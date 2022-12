Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện loại thịt tốt cho người tiểu đường

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Tập thể dục cường độ cao có thể làm giảm nguy cơ ung thư; 4 loại thực phẩm âm thầm gây sâu răng, chớ coi thường!; Tìm ra loại thực phẩm kích hoạt 'gien trường thọ' giúp sống thọ...

Loại thịt tốt cho người bệnh tiểu đường, có thể chống ung thư

Từ kết quả nghiên cứu, thịt ếch có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nó rất tốt cho sức khỏe vì là nguồn protein động vật có hàm lượng dinh dưỡng cao.

Đặc biệt, nghiên cứu đã phát hiện thịt ếch tốt cho người bệnh tiểu đường và có khả năng chống ung thư.

Hợp chất trong da ếch giúp tăng cường sản xuất insulin

Người bị tiểu đường cũng có thể ăn thịt ếch để chữa bệnh. Bởi theo nghiên cứu, thịt ếch có thể chữa lành vết thương cho người bệnh tiểu đường. Chúng cũng có thể giúp điều trị bệnh tiểu đường.

Nghiên cứu do tiến sĩ Yasser Abdel-Wahab tại Đại học Ulster (Anh) dẫn đầu, đã phát hiện da ếch có chứa một hợp chất giúp tăng cường sản xuất insulin trong cơ thể.

Các thử nghiệm cho thấy một phiên bản tổng hợp của hợp chất, được gọi là pseudin-2, có thể làm tăng đáng kể lượng insulin. Thông tin tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 12.12.

Tập thể dục cường độ cao có thể làm giảm nguy cơ ung thư

Một nghiên cứu hoàn toàn mới được thực hiện bởi Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Israel và Vụ Dinh dưỡng của Bộ Y tế Israel và được công bố trên Tạp chí Cancer Research, tiết lộ rằng tập thể dục nhịp điệu cường độ cao có thể làm giảm nguy cơ ung thư.

Theo Phòng Kiểm soát Ung thư & Khoa học Dân số của Viện Ung thư Quốc gia (Mỹ), có hơn 623.000 người ở Mỹ đang phải đối mặt với ung thư vú, bàng quang, đại trực tràng, tuyến tiền liệt hoặc phổi di căn hoặc khối u ác tính di căn.





Đến năm 2025, con số này được dự đoán sẽ tăng lên hơn 693.000 người.

Một nghiên cứu mới cho thấy tập thể dục aerobic cường độ cao có thể làm giảm nguy cơ ung thư di căn.

Nghiên cứu tiết lộ rằng thực hiện bài tập aerobic cường độ cao có thể làm giảm nguy cơ phát triển ung thư di căn, theo các nhà nghiên cứu chính của nghiên cứu, tiến sĩ Yftach Gepner và tiến sĩ Carmit Levy. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 12.12.

4 loại thực phẩm âm thầm gây sâu răng, chớ coi thường!

Khi nói đến việc ăn uống lành mạnh, nhiều người có thể bỏ quên sức khỏe răng miệng của mình.

Cần nhớ, ăn một số loại thực phẩm và uống một số loại đồ uống có thể ảnh hưởng đến miệng và răng của chúng ta theo nhiều cách. Ví dụ, nghiên cứu cho thấy rằng nhiều loại thực phẩm khác nhau có thể góp phần gây sâu răng.

Điều này xảy ra khi bề mặt men răng của bạn bị tổn thương.

Nếu không được điều trị, sâu răng có thể dẫn đến nhiễm trùng, đau nhức và thậm chí là mất răng.

Tiến sĩ Cary Goldstein, một nha sĩ tại Trung tâm Nha khoa Goldstein ở Atlanta (Mỹ), đã có những chia sẻ với Eat This, Not That! về những loại thực phẩm có thể gây sâu răng. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!