Ngày mới với tin tức sức khỏe: Thêm lý do nên chú ý lượng muối khi ăn

Hạn chế ăn muối không chỉ kiểm soát huyết áp, mà còn mang lại nhiều lợi ích

Muối là loại gia vị phổ biến và là thành phần không thể thiếu trong nhiều món ăn. Món ăn không có muối sẽ lạt và với nhiều người là khó ăn. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây phát hiện tránh ăn muối sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu của ngân hàng sinh học Anh (UK Biobank). Đây là nguồn dữ liệu thu thập từ hơn 500.000 người trong độ tuổi từ 40 đến 70 ở Anh. Người dẫn đầu nghiên cứu là tiến sĩ Yoon Jung Park, thuộc Bệnh viện đại học quốc gia Kyungpook (Hàn Quốc).

Hạn chế muối trong chế độ ăn sẽ giúp giảm nguy cơ bị rung tâm nhĩ SHUTTERSTOCK

Những người tham gia nghiên cứu được theo dõi sức khỏe trong 11 năm. Họ được chia thành các nhóm gồm không bao giờ/hiếm khi, thỉnh thoảng, thường xuyên và luôn luôn thêm muối trong bữa ăn.

Sau khi phân tích dữ liệu, nhóm nghiên cứu nhận thấy những người luôn luôn thêm muối vào bữa ăn hằng ngày sẽ có nguy cơ bị rung tâm nhĩ cao hơn 18% so với những người không bao giờ hay hiếm khi cho thêm muối.

Rung tâm nhĩ là một loại rối loạn nhịp tim khiến tim đập không đều hoặc đập nhanh bất thường. Ngoài loạn nhịp tim, các triệu chứng thường gặp khác là chóng mặt, khó thở và mệt mỏi. Những người bị rung tâm nhĩ sẽ có nguy cơ bị đột quỵ cao gấp 5 lần bình thường.

Vì sao hay ngứa mắt sau khi tắm?

Cảm giác ngứa mắt, khó chịu sau khi tắm có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, thường là do xà bông chảy vào mắt. Ngoài ra, một số nguyên nhân khác cũng có thể dẫn đến tình trạng ngứa rát mắt sau khi tắm.

Một nguyên nhân thường gặp khác khiến ngứa mắt khi tắm là do khô mắt. Tình trạng này dễ dàng xử lý bằng các loại nước nhỏ mắt. Nếu ngứa mắt sau khi tắm xảy ra thường xuyên, đã loại trừ tác nhân do xà bông và khô mắt, thì nguyên nhân rất có thể là do nước.

Không chỉ xà bông mà một số tạp chất hay clo trong nước cũng có thể gây ngứa mắt sau khi tắm SHUTTERSTOCK

Nước sinh hoạt làm ngứa mắt sau khi tắm trong những trường hợp sau:

Người nhạy cảm với clo. Nước sinh hoạt được lấy từ nguồn nước tự nhiên nên sẽ có vi khuẩn. Chất clo được cho vào nước để tiêu diệt vi khuẩn và mầm bệnh. Quá trình này được gọi là khử clo. Hàm lượng clo cho vào nước vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người.

Tuy nhiên, một số người lại cực kỳ nhạy cảm với clo, dẫn đến kích ứng da và đôi khi là mắt. Với mắt, nguyên nhân gây ngứa thường là do để nước chảy nhiều vào mắt hoặc tác động của hơi nước khi tắm nước nóng.

Nước có tạp chất. Tình trạng mắt ngứa sau khi tắm do nước có tạp chất thường xảy ra ở những nơi dùng nước giếng. Vì nước chảy tràn trên mặt đất khi mưa sẽ ngấm dần xuống lòng đất. Hệ quả là nước có thể chứa hàm lượng thuốc trừ sâu, có mức độ cao các khoáng chất như canxi, magiê.

Các chất này trong nước khi tiếp xúc với axit stearic trong xà bông sẽ tạo ra cặn và ít bọt hơn. Những cặn này sẽ gây ngứa nếu không may rơi vào mắt. Thậm chí, ngay cả khi không có xà bông thì các khoáng chất trong nước cũng có thể gây ngứa mắt.

4 loại thịt có lợi sức khỏe dành cho người tập luyện

Đối với những người thường xuyên tập luyện thể dục, chơi thể thao, cơ thể cần nạp mỗi ngày khoảng 0,8 gram protein/kg trọng lượng cơ thể. Tuy nhiên, những người đang muốn tăng cơ có thể nạp đến 1,2 gram protein/kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày.



Nếu muốn tăng lượng protein hằng ngày bằng thịt, các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo mọi người nên ăn các loại thịt sau:

Cá hồi. Trong 100 gram cá hồi có khoảng 20 gram protein. Cá hồi dù là thịt tươi hay đóng hộp thì đều là nguồn cung cấp protein động vật cực tốt cho sức khỏe.

Cá hồi dù là thịt tươi hay đóng hộp thì đều là nguồn cung cấp protein động vật cực tốt cho sức khỏe SHUTTERSTOCK

Không những vậy, cá hồi cũng chứa rất nhiều a xít béo omega-3 rất cần thiết cho sức khỏe tim mạch. Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy a xít béo omega-3 còn có tác dụng chống viêm, cải thiện sức khỏe da và khớp.

Thịt thăn heo. Trong 100 gram thịt thăn heo có khoảng 27 gram protein. Thăn heo là nguồn cung cấp vitamin nhóm B tuyệt vời cho cơ thể, trong đó có vitamin B1, B3, B6 và B12. Loại vitamin này rất cần thiết cho quá trình tạo năng lượng, tổng hợp ADN, chất dẫn truyền thần kinh và nhiều chức năng khác.

Vitamin B cần được nạp vào cơ thể đều đặn mỗi ngày. Ngoài thăn heo thì rau lá xanh và sữa cũng là nguồn cung cấp vitamin B chất lượng.