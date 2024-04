Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện cách giúp người bệnh tiểu đường thọ hơn

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Lê, sắn dây có kỵ mật ong?; Bất thường ở tim có thể là cảnh báo ung thư tuyến tiền liệt; Cholesterol cao thời gian dài tác động đến não ra sao?...

Phát hiện bất ngờ về cân nặng lý tưởng để người bệnh tiểu đường sống thọ

Nghiên cứu mới đã phát hiện người bệnh tiểu đường lớn tuổi duy trì cân nặng phù hợp theo lứa tuổi sẽ sống thọ hơn.

Duy trì cân nặng khỏe mạnh là rất quan trọng để giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đặc biệt đối với người bệnh tiểu đường. Các nhà nghiên cứu hiện đã xác định được cân nặng lý tưởng cho người bệnh tiểu đường để giảm thiểu nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, giúp kéo dài tuổi thọ.



Người bệnh tiểu đường lớn tuổi nên duy trì cân nặng phù hợp theo lứa tuổi để sống thọ hơn Pexels

Nhằm tìm hiểu mức cân nặng lý tưởng để người bệnh tiểu đường giảm nguy cơ tử vong do tim mạch, các nhà nghiên cứu từ Đại học Hồ Bắc (Trung Quốc) đã kiểm tra dữ liệu từ Ngân hàng Sinh học Anh UK Biobank của 22.874 bệnh nhân tiểu đường, ở độ tuổi trung bình là 59.

Trong thời gian theo dõi gần 13 năm, có tổng cộng 891 trường hợp tử vong do bệnh tim mạch.

Kết quả đã phát hiện đối với bệnh nhân tiểu đường dưới 65 tuổi, giữ cân nặng cân đối - có IBM từ 23 - 25, là tốt nhất để giảm thiểu nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Cụ thể, ở nhóm này, những người có IBM dưới 25, có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 13% so với nhóm người có IBM từ 25 - 29,9.

Điều bất ngờ là ở nhóm từ 65 tuổi trở lên, duy trì chỉ số IBM từ 26 - 28 (thừa cân) là tốt nhất để giảm thiểu nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Cụ thể, ở nhóm này, những người có IBM từ 25 - 29,9, có nguy cơ tử vong thấp hơn 18% so với người có IBM dưới 25.

Bất thường ở tim có thể là cảnh báo ung thư tuyến tiền liệt

Chúng ta thường nghĩ sức khỏe của tim không mấy liên quan đến tuyến tiền liệt vì hai cơ quan này nằm cách xa nhau, đảm nhiệm những chức năng rất khác nhau. Nhưng trên thực tế, tim và tuyến tiền liệt có mối liên kết chặt chẽ hơn chúng ta nghĩ.

Phần lớn các trường hợp mắc ung thư tuyến tiền liệt là nam giới lớn tuổi. Khoảng 3/4 số ca tử vong do ung thư tuyến tiền liệt là bệnh nhân trên 75 tuổi.

Ung thư tuyến tiền liệt có thể làm tim đập nhanh và mạnh hơn PEXELS

Trong giai đoạn đầu, ung thư tuyến tiền liệt có thể không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào. Khi đến giai đoạn tiến triển, bệnh nhân sẽ xuất hiện các triệu chứng như đi tiểu thường xuyên, tiểu yếu, tiểu đêm, tiểu ra máu cùng một số triệu chứng tiết niệu khác.

Ngoài ra, đau nhức cơ thể, đặc biệt là ở hông, cột sống hoặc xương sườn, có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối. Một triệu chứng khác của ung thư tuyến tiền liệt còn là nhịp tim tăng nhanh.

Nhịp tim của chúng ta thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như lượng caffein hấp thụ, mức độ căng thẳng, tác dụng phụ của thuốc hay cường độ vận động. Tuy nhiên, nhịp tim ở trạng thái nghỉ ngơi sẽ rơi vào khoảng 60 - 100 nhịp/phút.

Nghiên cứu công bố trên chuyên san Annals of Epidemiology đã theo dõi sức khỏe của hơn 2.400 nam giới trong suốt hơn 5 năm. Các nhà nghiên cứu phát hiện những người mắc ung thư tuyến tiền liệt có nhịp tim khi ở trạng thái nghỉ ngơi là 80 nhịp/phút. Trong khi đó, con số này ở người khỏe mạnh là chỉ ở mức dưới 60 nhịp/phút.

Cholesterol cao thời gian dài tác động đến não ra sao?

Cơ thể cần cholesterol để duy trì cấu trúc tế bào, tạo ra hoóc môn và nhiều chức năng quan trọng khác. Thế nhưng, quá nhiều cholesterol sẽ tác động tiêu cực đến sức khỏe, kể cả bộ não.

Bộ não cần cholesterol để hoạt động khỏe mạnh. Phần lớn lượng cholesterol mà cơ thể sử dụng do gan tạo ra. Phần còn lại sẽ hấp thụ qua thức ăn, chẳng hạn thịt hay mỡ động vật.

Não cần cholesterol để hoạt động nhưng nếu lượng cholesterol quá cao trong thời gian dài sẽ tác động tiêu cực đến não PEXELS

Tuy nhiên, ăn quá nhiều thịt, nhất là thịt mỡ có thể làm tăng mức cholesterol trong máu. Một trong những tác động thường gặp nhất khi nồng độ cholesterol trong máu tăng cao là hình thành các mảng xơ vữa trong thành động mạch. Tình trạng này tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu.

Với não, mức cholesterol cao trong máu trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh suy giảm trí nhớ, trong đó Alzheimer. Các nghiên cứu cho thấy gia tăng cholesterol máu góp phần vào sự khởi phát của bệnh Alzheimer. Tác động này chủ yếu đến từ cholesterol "xấu" LDL.

Ngoài việc, cholesterol cao trong thời gian dài cũng ảnh hưởng đến chức năng nhận thức và trí nhớ. Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy mức cholesterol trong máu tăng đôi chút có thể cải thiện khả năng học tập và trí nhớ. Tuy nhiên, nếu tăng quá cao và trong thời gian dài sẽ làm suy giảm khả năng nhận thức.