Ngày mới với tin tức sức khỏe: Mùa đông, người tiểu đường cần lưu ý điều gì?

Chuyên gia chia sẻ 5 mẹo quan trọng cho người tiểu đường trong mùa đông

Mùa đông có thể khiến mọi người ít hoạt động hơn và ăn uống tùy tiện hơn. Việc ít vận động có thể gây ra nhiều vấn đề không tốt đối với những người bị tiểu đường.

Nhiệt độ có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và lượng đường trong máu cũng vậy. Với sự thay đổi mùa, người bệnh tiểu đường cần chăm sóc sức khỏe nhiều hơn.

Hầu hết những người tiểu đường có mức chỉ số đường huyết HbA1c cao hơn vào mùa đông vì cơ thể có xu hướng tiết ra nhiều đường hơn để giữ ấm vào mùa đông.

Tiến sĩ Loveleena Munawa, chuyên gia tư vấn, bác sĩ chuyên khoa tiểu đường tại Trung tâm Bệnh tiểu đường Dr. Mohan's (Ấn Độ), gợi ý một số lời khuyên tuyệt vời cho những người mắc bệnh tiểu đường để kiểm soát lượng đường trong mùa đông. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 23.12.

Đau lưng dưới cảnh báo bệnh gì?

Hầu hết chúng ta đều sẽ bị đau lưng vào một thời điểm nào đó trong đời. Thông thường, đau lưng dưới sẽ bị đều ở 2 bên lưng. Nhưng trong một số trường hợp, cơn đau lưng chỉ ảnh hưởng ở phần bên trái.

Hầu hết các cơn đau lưng dưới, kể cả chỉ đau bên trái, là do căng cơ, tổn thương gân hay dây chằng. Nguyên nhân gây tổn thương có thể do một chấn động nào đó nhưng cũng có thể do các tình huống vận động hằng ngày, chẳng hạn như cúi người, mang vác vật nặng sai tư thế.

Nguyên nhân gây đau lưng dưới cũng có thể do đứng hoặc ngồi trong thời gian dài. Vì lưng nâng đỡ toàn bộ cơ thể nên cơ, gân và dây chằng ở khu vực này dễ bị tổn thương. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 23.12.

Làm thế nào để nhanh chóng giảm tiêu chảy?

Tiêu chảy là tình trạng phân lỏng hoặc có nhiều nước, khiến người bệnh phải đi nhiều lần trong ngày. Người bị tiêu chảy cũng có thể xuất hiện các triệu chứng như sốt, nôn mửa, chuột rút do mất nước, đau bụng, mất kiểm soát nhu động ruột.

Tiêu chảy kéo dài khiến cơ thể mất nước nghiêm trọng. Tình trạng này đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ, người già hay người có miễn dịch yếu.

Nguyên nhân thường gặp gây tiêu chảy là do viêm dạ dày ruột. Đây là tình trạng viêm do virus gây ra, xảy ra sau khi ăn thực phẩm hoặc tiếp xúc vật bị nhiễm virus gây bệnh.

Các nguyên nhân khác gây tiêu chảy gồm xạ trị, hấp thu kém thức ăn, tác dụng phụ của thuốc, dị ứng, không dung nạp thực phẩm, nhiễm trùng hay ngộ độc thực phẩm. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!