Ngày mới với tin tức sức khỏe: Thói quen này giúp giảm nhanh mỡ bụng

Bác sĩ nói về tác hại của việc sử dụng điện thoại trong khi đi vệ sinh; Những nơi nào là dễ hình thành cục máu đông nhất trên cơ thể?; Dấu hiệu nhiễm độc thần kinh ở trẻ mắc tay chân miệng...

4 thói quen uống giúp tăng tốc độ giảm mỡ bụng ở tuổi 50

Để tìm hiểu thêm về cách giảm mỡ bụng ở độ tuổi 50, trang web Eat This, Not That! đã trò chuyện với hai chuyên gia dinh dưỡng (CGDD) ở Mỹ. Đó là Amy Goodson và Courtney D'Angelo.

Dưới đây là ý kiến của hai CGDD trên:

Uống trà xanh. Trà xanh chứa đầy những lợi ích về sức khỏe, bao gồm một số chất chống oxy hóa quan trọng có thể giúp hỗ trợ giảm cân và quản lý cân nặng.

CGDD Goodson nói: “Một trong những thức uống có tác dụng giảm cân hiệu quả nhất là trà xanh. Các catechin được tìm thấy trong trà xanh là chất chống oxy hóa đã được chứng minh là có khả năng làm tăng quá trình đốt cháy chất béo và tăng cường trao đổi chất".

CGDD D'Angelo nói: "Caffeine trong trà xanh cũng có thể giúp tăng tốc độ trao đổi chất của bạn. Để đạt được những lợi ích này với trà xanh, bạn có thể uống đến 3 tách mỗi ngày".

Bác sĩ nói về tác hại của việc sử dụng điện thoại trong khi đi vệ sinh

Không chỉ biến smartphone trở thành một ổ nhiễm khuẩn di động, việc sử dụng điện thoại trong khi đi vệ sinh tưởng chừng như vô hại lại mang đến nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Minh Thuận - Bệnh viện ĐKQT Nam Sài Gòn, cho biết nhà vệ sinh là nơi ẩm ướt và mầm bệnh cũng từ đây mà xuất hiện. Việc sử dụng điện thoại trong thời gian đi vệ sinh là thói quen của nhiều người, tuy nhiên thói quen này có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.





Tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng. Cho dù được vệ sinh thường xuyên thì nhà vệ sinh vẫn còn sót lại một số lượng lớn những vi khuẩn có hại cho sức khỏe.

Ít ai để ý rằng việc dù bạn có rửa tay sạch đến đâu trước khi rời khỏi nhà vệ sinh thì chiếc điện thoại kia vẫn còn nguyên vi khuẩn, thậm chí thay đổi môi trường còn khiến vi khuẩn sinh sôi nhanh hơn.

"Một vòng lây nhiễm khi bạn đi vệ sinh và sử dụng điện thoại: vi khuẩn từ nhà vệ sinh - bám lên điện thoại - chạm đến tay - đến miệng - đi vào cơ thể", bác sĩ Thuận phân tích.

Những nơi nào là dễ hình thành cục máu đông nhất trên cơ thể?

Cục máu đông là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng vì có thể gây tắc nghẽn lưu thông máu và làm chết mô. Dù phần lớn các cục máu đông hình thành trong tĩnh mạch nhưng chúng vẫn có thể xuất hiện ở động mạch và buồng tim.

Cục máu đông có thể hình thành ở bất kỳ vị trí nào trong cơ thể. Tuy nhiên, một số khu vực cụ thể sẽ dễ xảy ra hơn.

Những nơi cục máu đông xuất hiện nhiều nhất là chân, xương chậu, cánh tay, đầu và cổ. Bên cạnh đó, những vị trí dù ít phổ biến nhưng vẫn có thể xuất hiện cục máu đông là tim và phổi.

Một nguyên nhân khác khiến cục máu đông hình thành là do sự thay đổi trong lưu lượng máu, chẳng hạn như khi bạn đang mang thai hay dùng một số loại thuốc nhất định.