Ngày mới với tin tức sức khỏe: Nên uống tối đa bao nhiêu trái dừa mỗi ngày?

Uống nước dừa ngày nắng nóng: Nhiều lợi ích bất ngờ

Nước dừa đặc biệt được ưa chuộng trong ngày nắng nóng. Ngoài vị ngon ngọt, thanh mát, nước dừa còn chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng.

Cô Cordelia McFadyen, chuyên gia dinh dưỡng, Giám đốc công ty dinh dưỡng toàn diện Inspired Living Nutrition Inc. (Canada), cho biết nước dừa là thức uống tuyệt vời để bù nước bị mất trong quá trình tập luyện, nhờ nó chứa nhiều chất điện giải.

Nghiên cứu năm 2014 của các nhà khoa học Brazil cho thấy nước dừa cải thiện khả năng tập thể dục tốt hơn so với nước lọc hoặc đồ uống thể thao trong ngày nóng bức.

Những ngày nắng nóng, nước dừa là lựa chọn hàng đầu của nhiều người Pexels

Giúp kiểm soát bệnh tiểu đường. Không như nước ép trái cây và nước ngọt, nước dừa chứa ít calo, đường và carbs. Điều này khiến nó trở thành lựa chọn tốt cho bệnh nhân tiểu đường.

Nghiên cứu cho thấy nước dừa có thể giúp kiểm soát đường huyết, cải thiện bệnh tiểu đường. Nó có thể làm tăng độ nhạy insulin và giảm lượng đường trong máu ở người mắc bệnh tiểu đường.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch. Uống nước dừa có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim. Nó có thể giúp kiểm soát mức cholesterol trong máu và duy trì sức khỏe tim mạch tốt nhờ chứa nhiều kali. Ngoài ra, nước dừa còn giúp tăng mức cholesterol tốt, giảm nguy cơ mắc bệnh về tim.

Chứa nhiều kali, nước dừa có thể giúp kiểm soát huyết áp. Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu kali có thể giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch bằng cách kiểm soát huyết áp và ngăn ngừa đột quỵ.

7 thói quen hằng ngày âm thầm hại gan nên bỏ ngay lập tức

Gan thực hiện nhiều chức năng thiết yếu để duy trì sức khỏe tổng thể. Ngoài giúp cơ thể giải độc, gan còn đóng vai trò quan trọng đối với sự trao đổi chất và các quá trình sinh lý.

Vì vậy, biết được các thói quen hằng ngày ảnh hưởng xấu đến gan để tránh sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe tốt. Sau đây là 7 thói quen cần bỏ ngay lập tức.

Uống nhiều rượu. Lạm dụng rượu là nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương gan, dẫn đến gan nhiễm mỡ, viêm gan và xơ gan.

Hãy uống rượu vừa phải hoặc bỏ hoàn toàn để bảo vệ gan.

Biết các thói quen có hại cho gan và tránh tái diễn sẽ giúp bạn củng cố sức khỏe gan và sức khỏe tổng thể Pexels

Thường xuyên ăn những thực phẩm hại gan. Chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, chất béo bão hòa (mỡ động vật) và đường có thể làm suy giảm chức năng gan và góp phần gây ra gan nhiễm mỡ.

Quá nhiều đồ uống có đường và đồ chiên rán sẽ khiến gan bị quá tải, dẫn đến tích tụ mỡ và viêm.

Áp dụng chế độ ăn uống cân bằng với nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc và chất béo lành mạnh để hỗ trợ gan và ngăn ngừa bệnh tật.

Ngồi nhiều. Không hoạt động trong thời gian dài làm tăng nguy cơ béo phì, kháng insulin và gan nhiễm mỡ.

Hoạt động thể chất thường xuyên thúc đẩy kiểm soát cân nặng, tăng cường độ nhạy insulin và giảm tích tụ mỡ trong gan.

Thực hiện các bài tập như đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi lội ít nhất 150 phút mỗi tuần và thêm các bài tập rèn luyện sức mạnh để bảo vệ gan.

3 loại vitamin tốt nhất cho não

Khi nói đến việc giữ cho bộ não khỏe mạnh thì chế độ ăn uống sẽ đóng vai trò lớn. Ăn đa dạng các loại thực phẩm là rất quan trọng vì sẽ giúp cơ thể nạp đủ các loại vitamin và chất dinh dưỡng, trong đó có những loại đặc biệt tốt cho não.

Để bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho não, chúng ta sẽ nạp vitamin từ hai nguồn quan trọng là thực phẩm tự nhiên và thực phẩm bổ sung. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết thực phẩm bổ sung dành cho não thường chỉ dùng khi cơ thể thiếu chất. Còn trong phần lớn trường hợp, thực phẩm tự nhiên vẫn là nguồn bổ sung dinh dưỡng tốt nhất cho não.

Các loại rau lá xanh rất giàu vitamin E tốt cho não PEXELS

Những loại vitamin tốt nhất cho bộ não gồm:

Vitamin E. Vitamin E hoạt động như một chất chống oxy hóa trong cơ thể và bảo vệ tế bào khỏi tác động của căng thẳng oxy hóa. Đây là một loại tổn thương do các gốc tự do gây ra. Não đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi căng thẳng oxy hóa. Tình trạng này tăng lên do lão hóa và là tác nhân chính gây suy giảm nhận thức.

Ngoài ra, vitamin E cũng có tác dụng chống viêm, giúp duy trì cấu trúc và màng tế bào não khỏe mạnh. Vitamin E có nhiều trong các loại rau lá xanh, trái bơ, ớt chuông đỏ, măng tây, xoài, bí ngô và các loại hạt.

Ngoài ra, vitamin E cũng có tác dụng chống viêm, giúp duy trì cấu trúc và màng tế bào não khỏe mạnh. Vitamin E có nhiều trong các loại rau lá xanh, trái bơ, ớt chuông đỏ, măng tây, xoài, bí ngô và các loại hạt.

Vitamin B. Cứ nói đến sức khỏe não bộ thì cần tập trung vào 3 loại vitamin B là B6, B9 và B12. Chúng rất cần thiết cho hoạt động bình thường của não. Bất kỳ sự thiếu hụt nào đều có thể làm tăng nguy cơ mất trí nhớ và các dạng suy giảm nhận thức khác. Vitamin B6, B9 và B12 kích thích tạo chất dẫn truyền thần kinh và các chất hóa học khác, nhờ đó tín hiệu thần kinh giữa não và cơ thể được tối ưu.