Ngày mới với tin tức sức khỏe: Những triệu chứng cảnh báo thận đang quá tải

Triệu chứng cảnh báo thận đang làm việc quá tải, cần đi kiểm tra

Thận gặp tình trạng quá tải khi phải làm việc quá sức cho các chức năng lọc máu, chất thải, cân bằng nước và điện giải. Hoạt động quá tải kéo dài gây tổn thương và suy giảm chức năng thận.

Những dấu hiệu âm thầm cảnh báo thận đang phải hoạt động quá mức gồm:

Thay đổi thói quen đi tiểu. Một trong những dấu hiệu sớm nhất của tình trạng này là thay đổi trong tiểu tiện cả về tần suất, màu sắc nước tiểu và cảm giác khi đi tiểu. Người mắc bệnh nhận thấy họ đi tiểu nhiều hơn vào ban đêm, dòng nước tiểu yếu hoặc ngược lại là tiểu ít, tiểu đục, sủi bọt nhiều, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Buồn nôn, đầy bụng và chán ăn có thể là dấu hiệu suy giảm chức năng thận ẢNH: AI

Nguyên nhân là do khi thận suy yếu, khả năng lọc máu và kiểm soát nước trong cơ thể bị rối loạn. Lượng nước tiểu có thể thay đổi thất thường. Lượng nước tiểu quá nhiều là do thận không tái hấp thu nước, trong khi nước tiểu quá ít là do giảm lọc cầu thận.

Nếu các dấu hiệu bất thường này kéo dài quá vài ngày, đặc biệt là kèm theo tiểu ra máu hoặc tiểu nhiều bọt thì hãy đến gặp bác sĩ để xét nghiệm nước tiểu và chức năng thận.

Ăn những loại trái cây này giúp giảm men gan, mát gan

Bí quyết để có đường ruột khỏe mạnh hơn

Khi nhắc đến việc cải thiện sức khỏe đường ruột, nhiều người nghĩ ngay đến việc bổ sung men vi sinh hoặc uống các loại nước lên men.

Tuy nhiên, có một cách đơn giản, dễ tiếp cận và hiệu quả không kém để chăm sóc hệ tiêu hóa, đó là tập thể dục đều đặn, theo trang sức khỏe Health.

Ông John Hawley, chuyên gia dinh dưỡng tại Úc, cho biết: "Đường ruột là một cơ quan có thể huấn luyện được, giống như tim, phổi hay các nhóm cơ. Và cách tốt nhất để rèn luyện chính là tập thể dục".

Cơ thể con người chứa hàng nghìn tỉ vi sinh vật sống trong hệ tiêu hóa, còn gọi là hệ vi sinh vật đường ruột.

Đường ruột là một cơ quan có thể huấn luyện được, giống như tim, phổi hay các nhóm cơ. Và cách tốt nhất để rèn luyện chính là tập thể dục ẢNH MINH HỌA: AI

Hệ vi sinh này đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, từ việc hỗ trợ tiêu hóa, điều hòa trao đổi chất cho đến tăng cường hệ miễn dịch và ngăn ngừa nhiều loại bệnh.

Một hệ vi sinh vật đa dạng và khỏe mạnh có thể giúp giảm viêm, cải thiện chức năng tiêu hóa và thậm chí góp phần ngăn ngừa một số bệnh lý nguy hiểm.

Tập thể dục đều đặn là một trong những yếu tố giúp duy trì sự cân bằng và đa dạng của hệ vi sinh vật này.

5 loại thực vật màu đỏ cực tốt cho người bệnh tim

Một số loại thực vật màu đỏ không chỉ đẹp mắt mà còn được khoa học chứng minh rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Chúng chứa các hợp chất sinh học có khả năng làm giảm huyết áp và ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

Các loại thực vật có màu đỏ, được khoa học chứng minh có rất tốt cho người mắc bệnh tim gồm:

Cà chua. Nhiều người có thể không thích vị của cà chua. Tuy nhiên, đây lại là loại thực vật rất giàu chất chống ô xy hóa lycopene, có tác dụng giảm cholesterol "xấu" LDL và tăng cholesterol "tốt" HDL, nhờ đó cải thiện sức khỏe tim mạch, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Một nghiên cứu lâm sàng khác trên chuyên san British Journal of Nutrition phát hiện những người ăn nhiều cà chua và sản phẩm từ cà chua có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn đáng kể so với những người ăn ít.

