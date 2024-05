Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện cách ăn giảm nguy cơ ung thư

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Loại rau được 35 nghiên cứu xác nhận có khả năng chống ung thư; Tập thể dục thế nào để tăng cường trí nhớ?; 4 triệu chứng cảnh báo ung thư đối với người hút thuốc...

Tìm ra cách ăn giúp người từ 55 tuổi phòng tránh ung thư phổi

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa The Journal of Nutrition, Health and Aging, đã phát hiện ra một cách ăn giúp giảm nguy cơ ung thư phổi, đặc biệt ở người trên 55 tuổi.

Ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy điều chỉnh thói quen sống đặc biệt là chế độ ngủ và chế độ ăn uống, giúp giảm sự phát triển và tiến triển của ung thư phổi.



Nghiên cứu mới là nghiên cứu quy mô lớn, dài hạn kiểm tra ảnh hưởng của lượng chất béo tiêu thụ đối với ung thư phổi.

Ung thư phổi là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu Pexels

Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu từ Thử nghiệm sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt, phổi, đại trực tràng và buồng trứng do Viện Ung thư Quốc gia Mỹ thực hiện, bao gồm 98.459 người tham gia, không có tiền sử ung thư, ở lứa tuổi từ 55 trở lên.

Các tác giả đã xem xét dữ liệu kiểm tra sức khỏe hằng năm và bảng trả lời câu hỏi về chế độ ăn uống của những người tham gia.

Trong suốt thời gian theo dõi kéo dài gần 9 năm, có 1.642 người mắc ung thư phổi.

Kết quả cho thấy những người tuân thủ nghiêm ngặt nhất chế độ ăn ít axit béo bão hòa đã giảm 24% nguy cơ mắc ung thư phổi so với những người ăn nhiều nhất loại chất béo này. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 30.5.

Tập thể dục thế nào để tăng cường trí nhớ?

Giống như cơ bắp, trí nhớ muốn hoạt động ở trạng thái tối ưu thì cũng cần được rèn luyện thường xuyên. Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy tập luyện thể chất thường xuyên sẽ giúp tăng cường trí nhớ. Tuy nhiên, thời lượng và cường độ sẽ khác nhau tùy vào từng loại bài tập.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of Epidemiology & Community Health phát hiện tập thể dục cường độ vừa phải đến mạnh sẽ giúp cải thiện chức năng nhận thức. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện điểm các bài kiểm tra về khả năng nhận thức của những người có tập thể dục cao hơn nhiều so với những người dành nhiều thời gian để ngồi, ngủ hoặc ít vận động.

Tập thể dục thường xuyên sẽ giúp tăng cường trí nhớ PEXELS

Tập thể dục cường độ vừa là các bài tập như đi bộ nhanh hay bất cứ hoạt động nào khiến tim đập nhanh hơn. Trong khi đó, tập cường độ mạnh là các hoạt động như chạy bộ, bơi lội hay nâng tạ.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng phát hiện trí nhớ làm việc, loại trí nhớ lưu trữ một lượng nhỏ thông tin tạm thời để phục vụ cho tiến trình nhận thức của não bộ, ở người tập cường độ mạnh sẽ tốt hơn người bình thường. Trí nhớ làm việc có tác động lớn đến khả năng kế hoạch.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật (CDC) Mỹ khuyến nghị một người trưởng thành nên tập thể dục với cường độ vừa phải ít nhất 150 phút mỗi tuần. Nếu tập cường độ cao thì cần ít nhất 75 phút/tuần. Đây là thời lượng tập tối thiểu để giúp cơ thể khỏe mạnh và tăng cường trí nhớ. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 30.5.

4 triệu chứng cảnh báo ung thư đối với người hút thuốc

Ung thư bàng quang là một trong những loại ung thư phổ biến nhất, xuất hiện ở cả đàn ông và phụ nữ. Một trong những yếu tố quan trọng làm tăng nguy cơ mắc ung thư bàng quang là hút thuốc. Do đó, những người hút thuốc lâu năm cần nhận thức được các triệu chứng cảnh báo của bệnh để có thể phát hiện và điều trị kịp thời.

Thuốc lá có khoảng 7.000 chất gây hại, trong đó hơn 60 chất có khả năng gây ung thư. Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy hút thuốc lá thụ động cũng làm tăng nguy cơ phát triển ung thư bàng quang.

Hút thuốc lá sẽ làm tăng nguy cơ mắc ung thư bàng quang PEXELS

Những người hút thuốc cần chú ý các dấu hiệu cảnh báo sau của ung thư bàng quang:



Có máu trong nước tiểu. Đây là một trong những triệu chứng báo động của ung thư bàng quang. Máu sẽ khiến nước tiểu có màu hồng, đỏ hoặc nâu. Có những trường hợp sẽ xuất hiện cục máu đông trong nước tiểu, thường là những cục máu đông rất nhỏ và chỉ có thể phát hiện bằng xét nghiệm y khoa.

Thay đổi thói quen đi tiểu. Ung thư bàng quang sẽ gây ra những bất thường trong thói quen đi tiểu, chẳng hạn như đi tiểu nhiều hơn, tiểu gấp hoặc đau khi tiểu. Đây cũng là các triệu chứng thường gặp của nhiễm trùng đường tiết niệu. Do đó, người bệnh có thể dễ bị nhầm lẫn. Để xác định rõ nguyên nhân gây bệnh thì cần đến bệnh viện kiểm tra. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!