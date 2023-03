Ngày mới với tin tức sức khỏe: Nghe nhạc trong lúc tập thể dục có tốt không?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Chuyên gia chia sẻ mẹo ngủ trưa để nâng cao sức khỏe; Gan nhiễm mỡ: Lưu ý những triệu chứng trên làn da; Phạt tù người lén tháo bao cao su khi quan hệ với bạn tình...

Vì sao nên nghe nhạc khi tập luyện thể dục?

Các nghiên cứu chỉ ra nghe nhạc khi tập luyện thể dục có thể mang đến nhiều lợi ích bất ngờ.

Trang tin Star Insider cho hay nhiều nghiên cứu đã chỉ ra âm nhạc không chỉ giúp chúng ta cải thiện sức khỏe tinh thần, nó còn mang lại nhiều lợi ích cho quá trình tập luyện.



1. Cải thiện năng suất. Nghiên cứu của Đại học Liverpool John Moores (Anh) chỉ ra rằng nghe một bản nhạc yêu thích khi tập luyện có thể nâng cao năng suất của bạn. Âm nhạc được cho là có thể giúp mọi người cải thiện đáng kể thành tích khi thực hiện các môn như chạy bộ, đạp xe…

Nghe một bản nhạc yêu thích khi tập luyện có thể nâng cao năng suất của bạn SHUTTERSTOCK

2. Tăng sức bền. Trong những buổi tập luyện, nhất là với cường độ cao, âm nhạc giúp mọi duy trì sự tập trung. Đây chính là chìa khóa tạo ra sức bền, cũng như nâng cao thành tích.

Cụ thể, việc tập trung vào bản nhạc yêu thích sẽ giúp bạn không bị phân tâm bởi những suy nghĩ giới hạn bản thân. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra nghe nhạc giúp tăng khả năng lưu thông máu, từ đó giúp cơ bắp hoạt động hiệu quả hơn.

Chuyên gia chia sẻ mẹo ngủ trưa để nâng cao sức khỏe

Ngủ trưa là cách tái tạo năng lượng hiệu quả để đối phó với một ngày làm việc dài. Tuy nhiên, nếu ngủ trưa không đúng cách có thể khiến bạn mệt mỏi vào buổi chiều.

Trả lời trên kênh truyền hình CBS News, tiến sĩ Erin Flynn-Evans, đang làm việc tại Học viện Y học về Giấc ngủ Mỹ (AASM), cho biết giấc ngủ trưa sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho sức khỏe và không gây ảnh hưởng đến năng suất làm việc vào buổi chiều nếu mọi người biết được các mẹo sau đây.



Ngủ trưa là cách tái tạo năng lượng hiệu quả để đối phó với một ngày làm việc dài SHUTTERSTOCK

1. Uống trà hay cà phê trước khi chợp mắt. Nếu thường cảm thấy khó tỉnh táo sau giấc ngủ trưa thì đây là bí quyết dành cho bạn. Tiến sĩ Erin Flynn-Evans gợi ý uống một tách cà phê hoặc trà (chứa tầm 50 mg caffein) ngay trước giấc ngủ trưa ngắn, sẽ giúp bạn cảm thấy tỉnh táo hơn khi thức dậy.

Nữ chuyên gia giải thích giấc ngủ trưa lý tưởng thường kéo dài từ 20-40 phút. Trong khi đó, caffein mất ít nhất 20 phút để bắt đầu phát huy tác dụng sau khi đi vào cơ thể. Việc uống một chút cafe hoặc trà trước khi ngủ trưa sẽ làm giảm quán tính của giấc ngủ, giúp bạn tỉnh táo hơn khi thức dậy.

Gan nhiễm mỡ: Lưu ý những triệu chứng trên làn da

Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể con người. Nó thực hiện một số chức năng, bao gồm giải độc, tổng hợp và lưu trữ.

Do gan giúp thực hiện một số chức năng cơ thể nên điều quan trọng là phải giữ cho gan khỏe mạnh. Bệnh gan nhiễm mỡ là một trong những bệnh phổ biến nhất liên quan đến gan. Nó chủ yếu xảy ra khi có sự gia tăng tích tụ chất béo trong gan.

Có 3 dấu hiệu phổ biến nhất của bệnh xơ gan có thể xuất hiện trên da, bao gồm: Ngứa da, Có màu vàng da (vàng da), Dễ bị bầm tím Shutterstock

1. Các loại bệnh gan nhiễm mỡ. Bệnh gan nhiễm mỡ có thể được chia thành hai loại khác nhau: Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) và Bệnh gan nhiễm mỡ do rượu, còn được gọi là viêm gan nhiễm mỡ do rượu.

NAFLD đề cập đến sự tích tụ chất béo trong gan thường thấy ở những người thừa cân hoặc béo phì.

Bệnh gan nhiễm mỡ do rượu xảy ra do uống quá nhiều rượu, dẫn đến tích tụ chất béo trong gan. Cả hai đều có thể gây hại nghiêm trọng cho gan.