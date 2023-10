Ngày mới với tin tức sức khỏe: Cách súc miệng bằng nước muối phòng đau họng

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Rau diếp cá giúp đẹp da, thanh nhiệt; 4 loại bài tập nhẹ nhàng giúp giảm cholesterol hiệu quả; Bỗng dưng thèm ăn cá, cơ thể thiếu chất gì?...

Lợi ích của việc súc miệng bằng nước muối

Súc miệng bằng nước muối đã được nhiều người sử dụng từ lâu với mục đích giảm chứng đau họng, viêm xoang và loét miệng.

Súc miệng nước muối giúp giảm viêm trong các trường hợp sau:

Đau họng. Trong một nghiên cứu năm 2011, các bác sĩ chính thức khuyên súc miệng bằng nước muối để điều trị chứng đau họng.

Chúng đặc biệt hiệu quả đối với cảm lạnh hoặc cúm gây đau họng nhẹ, nhưng với cơn đau họng nghiêm trọng, kết hợp với thuốc điều trị sẽ tốt hơn.

Súc miệng bằng nước muối đúng cách sẽ có nhiều tác dụng tích cực SHUTTERSTOCK

Viêm xoang và đường hô hấp. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nước muối có thể giúp giảm mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng, cả nhiễm virus và vi khuẩn. Bao gồm cảm lạnh, cúm, viêm họng liên cầu khuẩn, bệnh bạch cầu đơn nhân, theo chuyên trang sức khỏe Healthline.



Phòng bệnh răng miệng. Nước muối có thể bảo vệ nướu, vì vậy súc miệng có hiệu quả trong việc cải thiện sức khỏe nướu và răng. Chúng cũng có thể giúp ngăn ngừa viêm nướu, viêm nha chu và sâu răng.

Súc miệng nước muối thế nào cho đúng. Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi đều có thể súc miệng bằng nước muối, ngoại trừ người gặp khó khăn khi súc miệng. Tốt nhất nên súc nước muối ấm vì hơi ấm có thể làm dịu cơn đau họng.

Để ngăn ngừa nhiễm trùng hoặc tăng cường sức khỏe răng miệng, nên súc miệng 1 - 2 lần mỗi ngày. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 17.10.

4 loại bài tập nhẹ nhàng giúp giảm cholesterol hiệu quả

Với những người có nồng độ cholesterol cao, tập thể dục là phương pháp điều trị cực kỳ hiệu quả. Nhưng với người gặp vấn đề về xương khớp, đặc biệt là người cao tuổi, thì không phải bài tập nào cũng phù hợp.

Cholesterol rất cần thiết cho hoạt động của tế bào, tổng hợp vitamin và tiết hoóc môn. Tuy nhiên, nồng độ cholesterol cao sẽ gây hại cho sức khỏe, làm tăng nguy cơ bị xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ.

Đi bộ giúp giảm cholesterol và rất phù hợp với người bị viêm khớp SHUTTERSTOCK

Mọi người có thể giảm cholesterol trong máu bằng các loại bài tập nhẹ nhàng sau:

Đi bộ. Khi bác sĩ thông báo một người có nồng độ cholesterol cao thì không có nghĩa là họ phải tập gym hay các hình thức cường độ cao để giảm cholesterol. Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy đi bộ cũng giúp kiểm soát cholesterol trong máu.

Việc đi bộ bao lâu, tốc độ nhanh hay chậm và đi vào thời điểm nào trong ngày hoàn toàn là lựa chọn của mỗi người. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ khuyến cáo nên tập luyện ít nhất 150 phút/tuần. Do đó, mọi người cũng nên áp dụng nguyên tắc này với đi bộ.

Đạp xe. Đạp xe là bài tập phù hợp với những người có vấn đề ở đầu gối, chẳng hạn như bị viêm khớp. Đạp xe sẽ kích thích tim bơm máu và khiến hơi thở sâu hơn.

Nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of the American Heart Association phát hiện thường xuyên đạp xe đi làm sẽ giúp cải thiện tình trạng béo phì, tăng huyết áp và nồng độ cholesterol cao ở người trung niên. Ngoài ra, những người đạp xe thường xuyên cũng có cholesterol trong máu thấp hơn người ít vận động. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 17.10.

Bỗng dưng thèm ăn cá, cơ thể thiếu chất gì?

Khi nói đến thèm ăn, chúng ta thường nghĩ đến khá nhiều món, đặc biệt là các món nhiều đường và có hương vị hấp dẫn như bánh kem, sô cô la hay trà sữa. Nhưng đôi khi, cơn thèm ăn lại liên quan đến các món lành mạnh, chẳng hạn như thèm ăn cá.

Cảm giác thèm ăn một món gì đó có thể xảy ra do yếu tố tâm lý, sinh lý hay đơn giản là thói quen. Ví dụ, nếu bạn có thói quen ăn bắp rang khi xem phim thì mỗi khi xem phim sẽ tự động thèm bắp rang.

Thèm ăn cá có thể là dấu hiệu cơ thể đang thiếu protein SHUTTERSTOCK

Khi thèm cá, lý do thường gặp nhất là do chế độ ăn của chúng ta. Những người đang ăn kiêng, đặc biệt là cắt giảm calo sẽ dễ thèm ăn cá hơn bình thường. Nguyên nhân chính là do thiếu protein.

"Chế độ ăn thiếu protein sẽ khiến cơ thể thèm ăn các thực phẩm giàu protein như thịt gà, cá và các loại thịt khác", chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Michael Lam cho biết.

Protein là loại dưỡng chất đa lượng rất quan trọng với sức khỏe. Chúng ta cần protein cho hầu hết các chức năng của cơ thể, từ duy trì sức khỏe móng, tóc, cơ bắp đến cơ quan nội tạng. Do đó, nếu bạn bỗng dưng thèm ăn cá và có quá ít protein trong chế độ ăn thì cách tốt nhất là hãy tăng cường protein bằng thịt nạc, trứng, sữa và cả cá. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!