Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện thêm lợi ích tuyệt vời của chạy bộ

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Ngủ quá nhanh có thể là dấu hiệu xấu của sức khỏe; Cơ thể sẽ thế nào sau khi uống methanol?; Điều gì xảy ra nếu uống nước trái cây mỗi ngày?...

Phát hiện mới về lợi ích của chạy bộ đối với sức mạnh phòng the nam giới

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Anh cho thấy duy trì thói quen chạy bộ với tần suất nhất định có thể hỗ trợ điều trị hiệu quả chứng xuất tinh sớm.

Nhật báo The Daily Mail dẫn kết quả báo cáo mới của nhóm chuyên gia thuộc Đại học Anglia Ruskin (Anh), được công bố trên tạp san Trends in Urology and Men's Health, đã phát hiện ra rằng chỉ cần duy trì chạy bộ 30 phút đều đặn 5 ngày/tuần có thể cải thiện đáng kể tình trạng xuất tinh sớm của nam giới.



Duy trì chạy bộ 30 phút đều đặn 5 ngày/tuần có thể cải thiện đáng kể tình trạng xuất tinh sớm của nam giới SHUTTERSTOCK

Theo đó, chứng xuất tinh sớm là một tình trạng rối loạn chức năng tình dục, xảy ra khi người đàn ông đạt cực khoái và xuất tinh sớm hơn mong muốn, thường là trong vòng 2 phút sau khi nhập cuộc, trong khi con số này ở nam giới có sức khoẻ bình thường là từ 5-7 phút.

Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Lee Smith - chuyên gia y tế công cộng thuộc Đại học Anglia Ruskin, giải thích rằng chạy bộ là hoạt động giúp rèn luyện sức mạnh cho cơ sàn chậu, sẽ giúp nâng cao đáng kể năng lực phòng the cho nam giới.

Ngủ quá nhanh có thể là dấu hiệu xấu của sức khỏe

Theo các chuyên gia, thời gian để một người chìm vào giấc ngủ có thể cho biết tình trạng sức khỏe của họ, đồng thời ngủ quá nhanh có thể không phải là 'tín hiệu tốt'.

Tờ The Daily Mail dẫn thông tin từ tiến sĩ Sophie Bostock - chuyên gia về giấc ngủ đang làm việc tại Anh, đồng thời cũng là nhà sáng lập trang web chăm sóc sức khỏe giấc ngủ The Sleep Scientist - cho biết một người ngủ quá nhanh - ngủ thiếp đi trong vòng chưa đầy 5 phút - có thể cho thấy họ đang có vấn đề sức khỏe.



Một người ngủ thiếp đi trong vòng chưa đầy 5 phút có thể cho thấy họ đang có vấn đề sức khỏe SHUTTERSTOCK

Cụ thể, tiến sĩ Bostock nói rõ một người khỏe mạnh bình thường sẽ chìm vào giấc ngủ trong vòng từ 15 - 20 phút. Tuy nhiên, nếu ai đó ngủ thiếp đi trong vòng 5 phút có thể là dấu hiệu cho thấy họ đang bị thiếu ngủ trầm trọng.

Chuyên gia Bostock nói thêm rằng nếu nhận thấy bản thân có dấu hiệu thiếu ngủ, bạn nên quan tâm hơn đến việc nghỉ ngơi. Ngủ nhiều hơn bình thường một chút có thể là lựa chọn tốt để cải thiện tình trạng này. Đồng thời, không nên quá lao lực bởi khi ngủ không đủ, bạn cũng rất khó đưa ra những quyết định sáng suốt hoặc giải quyết công việc tốt như bình thường.

Cơ thể sẽ thế nào sau khi uống methanol?

Methanol còn có những tên gọi khác là rượu methyl hay cồn công nghiệp. Đây là chất được dùng để sản xuất các sản phẩm vệ sinh, nhiên liệu hay pha loãng sơn. Tiếp xúc nhiều qua da hay hít methanol đều có thể gây hại cho cơ thể. Tuy nhiên, nghiêm trọng hơn là trường hợp uống cồn methanol.

Phơi nhiễm methanol có thể cực kỳ nguy hiểm, gây tổn thương đa cơ quan như mắt, não, gan, phổi.

Ngộc độc methanol có thể gây tổn thương nhiều cơ quan như mắt, não, gan, phổi SHUTTERSTOCK

Chỉ 30 đến 60 phút sau khi uống, nồng độ cồn methanol trong máu sẽ đạt mức tối đa. Cơ chế gây độc của methanol là ức chế hệ thần kinh trung ương gồm não và tủy sống, gây tình trạng như say rượu.

Sau khi đi vào cơ thể, methanol sẽ được chuyển hóa thành axit formic. Sự tích tụ lượng lớn axit formic có thể gây tổn thương võng mạc và thần kinh thị giác, dẫn đến mù vĩnh viễn. Chỉ cần uống 10 ml methanol nguyên chất là có thể gây mù. Nếu uống 30 ml trở lên thì có thể gây tử vong.