Ngày mới với tin tức sức khỏe: Nhóm máu này có nguy cơ ung thư phổi hơn

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các bệnh tim mạch (CVD) là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu, ước tính cướp đi sinh mạng của 17,9 triệu người mỗi năm và hơn 4/5 số ca tử vong do CVD là do đau tim và đột quỵ.