 vấn đề sức khỏe tiềm ẩn có dấu hiệu cảnh báo là mụn trứng cá

Mụn trứng cá thường sẽ hết sau năm 20 tuổi. Nếu sau tuổi này mà vẫn xuất hiện mụn trứng cá thì nguyên nhân có thể do bất ổn sức khỏe nào đó.

Mụn trứng cá xảy ra khi nang lông và tuyến dầu dưới da bị tắc nghẽn, dẫn đến viêm. Không có nguyên nhân duy nhất gây mụn trứng cá. Thông thường, da nổi loại mụn này là do nhiều yếu tố gây ra.

Mụn trứng cá ở người trưởng thành có thể là dấu hiệu cảnh báo mất cân bằng nội tiết tố ẢNH: AI

Những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn có thể gây mụn trứng cá gồm:

Bệnh đường ruột. Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy sức khỏe đường ruột bất ổn, chẳng hạn như viêm ruột, sẽ dễ bị nổi mụn trứng cá. Các chuyên gia đưa ra giả thuyết có thể tình trạng viêm ruột đã khiến các vi khuẩn trong ruột đi vào máu. Hệ quả là làm da dễ bị viêm và nổi mụn trứng cá. Cách ứng phó là hãy cân bằng vi khuẩn đường ruột bằng các món giàu probiotic như sữa chua, kim chi hay dưa muối.

Căng thẳng. Căng thẳng kéo dài là một trong những nguyên nhân phổ biến gây nổi mụn trứng cá ở người trưởng thành. Căng thẳng có thể đi kèm theo đó là mất ngủ, thậm chí trầm cảm. Những tình trạng này đều có thể khiến mụn trứng cá thêm nghiêm trọng. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!